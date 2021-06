Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le novità Star Comics di luglio 2021. Da segnalare i nuovi volumi di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA e VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS. Ci sono poi l’HELLO WORLD – BOX e l’ultimo volume di HAIKYU!!.

Si completa così il quadro delle novità dei prossimi mesi, e non solo, già anticipato con alcune anteprime autunnali che trovate in questo nostro articolo dedicato.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Le novità Star Comics di luglio 2021

Le novità Star Comics del 7 luglio 2021

PSI-LORDS 2

Fred Van Lente, Renato Guedes

17×26, B, colore, 112 pp, € 8,90

Chi sono gli esseri cosmici noti come Psi-Lord e come potranno cambiare il corso dell’Universo? Quattro astronauti si risvegliano in una prigione extraterrestre, senza ricordare come ci sono arrivati. Qual è la connessione che li lega agli Psi-Lord? E come riusciranno a scappare? Si conclude l’emozionante mini-serie che rivoluzionerà l’Universo Valiant!

Pre-ordina PSI-LORDS 2 su Amazon.

BLACKING OUT

Chip Mosher, Peter Krause

20×30,5, cartonato, colore, 56 pp, € 13,90

Conrad, ex poliziotto caduto in disgrazia, cerca la redenzione tentando di risolvere un omicidio irrisolto durante la stagione degli incendi della California meridionale. Connie segue un unico indizio, un crocifisso, per scoprire le ragioni dietro la morte di Karen Littleton, il cui corpo è stato ritrovato in mezzo a un incendio che ha devastato la regione. La ricerca lo porta a scontrarsi con il padre della vittima (nonché principale sospettato), Robert Littleton, ma anche con gli ostili ex colleghi delle forze di polizia locali. Per tutto il tempo, Conrad combatte contro un pesante alcolismo, che annebbia le sue facoltà. La discesa di Conrad nelle parti più buie della città rischia di farlo perdere, ma per fortuna può contare su Anita, sua vecchia amica, e su Mattie, abile meccanico. Un thriller veloce e grintoso, a metà tra Fate Fuori Ramirez, True Detective e The Truth About the Harry Quebert Affair, caratterizzato da continui colpi di scena.

Pre-ordina BLACKING OUTsu Amazon.

GOLDEN SPARKLE

Minta Suzumaru

13×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

La vita scolastica di Himari, che si è iscritto in un liceo maschile perché non sopporta le donne, scorre serena insieme all’amico e compagno di classe Gaku. Tuttavia, uno “strano” fenomeno fisiologico tormenta il ragazzo in piena pubertà… Himari non hai mai confidato a nessuno la cosa ma Gaku, per caso, ne viene a conoscenza e si offre di insegnare all’amico come risolvere il suo “problema”. Ben presto, però, quella che sembrava una semplice amicizia si rivelerà essere qualcosa di più… Una storia d’amore adolescenziale, tanto innocente quanto appassionata, tra due liceali alle prese con i problemi della loro età.

Pre-ordina GOLDEN SPARKLE su Amazon.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 14

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

I Demoni delle Emozioni si sono separati da Hantengu per fondersi tra loro, escludendo il demone principale allo scopo di attaccare Tanjiro. Durante la lotta, il ragazzo esprime tutta la sua indignazione per essere stato accusato dallo stesso Hantengu di “tormentare i deboli”. Nel frattempo, la Colonna della Foschia Tokito recupera i ricordi del suo passato e affronta Gyokko, ma all’improvviso in lui avviene un cambiamento…

Pre-ordina DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 14 su Amazon.

JOJONIUM 12

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 312 pp, € 15,90

Dopo aver sconfitto l’ennesimo nemico durante la traversata del Deserto Arabico, la marcia dei nostri eroi prosegue insieme a un bambino che hanno il compito di portare dal medico più vicino. Ma un nuovo Stand è già pronto a entrare in azione, e stavolta l’attacco arriverà nientemeno che dal mondo dei sogni…

Pre-ordina JOJONIUM 12 su Amazon.

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 10

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Così com’era scomparsa, all’improvviso Pop ricompare, ma questa volta in veste di nemica! Cosa sarà successo nel frattempo? È quello che si chiede The Crawler, che si adopera con ogni mezzo per far tornare sul volto della ragazza il sorriso di un tempo…

Pre-ordina VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 10 su Amazon.

AJIN – DEMI HUMAN 16

Gamon Sakurai

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il colpo di pistola contro Kaito ha scatenato il fenomeno “flood” e Nagai emette un’incredibile quantità di IBM, imitato subito dopo anche da Sato. La base di Iruma si riempie così di un numero infinito di spettri neri. Mentre all’interno della struttura si scatena il caos, il più grande studioso di ajin, il professor Ikuya Ogura, cerca di dirigersi sul posto. L’istante fatale che porterà al nucleo del mistero degli ajin sembra sempre più vicino…

Pre-ordina AJIN – DEMI HUMAN 16 su Amazon.

SAVAGE SEASON 5

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Kazusa ha deciso di dichiarare a Izumi ciò che prova nei suoi confronti, ma anche Niina, colei che per prima ha pronunciato la parola “sesso”, comincia a rendersi conto dei sentimenti sbocciati nel suo cuore per lui… Inizia così il festival culturale, che rappresenterà per tutte un punto cruciale sulla strada dell’amore!

Pre-ordina SAVAGE SEASON 5 su Amazon.

VITA DA SLIME 15

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Un segnalibro di Crunchyroll in omaggio per primo ordine, solo in fumetteria

Mentre riecheggia la Parola del Mondo, Limur inizia la trasformazione in Re Demone. Per realizzare i suoi desideri, il Grande Saggio comincia ad agire in silenzio nelle profondità della sua anima, dove nemmeno lo stesso Limur può giungere. Una volta che il processo sarà ultimato, riuscirà quest’ultimo a non perdere la ragione? E Shion e tutti gli altri potranno davvero tornare in vita?

Pre-ordina Vita da Slime 15 su Amazon.

P&ME – POLICEMAN AND ME 13

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Kako, Mikado e Jiro vanno a casa di Kota per farsi aiutare nello studio. A dar loro una mano c’è anche Ryu, un collega di Kota entrato in polizia nel suo stesso anno. Per quanto riguarda la vita coniugale dei due sposini, di fronte alle insistenti richieste di Kako, finalmente Kota si decide a farsi avanti…!

Pre-ordina P&ME – POLICEMAN AND ME 13 su Amazon.

Le novità Star Comics del 14 luglio 2021

CONAN IL CIMMERO – OMBRE A ZAMBOULA

Gess

21×28, Cartonato, colore, 64 pp, € 14,90

Crocevia di credenze, lingue e culture, la mitica città di Zamboula è anche teatro di molte leggende oscure. Conan è stato avvertito dei pericoli della casa di Aram Baksh: si dice che la maggior parte degli stranieri che vi soggiornano scompaia in circostanze oscure: ma è proprio lì che il cimmero ha deciso di passare la notte! Sollevando il velo sui misteriosi casi di rapimento, Conan scoprirà un altro segreto ancor più terribile, legato all’intera città di Zamboula…

Pre-ordina CONAN IL CIMMERO – OMBRE A ZAMBOULA su Amazon.

DEAD DROP

Ales Kot, Adam Gorham

17×26, B, colore, 112 pp, € 8,90

C’è un mercato nero segreto a New York. È nascosto in bella vista, nelle nostre strade, nei treni e nei ristoranti. Chi sa muovercisi si scambia segreti straordinari. Ma quando il segreto in circolazione è un’arma biologica derivata dalla tecnologia della Vigna, i migliori agenti al mondo devono intervenire per fermare il potenziale disastro. Altrimenti, in meno di trenta minuti, non ci sarà nessun mondo in cui tornare. X-O Manowar, Archer, Neville Alcott, Detective Cejudo e Betamax sono pronti a salvare il mondo.

Pre-ordina DEAD DROP su Amazon.

SOLO LEVELING 3

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 8,90

Dopo essere sopravvissuto agli eventi del letale Dungeon doppio, il giovane hunter Jinwoo Sung scopre di aver avuto un Secondo Risveglio. Così, dopo aver affrontato una serie di quest giornaliere, il ragazzo decide di avventurarsi all’interno dell’instance che si trova nella stazione di Hapjeong, dove affronterà la sua prima vera sfida…

Pre-ordina SOLO LEVELING 3 su Aamazon.

