LEGO Monkey Kid: in arrivo un nuovo tema “orientale”?

In arrivo un nuovo tema orientale battezzato Lego Monkey Kid e ispirato a “Le grandi avventure di Gokū” (“The Monkey/Gokū no Daibōken” il titolo originale), l’anime giapponese del 1967 di Osamu Tezuka e andato in onda in Italia all’inizio degli anni ’80.

E’ ormai assodato che LEGO Group guarda con interesse crescente al mercato asiatico in generale e a quello cinese in particolare.

Una ulteriore conferma arriva dal forum Boards.4channel nel quale veniamo a scoprire che LEGO Group ha depositato una richiesta di trademark per un nuovo tema: Monkey Kid

Pare proprio che dopo i set dedicati al Capodanno Lunare (con mini-set promozionali e dedicati all’animale di turno) e quelli ispirati dai festeggiamenti del Capodanno Cinese

avremo uno o più set ispirati al famoso romanzo e classico della letteratura cinese “Il viaggio in Occidente“!

Chi è nato e/o cresciuto a cavallo degli anni ’70 e ’80 si ricorderà certamente il cartone animato “The Monkey – Le grandi avventure di Goku” e la sua fantastica sigla iniziale (per chi non se la ricordasse, la si trova su Youtube cercando “The Monkey – Sigla Iniziale HQ”).

Chi invece è nato qualche anno dopo, potrà ritrovare il parallelismo con il romanzo “Il viaggio in Occidente” in un altro cartone animato anch’esso divenuto piuttosto famoso:

Notate anche voi la marcata similitudine tra i due logo? Siamo davvero tutti ansiosi di vedere come verranno trasposti in mattoncini il mitico Goku e la sua banda di amici! Ritroveremo il personaggio Monkey King della serie 19?

Le indiscrezioni però non finiscono qui. Pare infatti che il tema MONKEY KID prevederà ben 14 set e che potrebbe essere sviluppato in maniera analoga a LEGO Dimensions: una serie di set base (dai 50 euro ai 100 euro di quello più grande) da combinare tra loro per creare un sistema o un ambiente e poi una serie di set espansione piccoli e medi (dai 10 euro ai 20 euro), tra i quali potrebbe esserci anche una serie di Minifigure Collezionabili (ipotesi basata sul prezzo di 3,99 euro e sulla definizione “blind bag” che si trova in giro).

Non si esclude nemmeno una APP in qualche modo legata al tema e ai relativiset, quasi certamente non tramite la AR, che molto probabilmente verrà riservata ai soli set Hidden Side.