LEGO SERIOUS PLAY: quando i mattoncini entrano in azienda

Come entrano i Lego nella formazione aziendale? Come poter imparare tecniche di problem solving usando i mattoncini Lego? LEGO SERIOUS PLAY è una “metodologia di facilitazione, comunicazione e problem solving grazie alla quale i partecipanti sono portati ad andare in profondità nell’affrontare una determinata challenge, e che permette di visualizzare i modi e le modalità con le quali una

“L’Organizzazione interagisce, reagisce e si interconnette con l’ambiente in continuo cambiamento nel quale l’Organizzazione si muove”. Questa è la descrizione ufficiale e formale della metodologia. Risultato dell’adozione della Metodologia? Il passaggio da una strategia predittiva e basata su regole ad una strategia invece “real time”, fondata su principi condivisi e in grado di modificarsi e adattarsi agli eventi senza dover essere “ridisegnata” ogni volta!

Cosa è la Metodologia LEGO SERIOUS PLAY

Le aziende sono fatte da persone e più queste sono consapevoli del proprio ruolo, più la crescita dell’organizzazione sarà costante e solida. Grazie alla metodologia LEGO SERIOUS PLAY sarà possibile condividere punti di vista, aspirazioni, possibilità e soluzioni, facendo emergere il reale potenziale del team aziendale. Il lavoro con LEGO SERIOUS PLAY – essendo anche un gioco – coinvolge i partecipanti al 100% nel 100% del tempo, accelerando enormemente i processi di elaborazione cognitiva, ideativa ed emotiva. Per questo viene definito “Hard Fun” ovvero “divertimento duro”, poiché il processo avviene in modo serio, con grande impegno e concentrazione, ma divertendosi. Tutti abbiamo un obiettivo, un’aspirazione. Perché facciamo ciò che facciamo? Dove possiamo trovare soluzioni migliori per raggiungere i nostri obiettivi?

La risposta a queste domande è già dentro di noi, c’è solo da farla emergere. Spesso abbiamo delle intuizioni, ma come appaiono scompaiono velocemente. Ti sei mai chiesto perché? Forse perché alcune azioni o soluzioni potrebbero mettere a rischio la tua quotidianità, oppure ti porterebbero a fare dei cambiamenti che a loro volta diventerebbero fonte di nuovi problemi? Ma se con le risposte che cerchi dovessero apparire chiare le soluzioni anche a questi “effetti collaterali”? Il metodo LEGO SERIOUS PLAY ha proprio l’obiettivo non solo di far emergere, nel corso del workshop, le risposte, ma anche di collocarle in uno scenario per simulare un nuovo futuro che, a tutti gli effetti, è già dentro di te.

Come nasce la Metodologia LEGO SERIOUS PLAY

A cavallo tra il 1995 e il 2000 Johan Roos e Bart Victor, i creatori del concetto di “gioco serio”, presentarono la loro ricerca al mondo e convinsero l’allora proprietario della LEGO, Kjeld Kirk Kristiansen, che si potesse trovare un’applicazione commerciale attraverso l’uso dei mattoncini LEGO.

Questo è stato il percorso che, alla fine del 2001, ha portato alla nascita della metodologia LSP, inizialmente testata all’interno del Gruppo LEGO stesso (con Roos e Victor) e poi diffusa all’esterno con diverse evoluzioni avvenute grazie all’ingresso nel team di Robert Rasmussen e Per Kristiansen, ritenuti i due “padri” di questa metodologia nel mondo business, nonché autori di uno dei libri più autorevoli in merito a LSP: “Building a Better Business Using the Lego Serious Play Method” (qui il link ad Amazon).

Nel 2012 Robert e Per fondarono la “Associazione Master Trainer” con lo scopo di:

custodire, mantenere e sviluppare ulteriormente il metodo LEGO SERIOUS PLAY per garantirne l’integrità e l’alta qualità

per garantirne l’integrità e l’alta qualità garantire che i suoi membri offrano una formazione uniforme e di alta qualità coi nuovi facilitatori LEGO SERIOUS PLAY indipendentemente dalla lingua o dalla posizione geografica

indipendentemente dalla lingua o dalla posizione geografica garantire alle Aziende ed alle Organizzazione che decidono di utilizzare la Metodologia per pianificare le proprie strategie, che i workshop siano organizzati, pianificati e condotti nel pieno rispetto delle linee guida della Metodologia stessa

Per cosa si usa la Metodologia in Azienda

Intelligenza razionale : workshop sui temi Leadership, Team (building), Identità, Clima

: workshop sui temi Leadership, Team (building), Identità, Clima Brand management : workshop per la definizione della strategia d iPositioning di prodotto/marchio, di Brand equity, di definizione della Creatività

: workshop per la definizione della strategia d iPositioning di prodotto/marchio, di Brand equity, di definizione della Creatività Pensiero strategico : workshop con obiettivi di Goal setting, di Definizione scenario, di Modelli di business

: workshop con obiettivi di Goal setting, di Definizione scenario, di Modelli di business Sviluppo organizzativo: workshop per stabilire e condividere Mission e vision, per definire Modelli organizzativi, per la Innovazione & cambiamento, per il Lean-thinking

Come si diventa Facilitatori?

I Master Trainer (tra i quali Robert Rasmussen e Per Kristiansen stessi) della Associazione Master Trainers organizzano con cadenza regolare corsi in tutto il mondo, anche in Italia.