HELLO WORLD – BOX

Manatsu Suzuki, Yoshihiro Sono

13×18, B, b/n e colore, 192 +176 pp, con sovraccoperta, € 12,90

Un giorno il timido liceale Naomi Katagaki s’imbatte in uno sconosciuto che dice di essere il se stesso di dieci anni dopo. L’uomo gli rivela che presto si metterà insieme a una compagna di classe, Ruri Ichigyo, che però, di lì a poco, rimarrà coinvolta in un terribile incidente. Per salvare la ragazza di cui è innamorato, Naomi accetta di collaborare con l’uomo del futuro, ma inaspettatamente la ragazza gli viene portata via. Intenzionato a ritrovarla e a riportarla indietro, sarà costretto ad affrontare proprio l’altro se stesso… Come andrà a finire lo scontro fra i due Naomi?! Una romantica miniserie in due volumi tratta dall’omonimo e acclamato film d’animazione scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito, raccolta in un elegante box da collezione assolutamente imperdibile!

Pre-ordina HELLO WORLD – BOX su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 8

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Ren e Yoh stanno combattendo dopo essere entrambi riusciti a far evolvere il proprio Over Soul. Ren assale il suo avversario usando tutto il potere medianico che gli è rimasto, mentre Yoh si prepara a fermare l’attacco… Chi dei due sarà in grado di superare le eliminatorie e accedere alla fase finale del torneo?!

Pre-ordina SHAMAN KING FINAL EDITION 8 su Amazon.

JOJOLION 24

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,70

Il nuovo Rokakaka si trova da qualche parte all’interno della residenza Higashikata. Nel frattempo Yasuho è finita in una brutta situazione e Norisuke cerca di aiutarla, ma… Qual è “la strada giusta” scelta da Jobin, quella che dovrebbe portare la famiglia Higashikata alla vittoria? E quale destino attende Josuke?

Pre-ordina JOJOLION 24 su Amazon.

TO YOUR ETERNITY 14

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Fushi si risveglia in un’epoca dominata dalla pace e fa la conoscenza di un ragazzo di nome Yuki che si offre di ospitarlo a casa sua insieme a tutti i suoi vecchi compagni. Questo permette loro di trascorre dei momenti sereni, ma quando Fushi incontra Mizuha, una discendente di Hayase, tutto comincia a cambiare. La situazione precipita rapidamente quando la ragazza, a causa di una grande sofferenza che si porta dentro, arriva a compiere un gesto estremo… La “pace” che Fushi credeva di aver costruito era soltanto qualcosa di effimero?

Pre-ordina TO YOUR ETERNITY 14 su Amazon.

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 9

CLAMP

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, € 4,50

Alla giornata delle lezioni a porte aperte Sakura invita suo padre Fujitaka, mentre per Akiho partecipa Kaito! Le due amiche sono felici di avere con sé a scuola le persone che per loro sono più importanti, ma l’obiettivo di Kaito è un altro… Perché Sakura genera le Clear Card? E qual è il vero scopo per cui Kaito ha raggiunto la città di Tomoeda?!

Pre-ordina CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 9 su Amazon.

OLYMPIA KYKLOS 4

Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., 194 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Ad Atene, la capitale della cultura, Demetrio incontra Platone. Il grande filosofo, che disprezzava l’arte, è rimasto colpito dalla Fenice di Osamu Tezuka e comincia ad accorgersi che anche lo “sport” può trasmettere un importante messaggio. Poi Demetrio finisce nuovamente per essere catapultato nel futuro… Chi incontrerà nel 2020?

Pre-ordina OLYMPIA KYKLOS 4 su Amazon.

SUMMER TIME RENDERING 12

Yasuki Tanaka

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Per riportare in vita Ushio, Shinpei e i suoi amici cercano l’Ushio della nona volta, che dovrebbe arrivare trasportata dalla corrente del canale di Kii. Tuttavia anche Haine, che dopo aver assunto la personalità di Shinpei ne conosce i processi mentali, sta cercando la ragazza. Riusciranno Shinpei e Ushio a ricongiungersi?

Pre-ordina SUMMER TIME RENDERING 12 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 4

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Come reagirà Zen, accorso in aiuto di Shirayuki, incalzata in cima alla torretta, davanti al gesto della ragazza? Il legame tra il principe e l’erborista sembra farsi sempre più profondo. E che dire delle parole che escono improvvisamente dalla bocca di Zen?! Si scoprirà qualcosa anche sull’incontro tra quest’ultimo e Mitsuhide…

Pre-ordina SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 4 su Amazon.

GINTAMA 72

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Ensho e Takasugi incrociano le spade! Questo scontro alimenterà la spirale di vendetta che li tiene da sempre incollati ai campi di battaglia, oppure…?! Sulla Terra, nel frattempo, intervengono nuovi attori per bloccare l’impeto della Vena del Drago andata fuori controllo, e persino Sadaharu si mobilita per proprio conto!

