LEGO Ninjago Legacy: tutti i nuovi set 2021

Lo scorso 14 gennaio, LEGO Group ha presentato ufficialmente il programma delle iniziative legate al 10° anniversario della serie TV LEGO Ninjago (ne abbiamo parlato in questo articolo). Tra queste iniziative, possiamo trovare il lancio di ben undici set celebrativi della serie TV e identificati dal sottotitolo LEGACY, in uscita tra gennaio e giugno 2021. Andiamo a scoprirli insieme.

Gli undici set LEGACY verranno lanciati in due sessioni distinte: i primi otto set Legacy (quattro set Legacy e quattro set Epic Battle) sono stati messi in vendita a partire dallo scorso 1° gennaio, il nono è disponibile dal 14 gennaio su LEGO Shop @ Home in esclusiva per i membri VIP e nei LEGO Certified Store per i titolari di tessera loyalty (e sarà reso disponibile per tutti dal prossimo 1° febbraio), gli ultimi due set Legacy saranno disponibili dal prossimo mese di giugno. A breve andrà in onda la quattordicesima serie e quindi a marzo 2021 saranno lanciati quattro set legati alla nuova serie, cui farà seguito a giugno 2021 il lancio di altri cinque set. Ecco l’elenco dei nuovi set:

I set Ninjago Legacy 2021

Andiamo ora insieme a vedere i set Ninjago 2021 nel dettaglio: partiamo con i set Legacy , a seguire andremo a vedere i set Legacy – Battaglia Epica e per chiudere daremo una occhiata ai set tratti dalla dalla nuova stagione, la quattordicesima, della Serie TV in uscita a marzo, i cui prezzi e dettagli ve li potremo dare solo in un successivo aggiornamento, non appena li avremo a disposizione.

LEGO Ninjago #71735 Il Torneo degli Elementi

Ispirato dagli episodi della Stagione 4 della serie TV LEGO Ninjago, il set riproduce il tempio altamente dettagliato e contiene una piattaforma da battaglia, una piattaforma per armi rotante, un’arma girevole e una collezione di lame di giada. Il set include 7 minifigure: i ninja Kai, Jay e Lloyd Legacy, i maestri degli elementi Bolobo, Jacob e Gravis e il malvagio Eyezor. Novità di gennaio 2021, Lloyd Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago #71736 Spara Missili

Protagonista degli episodi della Stagione 4 della serie TV LEGO Ninjago, il riproduce un aereo jet dotato di 8 shooter a molla sulla parte anteriore girevole per prendere rapidamente di mira il malvagio Eyezor o l’edificio della prigione per liberare Lloyd. Il set include 4 minifigure: i ninja Cole, Lloyd e Kai Legacy e il loro nemico Eyezor. Novità di gennaio 2021, Lloyd Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago #71737 Super-bolide Ninja X-1

Ispirato dal veicolo visto nella Stagione 3 della serie TV LEGO Ninjago, il riproduce il Super-bolide Ninja X-1, un veicolo 2-in-1 dotato di 2 shooter a molla e di una fantastica motocicletta nascosta all’interno del cofano anteriore che può essere lanciata premendo un pulsante per attaccare i nemici. Il set include 5 minifigure: i ninja Kai, Jay e Cole Legacy, oltre ai Guerriero Nindroid e Mindroid. Novità di gennaio 2021, Cole Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago #71738 Mech Titano da battaglia di Zane

Progettato sulla base del mech visto nella Stagione 5 della serie TV LEGO Ninjago, il grande mech è dotato di gambe e braccia snodabili, una spada e una motosega rotante, 2 shooter a molla e una cabina per le minifigure ninja. Il set include 4 minifigure: i ninja Zane e JayLegacy oltre ai 2 Guerrieri fantasma Ghoultar e Soul Archer. Novità di gennaio 2021, Jay Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago #71741 Giardini di Ninjago City

