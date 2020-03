LEGO Monkey Kid: svelati alcuni dettagli

Ve ne avevamo già parlato in questo nostro articolo di inizio febbraio: il nuovo tema LEGO Monkey Kid sta arrivando davvero. Secondo il noto sito tedesco StoneWars.de, sarebbe confermato l’arrivo di questo nuovo ed imminente tema incentrato sul folklore cinese: LEGO Monkey Kid. Grazie al noto LEGO insider mini_legogo, abbiamo ora le prime informazioni sui nomi e sui codici dei set, che se confermati potrebbero essere indicativi del “soggetto” dei set stessi.

Basato sul romanzo cinese del XVI secolo (all’incirca durante la dinastia Ming) intitolato “Viaggio in Occidente“, il libro è diventato parte del folklore cinese tradizionale. Nonostante non ci sia stato alcun accenno a questo nuovo tema durante le Fiere del Giocattolo di Norimberga e di New York di inizio anno, LEGO Group ha depositato il brevetto/copyright del logo per il tema LEGO Monkey Kid. Il fatto che in Europa o negli USA non vi sia (ancora) accenno a questo nuovo tema potrebbe dipendere dal fatto che, almeno inizialmente, i set del nuovo tema potrebbero essere esclusivi per la regione asiatica (come per i set del capodanno cinese, ovvero i set # 80103 Gara di barche drago, # 80104 Danza del leone e # 80105 Festa al tempio per il capodanno cinese). Così fosse però non c’è da preoccuparsi: LEGO Group ha infatti garantito che i set cosiddetti regionali saranno resi disponibili nei LEGO Brand Retail e su LEGO Shop@Home dopo un primo periodo di tempo (dai 3 ai 6 mesi, e i set del capodanno sono stati resi disponibili ben prima di 3 mesi dal lancio iniziale).

Secondo le fonti di StoneWars.de, ci saranno in totale 8 set nel tema LEGO Monkey Kid, tutte previste per il mese di maggio. Ricordate però che si tratta solo di speculazioni fino a quando LEGO Group non confermerà tutto con un comunicato stampa ufficiale.

Elenco dei set (in attesa di conferma)

Monkey Kid Delivery Motorcycle (30341) – dato il codice, potrebbe essere una polybag…

(30341) – dato il codice, potrebbe essere una polybag… White Horse Thunder Raider (80006) – tornano i cavalieri?

(80006) – tornano i cavalieri? Bull Demon King’s Thunder Raider (80007)

(80007) Monkey Kid Storm Fighter (80008) – quale sorta di mezzo volante sarà?

(80008) – quale sorta di mezzo volante sarà? Pig Chef’s Moving Training Car (80009) – auto realistica o fantasy? Oppure una carrozza?

(80009) – auto realistica o fantasy? Oppure una carrozza? Bull Demon King Mech (80010) – un mecha steampunk o in stile medievale “alla Leonardo”?

(80010) – un mecha steampunk o in stile medievale “alla Leonardo”? Fire Ball’s Tank (80011) – un carro armato? Stile?

(80011) – un carro armato? Stile? Monkey King Golden Mech (80012) – altro mecha?

(80012) – altro mecha? Sea Base (80013) – il set più grosso?

Ovviamente, ancora nessuna indicazione sul prezzo dei set è disponibile, ma se fosse confermato il lancio per maggio 2020, non dovrebbe mancare molto alla comunicazione ufficiale da parte di LEGO Group.