LEGO: presto sugli scaffali il nuovo busto di Venom

Dopo l’annuncio a sorpresa dell’imminente arrivo sugli scaffali della testa costruibile di Carnage (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), dopo pochi giorni ha fatto la propria comparsa sugli scaffali virtuali di lego.com la testa costruibile di Venom: è il set LEGO Marvel #76187 Venom.

Il set ricrea gli autentici e raccapriccianti tratti del simbionte alieno. Le enormi fauci con denti affilati come lame, la lunga lingua serpeggiante e la bassa fronte nera creano un pezzo da esposizione davvero unico. Con l’elegante targhetta fissata alla robusta base, questo eccezionale modello risalterà ulteriormente se esposto insieme ad altre straordinarie creazioni LEGO ispirate ai fumetti, come ad esempio il set dedicato alla sua controparte Carnage. Il set è composto da 565 pezzi e una volta costruito, il set misura 19 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 19 cm di profondità. Perfetto per essere esposto insieme ai precedenti set della serie CASCHI, non potrà mancare nella collezione di chi è appassionato di cinema e fumetti oltre che dei mattoncini. La costruzione non sarà così difficile da richiedere tutta la nostra concentrazione ma nemmeno così facile da annoiarci. Sarà di quel giusto compromesso che ci permetterà, concentrandoci sul seguire le istruzioni, di staccare la spina dai problemi della quotidianità e di lasciar lavorare le mani, che troppo spesso vengono utilizzate solo per digitare i tasti su una tastiera, a muovere un mouse o a impugnare uno smartphone o un tablet.

Quando il set LEGO Marvel #76199 Carnage è stato caricato su lego.com, The LEGO Group potrebbe aver accidentalmente anticipato l’arrivo del set analogo e dedicato a Venom.

Osservando infatti l’immagine del retro della scatola (ancora visibile su lego.com mentre scriviamo), si può notare che la parte superiore della scatola stessa mostra il logo di Venom insieme alla dicitura “Assembled from the Spider-Man Universe“. Aspettiamo a questo punto l’uscita del nuovo “Venom II: Let There Be Carnage” prevista per la prossima quest’estate.

Caratteristiche

Il set è composto da 546 pezzi

Una volta costruito, il set misura 19 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 15 cm di profondità

LEGO Marvel #76199 Carnage | 546 pezzi | € 66,99 su lego.com (dal 1° maggio 2021)

Gli altri caschi da collezionare

LEGO Marvel #76165 Casco di Iron Man | € 64,99 su lego.com

Ricrea il casco di Iron Man che una volta costruito misura 19 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 12 cm di profondità. Non può mancare nella collezione di ogni appassionati del Marvel Cinematic Universe o collezionista dei fumetti della Casa delle idee.

LEGO Star Wars #75276 Casco di Stormtrooper | € 64,99 su lego.com

Ricrea il casco di uno Stormtrooper alto più di 18 cm, largo 13 cm e con una profondità di 14 cm per poi mostrarlo come omaggio alle “forze di terra” dell’Impero. Gli Stormtrooper hanno davvero una pessima mira ma sanno come fare gruppo!

LEGO Star Wars #75277 Casco di Boba Fett | € 64,99 su lego.com

Rendi omaggio al leggendario cacciatore di taglie Mandaloriano costruendo il modello alto 18 cm, largo 11 cm e con profondità di 11 cm. Perfetto per essere esposto vicino alla TV quando vanno in onda le puntate di The Mandalorean.

LEGO Star Wars #75274 Casco di TIE Fighter Pilot | € 59,99 su lego.com

Ricrea il casco di volo del TIE pilot alto 19 cm, largo 13 cm e ha una profondità di 15 cm che riscuote il consenso dell’Impero. Perfetto per essere esposto in casa di ogni appassionato della saga di Star Wars che voglia immedesimarsi in un pilota di caccia!