LEGO: kit di illuminazione (LED) ufficiali in arrivo?

E’ iniziata oggi l’Edizione 2020 di LEGO World Copenhagen e già abbiamo una anteprima: potrebbero esserci dei kit di illuminazione (LED) ufficiali in arrivo. L’utente LegoFjotten di Brickset ha fotografato una serie di kit di illuminazione esposti nel “LEGO Store” interno alla Manifestazione.

Sembra che ce ne siano vari, oltre ai tre set fotografati:

Per quanto riguarda i prezzi, il kit per il set “Casa sull’Albero” è di 649 DKK (circa 87 euro), mentre quello per il “Castello di Hogwarts” è di 1449 DKK (circa 194 euro). E’ però solo un test che LEGO Group sta facendo tramite il dipartimento Lead User Lab, che già da qualche tempo ha capito l’illuminazione dei e per i set siano molto, molto interessanti per la comunità dei fan adulti.

Vista l’ottima opportunità dell’evento LEGO World Copenhagen, il team del Lead User Lab ha voluto approfittarne per capire meglio anche l’eventuale interesse dei consumatori abituali. Pare che la risposta sia stata ottima e altrettanto ottimo sia il feedback da parte dei consumatori. L’auspicio del Lead User Lab è quello che i risultati di questo tentativo permetta la realizzazione di un progetto pilota in futuro prossimo.

Ma cos’è il LEGO World Copenhagen?

E’ un “LEGO festival” organizzato ogni anno in Olanda dal 2001, che dal 2009 è una grande attrazione anche per la Danimarca, in quanto coincide con le vacanze invernali delle scuole danesi. LEGO World Copenhagen è un luogo di gioco per i bambini e di esposizione per le opere e le creazioni degli AFOL (Adult Fan Of LEGO) che hanno tempo e possibilità di andarle ad esporre. Un gigantesco parco giochi al coperto suddiviso in zone, ciascuna delle quali prende il nome dai temi dei set LEGO (Ninjago, Star Wars DUPLO etc).