Un fantastico edificio composto da tre piani dettagliati e separabili per una migliore giocabilità. I tre piani includono una gelateria, la noodle house di Chen, la sala di controllo e un museo che celebra la ricca storia dei ninja. Il set contiene Il set è composto da 5.685 pezzi, che garantiranno ore di costruzione coinvolgente e di divertimento tanto agli adulti quanto ai bambini. Il set include 19 minifigure, tra le quali potremo trovare tutti i ninja e anche alcuni dei loro alleati. Novità di gennaio 2021, Wu Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago Epic Battle #71730 Kai vs Skulkin

Il set LEGO NINJAGO – Battaglia epica – Kai vs Skulkin consente ai bambini di inscenare emozionanti battaglie d’azione tra il loro eroe Kai e il malvagio Skulkin. Il set ninja contiene 2 minifigure: Kai, novità di gennaio 2021, e uno Skulkin Legacy dalle Stagione 1 e dalla Stagione 2 della serie TV LEGO Ninjago e 4 armi rosse. Include anche un dettagliato tempio in mattoncini e una piattaforma da battaglia che Kai può ruotare e utilizzare come potente arma per abbattere lo Skulkin.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago Epic Battle #71731 Zane vs Nindroid

Il set LEGO NINJAGO – Battaglia epica – Zane vs Nindroid consente ai bambini di creare i propri emozionanti combattimenti tra il ninja Zane e un guerriero robot Nindroid. Il set ninja contiene anche una fabbrica di Nindroid in mattoncini e una piattaforma da battaglia che si potrà includere nei duelli. Il set include 2 minifigure: Zane, novità di gennaio 2021, e un guerriero Nindroid Legacy della serie TV LEGO Ninjago, oltre a 4 armi bianche.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago Epic Battle #71732 Jay vs Serpentino

Il set LEGO NINJAGO – Battaglia epica – Jay vs Serpentino include una statua di serpente in mattoncini e una piattaforma da battaglia girevole con la quale i bambini potranno divertirsi per ore e ore. Il set contiene 2 minifigure: Jay, novità di gennaio 2021, e un guerriero Serpentino Legacy della serie TV LEGO Ninjago, oltre a 4 armi blu.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago Epic Battle #71733 Cole vs Guerriero fantasma

Il set LEGO NINJAGO – Battaglia epica – Cole vs Guerriero fantasma include un mercato in mattoncini con una lanterna sospesa e una piattaforma da battaglia rotante con la quale i bambini potranno divertirsi per ore e ore. Il set include 2 minifigure: Cole, novità di gennaio 2021, e un Guerriero fantasma Legacy della serie TV LEGO Ninjago, oltre a 4 armi nere.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @Home

LEGO Ninjago – L’Isola #71745 Moto della giungla di Lloyd

Uscita: marzo 2021. Il set sarà composto da 183 pezzi e includerà le minifigure di Lloyd Garmadon, di Nya e di uno dei Custodi, Rumble.

» Informazioni in attesa di aggiornamento

LEGO Ninjago – L’Isola #71746 Dragone della giungla

Uscita: marzo 2021. Il set sarà composto da 506 pezzi e includerà le minifigure di Lloyd Garmadon, di Zane, di Poulerik e di uno dei Custodi, Thunder.

» Informazioni in attesa di aggiornamento

LEGO Ninjago – L’Isola #71747 Il villaggio dei Guardiani

Uscita: marzo 2021. Il set sarà composto da 632 pezzi e includerà le minifigure di Kai, di Jay, di Cole, di Chief Mammatus e di uno dei Custodi, Thunder.

» Informazioni in attesa di aggiornamento

LEGO Ninjago – L’Isola #71748 Battaglia in mare dei catamarani

Uscita: marzo 2021. Il set sarà composto da 780 pezzi e includerà le minifigure di Kai, di Jay, di Zane, di Chief Mammatus e di entrambi i Custodi, Rumble e Thunder.

» Informazioni in attesa di aggiornamento