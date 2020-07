Legacy of Mandrake: The Magician avrà una ragazza come protagonista

Mandrake the Magician, l’eroe dei fumetti di Lee Falk, tornerà questo ottobre, rendendo la storia generazionale con il prossimo Mandrake dal nome di Mandy. King Features ha collaborato con Red 5 Comics e StoneBot Studios per una moderna continuazione del franchise con la scrittrice Erica Schulz e gli artisti Diego Giribaldi, Juan Pablo Massa e Moncho Bunge.

Il comunicato stampa, diramato durante il panel al San Diego Comic-Con@Home cita:

“Legacy of Mandrake: The Magician segue la diciassettenne Mandy Paz (Mandragora Constanza Terrado Paz), una maga in addestramento che un giorno aspira ad essere proprio come il leggendario Mandrake. Sospetta che i suoi poteri magici innati debbano avere qualcosa a che fare con la sua misteriosa genitorialità, ma finora le labbra di sua madre Mabel sono chiuse e deve elaborare l’intera faccenda della magia con l’aiuto del suo migliore amico, LJ (il figlio di Lothar, nonché il partner del Mandrake originale).”

Con “misteriosa genitorialità” sembrerebbe che il leggendario Mandrake potrebbe essere il padre, ma lo scopriremo solo quando uscirà il fumetto ad ottobre. Il comunicato stampa poi continua:

“Mentre cerca di comandare i suoi superpoteri, cerca anche di districarsi all’università, frequenta cattive ragazze, il talent show delle scuole superiori, uno specchio magico, un rapimento e… mostri? Il mondo di Mandy sta per diventare molto più strano e molto più incantato.”

Mandrake è uno dei primi supereroi dei fumetti e la seconda creazione più famosa di Lee Falk dopo The Phantom. Creato per una serie di fumetti di giornali, l’originale Mandrake vestiva come un mago da palcoscenico, ma utilizzava poteri magici della vita reale come l’ipnosi, la levitazione e il teletrasporto per combattere il crimine. I fan ricorderanno che lo stesso Mandrake era un eroe di seconda generazione, che si prendeva cura di suo padre Theron.

Christina Nix Lynch, licensing director di King Features, ha affermato:

“Mandrake the Magician è stato uno dei fumetti più influenti del suo tempo, quindi quale modo migliore per rendere omaggio a questo lascito ereditario se non quello di dare nuova vita alla proprietà con una nuova svolta che si rivolge a una nuova generazione di giovani lettori? Sia Red 5 che StoneBot hanno precedenti di successi incredibili e il loro approccio fantasioso al prossimo capitolo della magica saga di Mandrake conquisterà sicuramente il cuore dei nuovi fan.”

Legacy of Mandrake: The Magician #1 sarà in vendita il 28 ottobre.