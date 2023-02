LEGO e McLaren celebrano insieme il 60° anniversario dell’azienda automobilistica fondata nel 1963 in Inghilterra dal pilota, ingegnere e visionario neozelandese Bruce McLaren con il primo double pack LEGO Speed Champions del marchio.

LEGO Speed Champions #76918 McLaren F1 LM & McLaren Solus GT



Il set

Ancora oggi una delle case automobilistiche e scuderie di maggior successo nel mondo dell’automobilismo, McLaren è l’unico team ad aver vinto la Triple Crown of Motorsport, con le vittorie nel Gran Premio di Monaco, nella 500 Miglia di Indianapolis e nella 24 Ore di Le Mans. Negli anni ’60, Bruce stesso presentò la M6GT: la prima supercar McLaren. Per celebrare insieme l’importante anniversario e il lancio del primo double-pack, i designer di entrambe le aziende si sono riuniti presso la sede LEGO di Billund, in Danimarca.

Ecco il video dell’incontro:

Il set è composto da una supercar vintage e da una hypercar futuristica. L’auto vintage è la leggendaria McLaren F1 LM degli anni Novanta, mentre mentre il ruolo dell’auto del futuro è assegnato all’ultima nata della Casa inglese e ispirata al mondo del gaming, con il suo design monoposto e la sua ala posteriore aerodinamica: la McLaren Solus GT.

La vera McLaren F1 LM

Per quanto riguarda la McLaren F1 LM, c’è poco da dire: la sua storia parla da sola. Progettata per la pista sulla base della McLaren F1, è stata realizzata per rendere omaggio alle cinque McLaren F1 GTR che hanno partecipato e concluso la 24 Ore di Le Mans del 1995 al primo, terzo, quarto, quinto e tredicesimo posto assoluto. La LM deriva proprio dalla McLaren F1 GTR sulla base del telaio standard della F1, con le modifiche necessarie per essere un’auto omologata per la circolazione stradale, ma senza le restrizioni sull’aspirazione del motore che i regolamenti da corsa impongono alle auto da corsa GTR. La massa complessiva di soli 1.062 chilogrammi è spinta da un motore V12 da 680 cavalli di potenza che le permettono uno scatto da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 360 km/h. Un’altra particolarità, questa volta che riguarda gli interni, è quella della disposizione dei sedili: sedile e posizione di guida (volante e cambio) in posizione centrale e sedili per i passeggeri ai lati, una sinistra e uno a destra.

La vera McLaren Solus GT

Per quanto riguarda invece la futuristica McLaren Solus GT, basta guardarla per rendersi conto di quanto il termine hypercar le calzi a pennello. Presentata a inizio anno durante l’edizione 2022 del Concours d’Elegance di Pebble Beach, stiamo parlando di una monoposto quasi da corsa prodotta in serie ultra-limitata di 25 esemplari. Equipaggiata con un motore V10 aspirato da 5,2 litri prodotto dalla Judd, è in grado di erogare 829 CV. Montato in posizione centrale, è stato pensato come elemento strutturale del telaio, proprio come avviene sulle auto da corsa. Al motore di questa speciale supercar è abbinato a un cambio sequenziale a sette marce posto all’interno di un involucro realizzato con alluminio e magnesio, anche in questo caso parte strutturale del telaio. Il tutto per circa 1.000 kg di peso complessivo.

E’ molto particolare il sistema di accesso/uscita dall’abitacolo, che siamo curiosi di vedere se sarà replicato nella controparte in mattoncini: il tettuccio infatti si apre scorrendo in avanti, proprio come sulla Batmobile del film di Tim Burton.

Le caratteristiche del set

Età: 18+

Misure: McLaren F1 LM, 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 7 cm di profondità; McLaren Solus GT, 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza, 8 cm di profondità

Pezzi: 581

Prezzo: € 44,99

Le versioni costruibili delle 2 supercar McLaren includono dettagli autentici delle versioni reali: la F1 LM in edizione limitata viene presentata nel suo caratteristico colore arancione papaya con un sedile di guida centrale e prese d’aria su entrambi i lati, mentre la Solus GT ha anch’essa un sedile di guida centrale e dispone di un alettone posteriore. Il set comprende anche le 2 minifigure dei due piloti, completi di casco e capelli.

Anche per il 2023, uno dei modelli inclusi nella prima tornata dell’anno è stata riprodotta in scala micro oltre che nel tradizionale set LEGO Speed Champions. Proprio la McLaren Solus GT è stata scelta per farsi piccola in versione Tiny Turbos, ed è stata presentata dal leader del team di progettazione dei set LEGO Speed Champions, Christopher Stamp in persona, durante le giornate dei LEGO Fan Media Days dello scorso settembre a Billund.

(Credit photo: AFDL.it | Simone Bissi)



Il set LEGO Speed Champions #76918 McLaren F1 LM & McLaren Solus GT sarà in vendita al prezzo di € 44,99 a partire dal 1° marzo 2023 su lego.com e presso i LEGO (Certified) Store, insieme a tutti gli altri set della prima tornata 2023.

I precedenti modelli LEGO McLaren

Dal 2015, la collaborazione tra LEGO e McLaren ha dato origine a 6 set LEGO Speed Champions (incluso il double pack di quest’anno) e a 2 set LEGO Technic. Scopriamoli insieme!

Nota: come descrizione, riportiamo quella originale del set quando era in vendita.

LEGO Speed Champions #75911 Pit stop McLaren Mercedes

Metti a punto la tua McLaren Mercedes MP4-29 con questo fantastico set multi-funzione LEGO® Speed Champions. Unisciti ai meccanici nel garage per mettere a punto la vettura con un set di attrezzi completo, console con 3 schermi di computer e tanti altri elementi. Cambia il musetto, metti il pilota al posto di guida e attiva la funzione di lancio per uscire dal garage. Apri le pareti del garage per ricreare un pit stop realistico, con pompa del carburante e pistole pneumatiche per le ruote. Ma non fermarti troppo ai box! Dovrai essere super veloce per battere le vetture LEGO Speed Champions dei tuoi amici e aggiudicarti il trofeo d’oro! Include 3 minifigure: un pilota, un meccanico e una meccanica, con accessori assortiti.

Include 3 minifigure: un pilota, un meccanico e una meccanica, con accessori assortiti

Il garage/pit stop è dotato di pareti apribili per le modalità garage o pit stop, funzione di lancio, 2 pneumatici/ruote di ricambio, pompa del carburante, console con 3 schermi di computer, 2 pistole pneumatiche per le ruote, armadietto per gli attrezzi, set di attrezzi completo (compreso un trapano, latta d’olio, cacciavite, chiave inglese, martello, chiave a croce, chiave chiusa, chiave a forchetta e chiave a tubo), tabellone con tempi sul giro e un trofeo d’oro

La monoposto McLaren Mercedes MP4-29 è dotata di abitacolo del pilota e 2 musetti intercambiabili

La tuta di ciascuna minifigure è dotata di decorazione della squadra corse McLaren

Gli accessori includono un casco, un cappellino con cuffie e un cartello di partenza/ stop

Lavora sulla monoposto con i meccanici nel garage completamente attrezzato

Cambia il musetto della MP4-29

Aziona la funzione di lancio per uscire dal garage

Aprile pareti per ricreare un vero pit stop

Gareggia contro le vetture LEGO Speed Champions dei tuoi amici e vinci il trofeo d’oro

Il garage/pit stop misura 11 cm di altezza, 14 cm di larghezza e 22 cm di profondità in modalità garage (ripiegato), e 11 cm di altezza, 36 cm di larghezza e 4 cm di profondità in modalità pit stop (aperto)

La McLaren Mercedes MP4-29 misura 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza

LEGO Speed Champions #75909 McLaren P1

Raggiungi velocità da capogiro con la versione LEGO Speed Champions della potentissima McLaren P1! Questo veicolo costruibile, pronto per le competizioni, è dotato di tutti i fantastici dettagli della vettura sportiva ibrida della McLaren. Monta gli eleganti cerchioni e utilizza la chiave per mettere a punto la tua auto. Indossa il casco del pilota e parti sgommando. Zigzaga fra i coni e non urtare il cordolo. Metti alla prova le tue capacità di pilota in fantastiche competizioni contro le vetture LEGO Speed Champions dei tuoi amici! Include la minifigure del pilota, con accessori assortiti.

Include la minifigure del pilota, con accessori assortiti

Dotata di parabrezza rimovibile, abitacolo con pilota, ruote smontabili, esclusivi cerchioni e autentici dettagli McLaren

Include anche un cordolo e 3 coni

La tuta del pilota è dotata di una decorazione McLaren

Gli accessori includono un casco e una chiave

Controlla le ruote con la chiave

Rimuovi il parabrezza per posizionare la minifigure nell’abitacolo

Zigzaga fra i coni e non urtare il cordolo

Gareggia contro le vetture LEGO Speed Champions dei tuoi amici

Misura 4 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza

LEGO Speed Champions #75880 McLaren 720S

Diventa un progettista e pilota di supercar con la versione LEGO Speed Champions della McLaren 720S costruibile e lo studio di progettazione. Questa vettura costruibile è dotata di tantissimi dettagli autentici e viene fornita con il tavolo del progettista ed elementi per avviare il gioco, tra cui gli schizzi del progetto originale e una versione in miniatura, stampata in 3D, della McLaren 720S. Include anche una minifigura.

Include la minifigure del pilota/progettista della McLaren.

La McLaren 720S, costruibile e pronta per le competizioni, è dotata di abitacolo per minifigure, ruote con pneumatici in gomma e dettagli autentici.

Lo studio di progettazione contiene il tavolo del progettista ed elementi assortiti, tra cui una lampada, una tazza di caffè, gli schizzi del progetto originale e una versione miniatura, stampata in 3D, della McLaren 720S.

Include anche l’accessorio del casco del pilota.

Progetta e poi guida la supercar McLaren.

La McLaren 720Smisura 4 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.

Il tavolo del progettista misura 5 cm di altezza, 6 cm di larghezza e 4 cm di profondità.

LEGO Speed Champions #75892 McLaren Senna

Guida al limite con il modello della McLaren Senna 75892 LEGO Speed Champions! Questa fantastica versione LEGO della road car ispirata al leggendario e coraggioso pilota Ayrton Senna è dotata di abitacolo per minifigure, parabrezza rimovibile, cerchi intercambiabili e adesivi con il logo della McLaren e di Senna. Questo set include anche una galleria del vento costruibile con ventola rotante e la minifigure del pilota della McLaren per giocare a sviluppare l’assetto della vettura e ricreare scenari da corsa.

Include la minifigure da pilota della McLaren in tuta da corsa con i loghi della McLaren Senna e della Pirelli.

La McLaren Senna, costruibile e predisposta per la gara, presenta un abitacolo per minifigure, parabrezza rimovibile, ruote con pneumatici in gomma e cerchi intercambiabili, alettone posteriore, fari trasparenti, adesivi con il logo della McLaren e Senna e design autentico.

Rimuovi il parabrezza per posizionare la minifigure nella vettura.

Include anche una galleria del vento costruibile con ventola funzionante.

Gli accessori includono il casco del pilota della McLaren e una chiave inglese.

Questo set di gioco offre un divertimento creativo senza fine per i bambini che adorano le auto da corsa.

La McLaren Senna misura 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.

La galleria del vento misura 5 cm di altezza, 6 cm di larghezza e 4 cm di profondità.

LEGO Speed Champions #76902 McLaren Elva

Questo set di costruzione McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) offre ai bambini e agli appassionati di auto la possibilità di collezionare, costruire ed esplorare una delle più esclusive auto da corsa del mondo. Splendida da qualsiasi angolazione, questa replica dettagliata offre un’esperienza di costruzione coinvolgente, è perfetta come oggetto da esposizione e regala tutta l’azione di una gara super-aerodinamica!

Proprio come il modello vero

Quest’automobile giocattolo da collezione è dotata di un ampio telaio, che lascia spazio a un abitacolo a 2 posti aperto e a molti altri dettagli realistici. E con la minifigure del pilota McLaren, completo di tuta da corsa, casco da gara e chiave inglese, non manca l’ispirazione per giocare con la fantasia.

La celebrazione della velocità e dell’innovazione

I set di costruzione LEGO Speed Champions offrono versioni in scala ridotta delle automobili più famose e importanti del mondo. Perfetti come oggetti da esposizione, questi modelli Speed Champions sono anche fantastici per gareggiare con altri veicoli della stessa gamma.

Un playset giocattolo spettacolare, caratterizzato da una replica magnificamente dettagliata dell’ultra-esclusiva McLaren Elva. Perfetto per i bambini e gli appassionati di auto potenti.

Cosa c’è nella scatola? Questo playset dell’auto giocattolo contiene tutto il necessario per costruire il tuo modello da collezione di McLaren Elva, oltre a una minifigure del pilota McLaren con tuta da corsa, casco da gara e chiave inglese.

I bambini e gli appassionati di automobili possono scoprire come viene realizzata la vera McLaren Elva mentre la costruiscono, prima di metterla in mostra o testarla in gara con altre auto giocattolo della gamma Speed Champions.

Questo playset McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) da 263 pezzi è un fantastico regalo di compleanno o per qualsiasi altra occasione per bambini e bambine dai 7 anni in su e gli appassionati di automobili di tutte le età.

La McLaren Elva misura 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’ampio telaio a 8 bottoncini è sufficientemente capiente per contenere un abitacolo aperto a 2 posti e molti dettagli realistici della carrozzeria.

Questa automobile giocattolo non richiede batterie, è alimentata dall’immaginazione dei bambini per continuare a gareggiare senza fermarsi mai!

Include istruzioni di montaggio dettagliate e facili da seguire, in modo da consentire ad adulti e bambini di costruire a loro piacimento.

I set LEGO Speed Champions offrono ai bambini e agli appassionati di auto la possibilità di esplorare alcune delle auto più emozionanti al mondo, con modelli di replica realistici, perfetti per giocare alle corse e da esporre.

Dal 1958, i mattoncini LEGO soddisfano i più rigorosi standard di settore: sono sempre di qualità uniforme, perfettamente compatibili e si montano e si smontano facilmente.

Questi giocattoli costruibili LEGO Speed Champions sono rigorosamente testati per verificare che ogni playset soddisfi i più elevati standard di sicurezza del settore.

Per il 2022, il modello scelto tra quelli inclusi nella prima tornata dell’anno scelto per farsi piccola in versione Tiny Turbos ed essere riprodotto in scala micro oltre che nel tradizionale set LEGO Speed Champions fu proprio la McLaren Elva.

LEGO Technic #42123 – McLaren Senna GTR

Il set LEGO Technic #42123 – McLaren Senna GTR (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) è un concentrato (appunto e proprio viste le dimensioni) di caratteristiche autentiche e ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto. Una volta costruito, il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR misura 9 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. Il set è composto da 830 pezzi.

LEGO Technic #42141 – Monoposto McLaren Formula 1

Il set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) è ricco di caratteristiche autentiche e di elementi di design che replicano molto efficacemente il design e la livrea della vettura reale:

motore fake engine V6 a pistoni mobili

sterzo funzionante, azionabile dall’interno dell’abitacolo

sospensioni dal funzionamento realistico

Progettato per gli appassionati del tema LEGO Technic e gli amanti delle corse automobilistiche, il set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 misura 65 cm di lunghezza, 27 cm di larghezza e 13 cm di altezza. E’ composto da 1.432 elementi LEGO Technic e sarà in vendita su lego.com, nei LEGO (Certified) Store, nei migliori negozi di giocattoli e anche presso la rete mondiale di rivenditori McLaren.