Pre-ordina GINTAMA 72 su Amazon.

Le novità Star Comics del 21 luglio 2021

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 3

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Anche in edicola

L’Oscuro Mondo Demoniaco è tornato agli antichi fasti! Dopo aver perso la Kaioshin del Tempo, Trunks e gli altri membri della Pattuglia Temporale oltrepassano le linee nemiche insieme all’esercito di Demigra. La Pattuglia si scontra con le forze dell’Impero oscuro! Come finirà l’ultima battaglia della missione nel Mondo Demoniaco, da cui dipende il controllo sul fluire del tempo?!

Pre-ordina SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 3 su Amazon.

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 3

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Davanti a un giovane Shingo Tachibana, Megumi Ayase dà una piccola prova del suo talento. Il suo atteggiamento stoico, unito alle sue grandi capacità, avvicinano sempre più la ragazza a diventare l’idol perfetta. Tuttavia, a causa di alcune aspiranti idol invidiose del suo talento, il debutto di Megumi prende una piega inaspettata…

Pre-ordina CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 3 su Amazon.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 27

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

La dichiarazione d’amore improvvisa di Hak ha reso Yona particolarmente nervosa, tanto che ogni gesto tra i due sembra ormai forzato e l’imbarazzo si è fatto palpabile. Intanto Zeno suggerisce di dirigersi verso Kuto per guarire le ferite dei Quattro Draghi, perché la vicinanza al Castello di Hiryu renderebbe il loro recupero molto più rapido. In quel frangente giunge la notizia che un esercito proveniente dal nord dell’Impero Kai sta invadendo il territorio della Tribù del Fuoco…

Pre-ordina YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 27 su Amazon.

MARS NEW EDITION 4

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 352 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Dietro un aspetto fragile e innocente può celarsi la più spietata cattiveria…Pur di risvegliare nel cuore di Rei la sua stessa sete di sangue, Makio non esita minimamente a fare del male a Kira. Che il dio della guerra Mars sia votato alla distruzione? Pericolosi sentimenti negativi si diffondono nell’ombra…

Pre-ordina MARS NEW EDITION 4 su Amazon.

HAIKYU!! 45

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,30

Fermi nelle proprie convinzioni, i Black Jackal e gli Adlers si scontrano al meglio delle loro possibilità. La fine della partita si avvicina… Riuscirà Hinata a fermare le poderose schiacciate di Ushijima? E quale sarà l’esito della sfida contro Kageyama? Il manga che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la pallavolo su carta arriva alla sua tanto attesa conclusione! E c’è una sorpresa per chi si affretta a ordinare l’ultimo volume in fumetteria: uno speciale mini-shikishi in omaggio!

Pre-ordina HAIKYU!! 45 su Amazon.

RAW HERO 6

Akira Hiramoto

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

I rappresentanti del Fronte di Liberazione delle Abilità Speciali hanno intenzione di compiere una rappresaglia in seguito alla pubblicazione di un articolo che denigra la loro organizzazione e perciò architettano un piano per assalire la sede della casa editrice della rivista colpevole. Allo scopo di impedirlo, intervengono i membri della Divisione Amministrazione della Giustizia. Combattuto tra il suo orgoglio da ribelle e la sua missione per conto delle forze a tutela dell’ordine, Chiaki scopre una verità a dir poco sorprendente…!

Pre-ordina RAW HERO 6 su Amazon.

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 27

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Con l’arrivo del Re Drago e la comparsa del Re Infernale Gorgona, la battaglia sulla piana di Aliahan si fa ancora più intensa. Li viene gravemente ferito da Gunung e anche Aros, caduto nella trappola di Gorgona, crolla a terra. Presso il Sacro Altare del Jipang, dove sono stati riuniti i tre Sacri Strumenti, un Harold mostruosamente mutato riappare dopo aver spezzato la barriera che lo imprigionava e tenta nuovamente di impossessarsi di essi. Mentre il Maestro della Saggezza Beser cerca di contrastarlo con Madante, giungono ad Aliahan rinforzi provenienti da ogni dove, molti dei quali hanno già combattuto al fianco di Aros… Lo scontro entra in una nuova fase!

Pre-ordina DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 27 su Amazon.

FAIRY TAIL COLLECTION 5 (di 11)

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica! Contiene “Fairy Tail” voll. 25-30.

Pre-ordina FAIRY TAIL COLLECTION 5 (di 11) su Amazon.