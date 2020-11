“Il cuore di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo”. Il set 10276 LEGO Colosseo è arrivato.

In arrivo sugli scaffali il prossimo 27 novembre per l’imminente Black Friday, è stato presentato oggi il set LEGO 18 Plus # 10276 Colosseo.

Pronti a ricreare l’Amphitheatrum Flavium, il più grande e maestoso anfiteatro del mondo? Composto da 9.036 pezzi, è il più grande set LEGO mai prodotto (ruba il podio al LEGO Star Wars # 75192 Millennium Falcon, con ben 1.495 pezzi in più).

Alberto Angela ci spiega: il Colosseo sta in piedi da duemila anni, eppure è stato costruito in meno di dieci. Come è stato possibile? Grazie ad un trucco. Gli ingegneri di Vespasiano hanno ripetuto all’infinito qualcosa che sapevano fare molto bene, e cioè l’arco. In pratica, è come se avessero sovrapposto vari acquedotti… in questo modo le forze si scaricano perfettamente a terra.

Il modello LEGO presenta una ricostruzione delle tre distinte storie del Colosseo, ognuna delle quali adornata con gli ordini dorico, ionico e corinzio delle colonne, che sono state fedelmente ricreate in mattoncini tramite l’utilizzo di varie tecniche costruttive, come ad esempio i capitelli ricreati utilizzando i pattini delle Minifigure capovolti (e stampati in color tan).

Ogni dettaglio del set è stato meticolosamente realizzato per rimanere fedele al Colosseo reale – compreso l’inserimento di 80 ‘costole’ nelle tribune degli spettatori (lo stesso numero dell’originale) e la presenza di tre diverse tonalità di colore dei mattoncini per replicare sia le diverse colonne che l’invecchiamento del monumento reale costruito quasi 2.000 anni fa. L’esperienza di costruzione è stata progettata per corrispondere a quello dell’originale, con l’arena “di legno” in mattoncini che sarà l’ultimo modulo ad essere collocato sul modello LEGO, come avvenne per quello reale negli anni Novanta.

Il modello poggia su una base ovale, permettendo di mostrare questo fenomenale pezzo da esposizione a 360 gradi da qualsiasi angolazione. I costruttori potranno quindi scegliere quale lato di questo magnifico Amphitheatrum Flavium in mattoncini vorranno mostrare per primo, sia che si tratti del lato sud dell’edificio, che è stato distrutto da vari terremoti e disastri naturali nel corso degli anni, sia che si tratti del più completo muro nord. Il Colosseo è caratterizzato da archi, che sono stati ricreati con dettagli in mattoncini LEGO che permettono di vederne la parte centrale anche dall’esterno, proprio come la sua controparte reale.

Il LEGO Designer del set, Rok Zgalin Kobe, ha detto:

“Una delle sfide più grandi e una delle cose più importanti è stata quella di trasmettere la monumentalità del Colosseo in mattoncini LEGO. Ho pensato che il modello LEGO dovesse mostrare una caratteristica architettonica particolare dell’originale: le file di colonne che fiancheggiano gli archi in stili diversi. Per ottenere questo, il modello è costruito utilizzando un effetto di esagerazione verticale. La sezione trasversale è quindi molto più ripida rispetto alla struttura reale. Spero che le persone saranno ispirate a conoscere meglio l’originale attraverso l’esperienza della costruzione del modello LEGO“.

Il set LEGO 18 Plus # 10276 Colosseo misura oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità e sarà in vendita al prezzo di € 499,99.

Il set verrà arriverà sugli scaffali il 27 novembre, in occasione del Black Friday e delle offerte nei LEGO (Certified) Store e LEGO Shop@Home. I membri VIP di LEGO Shop@Home che acquisteranno il modello esclusivo durante il weekend del Black Friday (e del Cyber Monday) riceveranno un regalo in edizione limitata con l’acquisto, una carrozza romana, che potrà essere esposta a fianco del Colosseo. Le promozioni del Black Friday includono una serie di altre offerte, tra cui un esclusivo omaggio omaggio di Charles Dickens, un regalo Holiday Tree (entrambi legati ad un importo minimo d’ordine) sconti su articoli selezionati, la possibilità di vincere 1.000.000 di punti VIP e l’esclusivo lancio di premi VIP durante il fine settimana!

Pur avendo ottenuto il titolo di set più grande mai prodotto, il nostro Amphitheatrum Flavium non è il primo monumento storico o nazionale ad arrivare sugli scaffali in forma di mattoncini LEGO. Scopriamo insieme i suoi predecessori.

I set landmark

Parliamo dei set che rappresentano monumenti storici o nazionali, in scala grande e con un livello di dettaglio molto, molto superiore a quello che possiamo trovare (ad esempio) nei set della linea LEGO Architecture. I Designer LEGO hanno “viaggiato” in tutto il mondo per trarre ispirazione: India, Australia, Regno Unito, Francia e Italia sono le nazioni dai quali “arrivano” questi set da esposizione. Facciamo anche noi lo stesso viaggio!

Francia, LEGO Creator Expert # 10181 Torre Eiffel

Il modello in mattoncini LEGO della Torre Eiffel è uno splendido modello da costruire e da esporre. Progettato in scala 1:300 a partire dai progetti originali della vera torre. Dalla bandiera in cima agli ascensori, è stato pensato per essere il più autentico possibile. Una volta costruita, La Torre Eiffel è alta 108 cm e la base misura 50 cm x 50 cm. Può essere “smontata” in 3 sezioni per un più agevole trasporto e stoccaggio.

India, LEGO Creator Expert # 10189 Taj Mahal

Il famoso monumento indiano del Taj Mahal è conosciuto in tutto il mondo per la sua incredibile bellezza ed eleganza. Progettato per costruttori esperti, il modello LEGO Creator Expert # 10189 Taj Mahal è caratterizzato da tecniche di costruzione avanzate, elementi e colori rari e dettagli realistici dell’architettura. Con oltre 5.900 pezzi, il set include la base, i minareti, le cupole, i finali, gli archi e le scale nella parte anteriore, si assembla in 3 sezioni per facilitare il trasporto. Misura più di 51 cm di larghezza e più di 41 cm di altezza.

India, LEGO Creator Expert # 10256 Taj Mahal

Ebbene si, nel 2016 il Gruppo LEGO ha “ristampato” il set # 10189 di cui sopra, e come l’originale comprende le 4 facciate dotate di archi e finestre ad arco, la cupola centrale, la piattaforma rialzata con archi incassati, le 4 camere a cupola secondarie e i 4 minareti, tutti sormontati da finiture decorative. Può essere suddiviso in 7 sezioni modulari per una movimentazione più agevole. Curiosità: questa nuova versione (ristampa) del set # 10189, include UN pezzo in più della precedente (5.923 pezzi anzichè 5.922).

Regno Unito, LEGO Creator Expert # 10214 Tower Bridge

Il famoso Tower Bridge di Londra, uno dei simboli più riconoscibili nel mondo, occupa la sua posizione sul Tamigi dal 1894. Il Tower Bridge in mattoncini LEGO è completo delle sue iconiche torri e di un ponte levatoio funzionante. Le sezioni si bloccano saldamente insieme, ma possono essere smontate singolarmente per un trasporto più agevole. Il modello completo misura 102 cm di lunghezza, 45 cm di altezza e 26 cm di larghezza.

Australia, LEGO Creator Expert # 10234 Sidney Opera House

Il set riproduce in mattoncini LEGO uno degli edifici più caratteristici del XX secolo: il Sydney Opera House. Reso inconfondibile dalla linea del tetto a conchiglia, dalla posizione sul lungomare e da altro ancora è l’edificio più iconico dell’Australia. Realizzato con una varietà di nuove e avanzate tecniche di costruzione, ricrea le forme complesse, le pareti angolate e i sottili dettagli dell’edificio reale!

Regno Unito, LEGO Creator Expert # 10253 Big Ben

Il set riproduce uno dei punti di riferimento più noti di Londra: il Big Ben. La grandiosità della Torre Elisabetta in stile neo-gotico di 96 metri con l’adiacente ala est del Palazzo di Westminster, compresa la facciata scultorea con finestre, statue e scudi, l’iconica torre dell’orologio con le sue guglie dorate e gli intricati dettagli, l’Ayrton Light, e 4 quadranti dell’orologio splendidamente realizzati con lancette mobili per le ore e i minuti. Tutto questo è stato riprodotto con i mattoncini LEGO, inclusa la possibilità di accedere alla campana del Big Ben togliendo la cima della torre. Il modello costruito misura 60 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 20 cm di profondità.

Regno Unito, LEGO Creator Expert # 10272 Old Trafford – Manchester United

