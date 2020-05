LEGO Monkey Kid: è online il teaser con la data di lancio del nuovo tema

Simon Lucas, il Direttore Creativo della linea LEGO Ninjago ha condiviso sul proprio account Twitter il teaser con la data di lancio del nuovo tema LEGO Monkey Kid.

Il poster realizzato per il lancio del nuovo tema mostra la sagoma di un personaggio che indossa una bandana rossa, con un testo posto in basso che in cinese recita “四字英雄, 即将登场” e che si traduce più o meno in “L’Eroe delle Quattro-Parole è in arrivo ”. Il testo posto a lato recita invece “5月15曰 与英雄会面“, ovvero “il 15 maggio, incontra l’Eroe“. Sembra quindi che venerdì prossimo avremo la presentazione ufficiale dei set del nuovo tema LEGO Monkey Kid. Ci sono buone probabilità che il lancio iniziale possa essere riservato ai paesi dell’area ASIA Pacifica (Cina, Australia, Nuova Zelanda etc), ma anche fosse e come già accaduto per i set dedicati al Capodanno cinese, entro breve tempo saranno resi disponibili anche in Europa e in occidente. Aspettiamo il 15 maggio e scopriremo tutto.

Gli indizi del lancio di un nuovo tema orientale risalgono a febbraio 2020, quando i soliti “ben informati” scoprirono su un portale riguardante brevetti e copyright che il Gruppo LEGO aveva depositato domanda di trademark per il marchio “Monkey Kid”, che come gli appassionati di fumetti orientali sanno molto bene, è noto per essere basato su quello stesso romanzo classico della letteratura cinese “Il viaggio in Occidente“ che ha ispirato “Le grandi avventure di Gokū” (“The Monkey/Gokū no Daibōken” il titolo originale), l’anime giapponese del 1967 di Osamu Tezuka e andato in onda in Italia all’inizio degli anni ’80 prima e Dragonball poi.

Vi ricordiamo la composizione, in termini di set che ne fanno parte, del nuovo tema, per lo meno nella sua fase iniziale: 8 set in uscita il 15 maggio 2020. I titoli: