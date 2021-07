LEGO MANIA. A tutto gas con i nuovi set Speed Champions!

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo i nuovi set della linea Speed Champions (ve ne abbiamo parlato in dettaglio in questo nostro articolo)! Pronti a scendere in pista?

LEGO MANIA – puntata del 07/07/2021

Nel corso della nuova puntata di LEGO MANIA costruiremo insieme tutti i set LEGO Speed Champions 2021. Inizieremo da quelli “di coppia” e chiuderemo con quelli “singoli”.

LEGO Speed Champions

A gennaio erano assenti dal catalogo e si temeva che il Gruppo LEGO avesse chiuso il tema, e invece eccoli. A pochi giorni dall’arrivo sugli scaffali siamo in grado di mostrarvi le immagini e di darvi le informazioni sui nuovi set LEGO Speed Champions 2021 in uscita tra pochi giorni, il 1° giugno. “Signori, accendete i motori!”

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

