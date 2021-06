Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 30 giugno 2021 fra cui spiccano i nuovi volumi di One Piece e My Hero Academia.

Potete già controllare le novità Star Comics in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato!

Le uscite Star Comics del 30 Giugno 2021

ONE PIECE 98

di Eiichiro Oda

€ 4,30

Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

MY HERO ACADEMIA 28

di Kohei Horikoshi

€ 4,30

PLUS ULTRA!!! Nell’assalto al nascondiglio montano dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri, il fronte degli Heroes è alle prese con una quantità impressionante di Villain. Contemporaneamente, all’ospedale di Jaku, Mirko, Endeavor e gli altri si trovano a combattere con dei nomu dalla potenza devastante. Ma è ormai chiaro che l’obiettivo principale dev’essere quello di impedire il risveglio di Shigaraki, che non ha ancora portato a termine il suo processo di potenziamento…

SHAMAN KING FINAL EDITION 7

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI…PIÙ AGGUERRITI CHE MAI! Dopo aver terminato il suo addestramento a Izumo, Yoh è riuscito a far evolvere il suo Over Soul al punto che, quando lui e Amidamaru sono uniti, il samurai può addirittura parlare! Il terzo incontro dello Shaman Fight, che lo vedrà affrontare Ren e il suo Over Soul che brilla di luce dorata, si avvicina… Che lo scontro abbia inizio!

HITORIJIME MY HERO 6

di Memeco Arii

€ 6,50

NEMMENO UN EROE PUÒ SFUGGIRE… ALL’AMORE! Durante il viaggetto insieme al signor Kosuke, Setagawa compie un altro importante passo verso la sua trasformazione in “magnifica mogliettina”. Nel frattempo, le incomprensioni tra Hasekura e Kensuke rischiano di mandare tutto all’aria! Mentre i due non sanno come affrontare i problemi, Yuge se ne esce con una proposta sconcertante…

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 5

di Makoto Kobayashi

€ 8,00

MEOW! Per i gatti, avere a che fare con gli umani spesso non è semplice. Questi enormi esseri spelacchiati non condividono molte delle loro abitudini e la convivenza può risultare ostica. Cosa succederebbe se, per assurdo, degli uomini capitassero su un pianeta popolato da soli gatti, per di più parlanti? È proprio quello che accade all’equipaggio della nave spaziale Ganbida! Il personale di bordo viene catturato e rivenduto al miglior offerente, per poi essere esposto al pubblico ludibrio in un circo equestre… Riusciranno i malcapitati a fare ritorno sulla Terra?!

SUNSET LIGHT 4

di Maki Usami

€ 5,50

UNA DOLCISSIMA E COMMOVENTE NUOVA STORIA D’AMORE! Finalmente Yudai realizza quanto Chinami sia speciale per lui. La ragazza, però, mette a freno i suoi sentimenti quando scopre che l’amica del cuore (nonché futura sorellastra) Kazune è innamorata di lui. Da una parte abbiamo Chinami che cerca di sopprimere con tutte le proprie forze il suo amore per Yudai, dall’altra Kanata che non riesce a ignorare gli sforzi e i sentimenti dell’amica…

WORLD TRIGGER 21

di Daisuke Ashihara

€ 4,30

Mentre l’ultimo round delle eliminatorie di Classe B si avvicina, le parole dell’ultimo arrivato in squadra, Hyuse, scuotono la dolce Chika… Secondo lui, infatti, la ragazza sarebbe perfettamente in grado di sparare alle persone. Nel frattempo, alla ricerca di una contromisura per affrontare la squadra Yuba, Yuma e Osamu chiedono un favore a Midorikawa… Quale sarà la strategia vincente della Tamakoma 2?!

