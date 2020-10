Nuovo (e finto) set LEGO MINDSTORMS Porsche rivelato da LEGO LAB per… benchmark!

E’ notizia di ieri che LEGO Lab (anche se le foto giravano già da qualche tempo, tanto che molti hanno pensato fosse un fake) ha svelato un nuovo (e per ora “finto”) set LEGO MINDSTORMS Porsche con tanto di codice (altrettanto “irreale”, # 515153).

Si tratta in realtà SOLO di una iniziativa e di una campagna di benchmark per valutare l’eventuale interesse per un set “fusion” tra LEGO Technic e LEGO Mindstorm.

Le caratteristiche del set sarebbero (o saranno?):

Fino a ieri, c’era anche il bottone “I Want It!” (che oggi invece porta ad una pagina “vuota”), tramite il quale si poteva avere accesso ad una pagina che forniva la “spiegazione” del fatto che non si trattasse di un set in vendita o di prossima uscita ma di una iniziativa di benchmark (vedi testo sotto) e un form per raccogliere i pareri dei visitatori.

Grazie per il tuo interessamento!

Sfortunatamente il set LEGO® MINDSTORMS Porsche non è ancora disponibile per l’acquisto, ma stiamo lavorando duramente per produrlo realmente nel prossimo futuro.

Ti saremmo davvero molto grati se volesti darci la tua sincera opinione su questa nostra idea. Se vorrai fornirci il tuo feedback tramite il modulo qui accanto, avrai automaticamente accesso ad un concorso ad estrazione che ti permetterà di vincere un set LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR. Il concorso scade il 7 ottobre 2020 e i 5 vincitori che il 12 ottobre, quando lo studio sarà ultimato, saranno estratti a sorte tra tutti coloro che avranno compilato il form. La lista dei vincitori sarà pubblicata sulla pagina web welcome.lego-lab.com e rimarrà visualizzabile per i 30 gg successivi. Tutti coloro che hanno compilato il form, riceveranno anche una notifica via posta elettronica con il link alla pagina di cui sopra una volta che i vincitori saranno stati annunciati.

Potrai partecipare al concorso solo se risiedi in UK e potrai inviare un solo form compilato.

L’originale in inglese:

Thank you for your interest!

Unfortunately the LEGO® MINDSTORMS Porsche is not yet available for sale, but we are working hard to make it a reality in the near future.

We would greatly appreciate hearing your honest opinion on this idea. Give us your feedback here and you will automatically enter the competition to win a LEGO Porsche 911 RSR (42096). The competition will run until 07/10/2020 and 5 winners will be randomly drawn and announced on 12/10/2020 when the study ends. The list of winners will be published on welcome.lego-lab.com and will remain visible for 30 days, all participants will receive an email with the link to the page once the winners are announced.

You are eligible to participate in this competition only if you are a UK resident, you are only allowed to make one submission.