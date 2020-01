LEGO: presentato ufficialmente il nuovo set LEGO Ideas 21321 “International Space Station”

E’ stata presentato oggi e sarà disponibile online su LEGO.com e nei LEGO Store dal 1° febbraio il nuovo set LEGO Ideas # 21321 “International Space Station”

Il nuovo set sarà a marchio Ideas, la piattaforma del Gruppo LEGO tramite la quale si possono caricare i propri progetti, farli votare e sperare che diventino set ufficiali. E’ il caso di questo nuovo set LEGO Ideas 21321 “International Space Station”.

Basato sul progetto di un AFOL (Adult Fan Of LEGO, come si definiscono gli appassionati dei mattocini) che ha ottenuto il numero di voti richiesto, il set è composto da 864 pezzi, con i quali si potrà costruire l’iconica stazione spaziale, la riproduzione nella corretta scala dello Shuttle NASA e tre mini navicelle spaziali cargo. Il set include anche due microfigure di astronauti.

Il set, una volta costruito, includerà anche un Canadarm2 posabile e due giunti rotanti che coincidono con otto pannelli solari regolabili. Il set include anche gli elementi per costruire un supporto grazie al quale il set potrà essere esposto in casa o in ufficio.

Con un’altezza di oltre 20 cm, una lunghezza di 31 cm e una larghezza di 49 cm, il nuovo set LEGO Ideas 21321 “International Space Station” è perfetto per essere affiancato ad altri set a tema “spazio” come il recente LEGO set Creator Expert # 10266 “NASA Apollo 11 Lunar Lander” o l’appena più datato LEGO Ideas set # 21309 “NASA Saturn V Apollo 11“. Il prezzo del set sarà di € 69,99.

Il libretto di istruzioni composto da 148 pagine è stato arricchito con fatti interessanti e informazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (quella vera) e ovviamente sull’autore del progetto originale votato sulla piattaforma LEGO Ideas.