Il corso per diventare Facilitatore Certificato nella metodologia LEGO Serious Play dura 4 giorni e può essere tenuto solo da un Master Trainer. Durante questi 4 giorni si studiano le 7 tecniche di applicazione e tutti i segreti della metodologia. Inoltre viene rilasciato un manuale con tutti i dettagli e molti esempi per poter organizzare i primi workshop. Terminata la sessione di formazione e training (che include anche la fase di progettazione del primo workshop in quanto Facilitatore), viene rilasciato il Certificato di abilitazione alla Progettazione ed alla Facilitazione di Workshop con la Metodologia LEGO SERIOUS PLAY.

Quali sono le diverse tipologie di Workshop LSP?

Business Strategy

E’ la strategia con la quale una azienda o una stabile organizzazione potrà o dovrà affrontare temi come la innovazione, il cambio di mercato o l’adeguamento ai cambi del proprio mercato di riferimento

Team Strategy

E’ forse più famigliarmente noto come Team Building e spesso, erroneamente, è un termine che si usa associa a eventi esperienziali che, salvo alcuni e particolari casi nei quali è esattamente ciò che serve, altro non fanno che lasciare un piacevole ricordo di una giornata trascorsa fuori Azienda a fare qualcosa di molto poco “lavorativo“. Il Team Building nella accezione della Metodologia LEGO SERIOUS PLAY, forse perché spesso si dimentica di aggiungere il termine “Strategy”, è più una visione di “building a Team”, piuttosto che di “Team Building” inteso in senso letterale.

I set LEGO SERIOUS PLAY

Sebbene la Metodologia sia ovviamente basata sui mattoncini LEGO, nei workshop non si utilizzano i normali set LEGO pensati per bambini, appassionati e collezionisti. Si utilizzano viceversa dei set scientificamente ed appositamente progettati, per quanto riguarda il mix di elementi che contengono, per enfatizzare al massimo la costruzione di modelli e costruzioni metaforici (porte, finestre, ruote, animali etc). Il “catalogo” LEGO SERIOUS PLAY include 4 set, ciascuno dei quali ha uno scopo ed un utilizzo ben precisi nell’ambito di un workshop. Vediamoli insieme.

2000409 – Kit Windows Exploration Bag | € 359,99 per 100 pz – (in esclusiva) su LEGO Shop @ Home

Questo set è destinato all’uso da parte di una sola persona e ha lo scopo di apprendere i principi e le competenze di base del metodo LEGO SERIOUS PLAY. Si adatta bene a workshop più brevi e meno impegnativi. Il kit include 100 copia della Window Exploration Bag.

Include:

Piccola selezione di mattoncini standard che rappresentano più colori e forme

Piccola selezione di elementi speciali e minuteria

2000414 – Starter Kit | € 699,99 (in esclusiva) su LEGO Shop @ Home

Il set è destinato all’uso da parte di una sola persona. Lo Starter Kit fornisce una ricca varietà di mattoncini LEGO necessari per un’introduzione di base alla Metodologia LEGO SERIOUS PLAY. Il kit è utilizzato nelle prime fasi del workshop per la costruzione delle competenze introduttive, nonché per gli aspetti più profondi di immaginazione e di risoluzione dei problemi del workshop.

Include:

Selezione di mattoncini LEGO standard combinati con alcuni elementi DUPLO

Selezione di elementi speciali come ruote, pneumatici, finestre, alberi, mini figure, tubi e piccole piastre di base

Libretto Imaginopedia con semplici istruzioni per la costruzione di modelli LEGO durante le fasi di skills building (la fase di “premessa” e di introduzione al workshop)

2000430 – Kit Identity and Landscape | € 699,99 (in esclusiva) su LEGO Shop @ Home

Questo set è un vero e proprio “kit per aula”. E’ studiato e pensato per offrire al gruppo di 10-12 persone che tipicamente partecipa al workshop la possibilità di costruire i modelli metaforici, individuali o condivisi, richiesti dalle tecniche applicative 2, 3 e 4 della Metodologia. Si usa in abbinamento con i kit individuali “Star Kit” o “Windows Exploration Bag” che vengono forniti a ciascun partecipante al workshop.

2000431 – Connections Kit | € 699,99 (in esclusiva) su LEGO Shop @ Home

Questo set è un vero e proprio “kit per aula”. E’ studiato e pensato per offrire al gruppo di 10-12 persone che tipicamente partecipa al workshop la possibilità di costruire i modelli metaforici, individuali o condivisi, richiesti dalle tecniche applicative 2, 3 e 4 della Metodologia. Si usa in abbinamento con i kit individuali “Star Kit” o “Windows Exploration Bag” che vengono forniti a ciascun partecipante al workshop.

LEGO SERIOUS PLAY: una metodologia precisa e certificata

Chiudiamo con una raccomandazione, che è sempre la stessa e arriva innanzitutto dal Gruppo LEGO sulla pagina del loro sito web dedicata alla Metodologia: è importante rivolgersi solo ed esclusivamente a Facilitatori certificati per la Metodologia LEGO SERIOUS PLAY presso/tramite la Association of Master Trainers, l’unico Ente titolato ed autorizzato a formare e certificare un Facilitatore sull’utilizzo della Metodologia, sugli strumenti che fanno parte della Metodologia sulle tecniche che costituiscono lo scheletro portante della Metodologia e rendendo il Facilitatore in grado di progettare un workshop adatto alle esigenze di chi lo commissiona, oltre a dare accesso al Facilitatore stesso ad un network di professionisti. Ad esempio Francesco Frangioja è uno di loro, e Brick Legacy è la squadra di professionisti e Facilitatori della quale fa orgogliosamente parte.