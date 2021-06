Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 9 giugno 2021 fra cui spiccano il 52° volume di Fairy Tail New Edition e il 5° volume di Mao di Rumiko Takahashi.

Eccovi tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Star Comics del 9 giugno 2021

MY SON IS PROBABLY GAY 2

di Okura

15×21, B, b/n + colore, 136 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Un manga che insegna la felicità di essere genitori di un figlio gay. Una storia familiare tenera e coinvolgente che approda sulle pagine dell’esclusiva collana di Star Comics Wasabi.

Acquista MY SON IS PROBABLY GAY 2 su Amazon.

FAIRY TAIL NEW EDITION 52

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30 (anche in edicola)

Mentre un’ondata di entusiasmo attraversa i membri della rinata Fairy Tail, Natsu e i suoi amici vengono a sapere la verità sullo scioglimento della gilda avvenuto un anno prima. La posta in gioco sembra essere nientemeno che il segreto supremo di Fairy Tail, finito nelle mire del potentissimo Impero Alvarez! Appreso che Makarov non ha più dato sue notizie da quando si è recato nel continente di Alakitasia per cercare di avviare una trattativa e proteggere la gilda, Elsa decide di attuare un piano di infiltrazione con pochi uomini scelti e portare in salvo il vecchio master…

Acquista FAIRY TAIL NEW EDITION 52 su Amazon.

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 7

di Aka Asakasa

13×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Sciolto il consiglio studentesco, Kaguya e Shirogane hanno perso l’occasione di passare del tempo insieme. Facendo ricorso a tutto il suo coraggio, Shirogane si è deciso a ricandidarsi, ma quando va da Kaguya chiedendole di pronunciare un discorso di sostegno in suo favore, le parole che gli escono dalla bocca assomigliano piuttosto a una vera e propria dichiarazione! Per di più, a complicare le cose, ecco stagliarsi l’orgogliosa figura di Miko Iino, geniale studentessa del primo anno!

Acquista KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 7 su Amazon.

DOMANI IL PRANZO SEI TU 3

di Kiminori Wakasugi

13×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Il palcoscenico della lotta per la sopravvivenza di Sasazuka e degli altri superstiti si è spostato al di fuori della scuola. La regola per cui ogni giorno una persona deve finire in pasto al mostro non c’è più, ma ovunque si provi a fuggire, il cibo rimane la questione fondamentale…

Acquista DOMANI IL PRANZO SEI TU 3 su Amazon.

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 9

di Oh! Great, Nisioisin

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il racconto fa un salto indietro nel tempo per svelare l’origine della storia di Koyomi Araragi, per il quale tutto ebbe inizio dall’incontro con una fiera e bella vampira ferita a morte. Da quel momento, ad attenderlo ci sarebbero stati giorni che potremmo senza dubbio definire “infernali”…

Acquista BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 9 su Amazon.

ARIADNE IN THE BLUE SKY 7

di Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Nel bel mezzo dello scontro tra Lat e Tsuta, Leana mostra uno strano potere di fronte al quale Lacyl rimane turbato… Conclusa la battaglia, ognuno formula la propria teoria in merito, ma ben presto il gruppo di viaggiatori si trova ad affrontare dei sicari arrivati direttamente dalla città volante, compreso Rockwell delle ceneri, membro delle Sette Spade, massimo potere combattente del regno di Ariadne!

Acquista ARIADNE IN THE BLUE SKY 7 su Amazon.

ECHOES 6

di Kei Sanbe

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Per recuperare Kazuto, l’uomo del fuoco assalta l’ospedale in cui il ragazzo è ricoverato e riesce a portarlo via sfuggendo a Wakazono. Il diverso modo di pensare dei due criminali, tuttavia, si fa sempre più evidente e l’incrinarsi del loro rapporto finisce per coinvolgere profondamente anche Senri e le persone che gli stanno intorno. La vita di Enan è già in pericolo…

Acquista ECHOES 6 su Amazon.

MAO 5

di Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Gravemente ferito durante lo scontro con un sicario, Mao scampa miracolosamente alla morte grazie all’intervento di Nanoka. Nel frattempo, lo scontro con Shiranui, colui che regge le fila nell’ombra, si fa sempre più vicino…

Acquista MAO 5 su Amazon.