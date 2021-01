LEGO MANIA. Costruiamo insieme le “Wooden Duck”, simbolo della storia di LEGO Group

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi alcuni set ispirati alla iconica Wooden Duck (Papera di legno), protagonista della storia di LEGO, sia perchè fu uno dei primi prodotti messi a catalogo dall’Azienda, sia perchè fu al centro di una proverbiale ramanzina da parte del fondatore Ole Kirk Kristiansen al figlio Godtfred Kirk. Successe questo: un giorno Godtfred Kirk andò alla stazione ferroviaria di Billund per consegnare uno stock di Wooden Duck perchè venissero spedite ai vari negozi di giocattoli che le avevano ordinate. Al ritorno in Azienda, andò dal padre Ole Kirk a vantarsi di come su quello stock avrebbe aumentato il margine di guadagno, visto che aveva dato solo due mani di vernice, impiegando meno tempo per produrle e diminuendone i costi di produzione. La risposta del padre però non fu quella che si aspettava, perchè gli disse

“Torna subito alla stazione, riporta qui tutte le Wooden Duck, dai loro l’ultima mano di vernice, confezionale di nuovo e riportale alla stazione. Il tutto lo farai da solo, anche se ti ci volesse tutta la notte!”

LEGO MANIA – 06/01/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo insieme alcune versioni della Wooden Duck. Il set LEGO 2011-2 LEGO Duck, che nel 2011 fu il regalo di Natale per i dipendenti. Il set LEGO 6258620 Classic Wooden Duck, una Wooden Duck in miniatura progettata da Andy Hung, l’LCP (LEGO Certified Professional) cinese (Hong Kong, Taiwan e Malesia) per i LEGO Certified Store asiatici. Il set LEGO 40501 The Wooden Duck, che si trova in esclusiva solo presso la LEGO House di Billund e che è il primo di una serie di set in edizione limitata e che sarà possibile trovare solo presso la LEGO House stessa.

LEGO 2011-2 LEGO Duck

LEGO 6258620 Classic Wooden Duck

LEGO 40501 The Wooden Duck

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00

