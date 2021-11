Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 10 novembre 2021. Da segnalare l’ultimo numero di Solo Leveling e il nuovo numero di Record of Ragnarok.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Star Comics del 17 novembre 2021

SOLO LEVELING 5

di DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 168 pp, € 8,90

Dopo gli eventi dell’ultimo dungeon, in cui ha dovuto uccidere per la prima volta altri esseri umani, Jinwoo Sung è chiamato a svolgere un nuovo lavoro e si ritrova insieme ad altri hunter, tra cui quelli sopravvissuti al Dungeon doppio e altri in libertà vigilata. Questi ultimi sono sorvegliati da Taeshik Kang, un grado B della Divisione Sorveglianza dell’Associazione Coreana degli Hunter dall’aria piuttosto inquietante…

RECORD OF RAGNAROK 7

di Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192, € 5,90

La più grande trappola ordita da Jack lo Squartatore viene finalmente rivelata. Per fargli fronte, Eracle ricorre a una delle sue fatiche, rischiando la vita. Il cruento scontro senza esclusione di colpi tra il serial killer della nebbia e l’incrollabile semidio guerriero giunge a una memorabile conclusione!

SHAMAN KING FINAL EDITION 16

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col.,208 pp, € 5,90

Nella prima fase del torneo, il Team Terme di Funbari guidato da Yoh si è aggiudicato una vittoria strepitosa. Giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo, ed ecco

apparire Hao, che affronterà una delle squadre degli X-Laws, gli X-III. Cosa potranno mai fare, costoro, di fronte al suo enorme potere?!

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,50

Ecco a voi il quarto volume che raccoglie gli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli Uomini in Nero! Un’eccezionale opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama! Il vero obiettivo di Bourbon è accertarsi se l’investigatore dell’FBI Shuichi Akai sia vivo o morto: cos’è successo davvero quel giorno sul valico di Raiha? Finalmente verrà rivelata la “Verità scarlatta”!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,90

Che gli Uomini in Nero abbiano scoperto la vera identità di Conan?! Dopo essere riuscito a sfuggire alle grinfie dei due criminali che hanno provato a rapirlo (una donna

che si era spacciata per sua madre e un uomo che indossa una maschera), Conan ingaggia una lotta contro il tempo per sventare un omicidio e recuperare il misterioso

farmaco che l’ha fatto rimpicciolire. L’uomo mascherato con cui ha a che fare, tuttavia, si rivela essere un osso più duro del previsto!

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 38

di Chuya Koyama

12,8×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta € 4,90

Finalmente arriva il tanto atteso Luna Lander, ma per sbaglio approda molto lontano dalla Moon Base, così Mutta e Philip si trovano costretti a compiere un lungo e

pericoloso viaggio. Da ancor più lontano, precisamente da una distanza di 380.000 km, giunge però anche un aiuto insperato: i loro amici Kenji e Nitta si cimentano

in una simulazione del viaggio verso il lander utilizzando dei veicoli identici a quelli in dotazione sulla Luna… Riusciranno a individuare il percorso adatto, tenendo

conto della superficie sconnessa del satellite terrestre? Ha inizio una missione per il recupero delle provviste in un territorio letteralmente inesplorato!

LEVIUS/EST 9

di Haruhisa Nakata

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta € 5,90

Al termine di uno scontro mortale, Levius ha sbaragliato Oliver, il sovrano assoluto del Southern Slam. Mentre il pubblico esulta per la nascita del nuovo sovrano,

all’improvviso compare Baltius…! Inoltre, insieme all’esercito dell’Amethyst guidato dal dottor Clown, entra nell’arena anche Arthur Greynore, il numero due del

Grade-I… La battaglia per Est non è ancora finita!

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 2

di Sumito Oowara

14,5×21, B, b/n e col., 160 pp, con sovraccoperta € 6,50

Durante l’assemblea della commissione per il bilancio, l’Eizouken si palesa finalmente di fronte a tutto il Liceo Shibahama e… Asakusa e le sue compagne ricevono

un’interessante proposta da parte del gruppo di studio sui robot: produrre un anime promozionale per il Festival della Cultura!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 8

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta € 5,50

Shirayuki e Zen, sempre più affiatati, cominciano a condividere i loro progetti per il futuro. Dopo aver accompagnato per un tratto Sakaki, di rientro a Tanbarun, sulla

via del ritorno si trovano costretti a dormire fuori, e Obi improvvisamente scompare nel bel mezzo della notte! Superata anche questa avventura, Shirayuki, diventata

ufficialmente erborista di corte, si reca insieme a Ryu nelle terre del Nord…

GINTAMA 76

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp con sovraccoperta € 4,90

Pur avendo il comune obiettivo di salvare il loro amato maestro Shoyo, Gintoki, Takasugi e Katsura prendono delle strade diverse. Poco dopo il terminal di Edo salta

in aria e si diffonde la notizia dell’assassinio del premier Katsura. Sarà opera dei superstiti del clan di Tendoshu, oppure…?!

SWEET PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 11,90

I problemi per la diabolica e agguerrita C.C.O. della Infernum Press, Miss Paprika, non sono certo finiti: dopo essersi destreggiata (più o meno) abilmente tra un insopportabile ex e la sconvolgente rivelazione sull’incorruttibile figura paterna che le cambia la vita, adesso dovrà gestire la tensione lavorativa, ma anche e soprattutto quella sessuale nei confronti dell’affascinante producer Za’atar. E mancano solo poche settimane al Market Internazionale, in cui avverrà il fatidico e desiderato incontro!

La diavoletta decide di riscrivere le regole della propria vita assoldando il disinibito e solare angelo Dill per imparare a essere una vera regina sotto le lenzuola.

Ma tra “blocchi” ancora irrisolti, fraintendimenti e gelosie, non tutto va come previsto. Soprattutto quando si tratta di fare i conti con i propri sentimenti…

HOT PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

HOT PAPRIKA 2 – Deluxe Edition

di Mirka Andolfo

21×28, C, bicromia, 128 pp

Contiene gadget esclusivo € 100,00

Disponibile in quantità limitatissima questa straordinaria edizione di grande formato, contenente una serigrafia, aperture e illustrazioni inedite, interni con pantone fluo, inserti in velina serigrafata, fettuccia segnalibro in raso rosso a forma di coda di diavoletta, e contenuti redazionali completamente a colori. In più, tutte le copie saranno numerate e autografate dall’autrice! Un volume unico nel suo genere, decisamente… sexy, per il collezionista che vuole titillare i propri sensi.

SWEET PAPRIKA 2 – Variant Fumetterie

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 13,90

La splendida variant in esclusiva per le fumetterie stavolta vanta una fantastica illustrazione di copertina dell’eccezionale Stjepan Šejić, che interpreta la nostra eroina con passione, tensione erotica e un pizzico di ironia. E ovviamente, come la precedente, sarà ulteriormente impreziosita da un pregevole effetto metallizzato in lamina cold-foil.

BUNDLE SWEET PAPRIKA 2 + HOT PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

contiene gadget esclusivo € 23,80

Per chi non vuole farsi mancare né la dolcezza né la passione, questo bundle è la scelta più ovvia per portarsi a casa entrambe le interpretazioni dell’autrice, in un elegante confezione e con un gadget esclusivo in allegato.

IL MURO 3

di Mario Alberti, da un’idea di Antoine Charreyron

21×28, C, colore, 64 pp € 13,90

Un ultimo volume frenetico e vertiginoso per l’emozionante serie firmata dal maestro Mario Alberti (Dragonero, Nathan Never), che riesce ancora una volta a immergere il lettore in un vortice di polvere, ruggine e sangue. Inoltre, in occasione della fine della serie, con l’aggiunta di € 5,00 al prezzo di copertina riceverai un esclusivo cofanetto cartonato per conservare l’intera trilogia!

