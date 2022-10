LEGO si prepara a celebrare i 50 anni di Dungeons and Dragons chiamando a raccolta tutti i fan designer e appassionati di mattoncini LEGO oltre che del gioco di ruolo più famoso del mondo tramite il concorso LEGO Ideas 50 years of Dungeons & Dragons!

Il 2024 sarà infatti un anno estremamente importante per Dungeons and Dragons, che vedrà l’arrivo di One D&D, nuova incarnazione del gioco di ruolo di Wizards of the Coast, ma anche e soprattutto i 50 anni di vita del gioco, traguardo non da poco.

Ai festeggiamenti parteciperà anche LEGO, che per l’occasione produrrà per la prima volta un set ufficiale dedicato a Dungeons and Dragons tramite la piattaforma LEGO Ideas, nota agli appassionati per aver prodotto negli anni set dedicati a amatissimi franchise (e non) della cultura pop. I Fan Designer e appassionati di D&D potranno quindi partecipare al concorso dedicato a Dungeons and Dragons, il cui progetto vincente diventerà un set LEGO Ideas ufficiale.

Sarà possibile inviare modelli originali ispirati al multiverso del gioco di ruolo: le creazioni potranno essere basate sui diversi aspetti distintivi di D&D come trame, mostri, personaggi, eroi e luoghi o ambientazioni iconiche. I progettisti potranno quindi realizzare, ad esempio, un modello dettagliato di un personaggio o di mostro da loro preferito, elementi modulari funzionali come dungeon o mappe di gioco e set interamente personalizzabili tramite i quali poter ricreare i propri personaggi. I progetti sottoposti potranno essere inviati sia in formato render digitale (cioè realizzati con uno dei vari software di progettazione normalmente in uso nella community degli appassionati di mattoncini), sia effettivamente costruiti (in questo caso se ne invieranno le foto).

Il concorso sarà articolato in quattro fasi, (Idea Intake, Expert Review, Crowd Vote e Winner Announcement) e ricalcherà il consueto iter per i progetti LEGO Ideas, che richiederà una fase preliminare in cui LEGO valuterà la fattibilità del progetto, successivamente vi sarà il voto popolare. Diversamente quindi da quanto previsto per le tradizionale candidatura di progetti sulla piattaforma, non saranno previsti gli step di voti e i paletti temporali. Una volta che la Giuria avrà selezionato i progetti da sottoporre al voto sulla piattaforma LEGO Ideas, gli utenti avranno tempo dal 28 novembre al 12 dicembre 2022 per votare i progetti preferiti.

La giuria, composta dal team di LEGO Ideas e una delegazione di Wizards of the Coast, valuterà i progetti che avranno riscosso più voti durante la terza fase del contest e sceglierà tra questi il vincitore. L’autore del progetto che risulterà vincitore, oltre all’orgoglio e alla soddisfazione di vedere realizzato e commercializzato la propria creazione, verrà ricompensato anche in maniera molto, molto tangibile:

1% dell’utile netto (vendita delle copie “meno” costo di produzione) derivato dal set LEGO IDEAS Dungeons & Dragons

10 copie del set LEGO IDEAS Dungeons & Dragons

crediti e biografia incluse nel manuale di istruzioni e/o sulla scatola del set LEGO IDEAS Dungeons & Dragons

un pacchetto premium di materiale, accessori e gadget ufficiali di Dungeons & Dragons

Non è la prima volta che il vincitore di un concorso indetto sulla piattaforma LEGO Ideas vede il proprio progetto diventare un set ufficiale saltando la trafila di raccolta voti e della fase di review di una classica candidatura sulla piattaforma stessa:

Oltre ai concorsi con l’obiettivo di trovare idee e progetti per nuovi set LEGO Ideas ulteriori rispetto a quelli normalmente candidati sulla piattaforma, tipicamente focalizzandosi su particolari temi o franchise, spesso la piattaforma LEGO Ideas viene utilizzata per coinvolgere gli appassionati nella progettazione di quelli che saranno destinati a diventare set cosiddetti GWP – Gift With Purchase, ovvero quei set che periodicamente vengono regalati a fronte di acquisti di un certo importo effettuati su lego.com o nei LEGO (Certified) Store:

