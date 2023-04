E’ passato ormai un anno da quando LEGO ha introdotto per la prima volta nel tema Star Wars il concept dei set in versione diorama, presentando tre nuovi set LEGO Star Wars che riproducono tre scene particolarmente iconiche dei primi due film della saga originale. Visto che ci avviciniamo allo Star Wars Day di quest’anno e che il 7 aprile inizia la Star Wars Celebration Europe 2023, andiamo a riscoprirli insieme.

I tre (all’epoca nuovi) set riproducono altrettante scene da Star Wars Ep. IV: A New Hope e Star Wars Ep. V: The Empire Strikes Back, per dare ai tanti appassionati della saga ideata da George Lucas l’opportunità di poter costruire un modello grazie al quale poter mostrare con orgoglio la propria passione esponendolo in casa o in ufficio.

Stiamo parlando di tre set “diorama”, ciascuno dei quali rappresenta una scena particolarmente importante tratta dai primi due film della trilogia originale.

Si parte dal set LEGO Star Wars #75329 Diorama “Volo nella trincea della Morte Nera”, che riproduce l’avvincente scena finale di Star Wars: A New Hope dell’inseguimento di Darth Vader a Luke Skywalker, mentre Luke combatte per distruggere la Morte Nera appena costruita e portare alla vittoria la Ribellione.

(Credito photo: LEGO | esaari1 @ blenderartists.org)

Si prosegue con la riproduzione della scena ricca di tensione (ma anche di sarcasmo e di battute sagaci da parte dei protagonisti, come l’arguta osservazione di Han Solo: “Una cosa è certa, saremo tutti molto più magri”) del Compattatore di Rifiuti 3263827 della Morte Nera, sempre tratta da Star Wars: A New Hope.

Nella scena in questione Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca e la principessa Leia che finiscono nel compattatore dopo aver liberato la principessa dal blocco di detenzione AA-23 nel quale era rinchiusa, rischiando di finirne schiacciati (o divorati dal Dianoga). E’ il set LEGO Star Wars #75339 Diorama “Compattatore di rifiuti Morte Nera”, ricco di dettagli autentici tra cui pareti mobili, La testa del Dianoga e le minifigure di C-3PO, R2-D2, Han Solo, Luke Skywalker, Chewbacca e la Principessa Leia.

(Credito photo: LEGO | starwarsaficionado.blogspot.com)

Il terzo e ultimo set ci porta invece a rivivere la storia di Star Wars Ep. V: The Empire Strikes Back, e in particolare una delle scene chiave: l’addestramento di Luke Skywalker all’uso della Forza da parte del Maestro. La scena riprodotta dal set LEGO Star Wars #75330 Diorama “Addestramento Jedi su Dagobah” riproduce infatti la Capanna di Yoda nella palude di Dagobah, con Luke che si addestra e una “sezione” di X-Wing che sporge dalla palude. Include le Minifigure di Yoda, Luke Skywalker e R2-D2.

(Credit photo: LEGO | illustratedfiction.com)

Tutti i set avranno una targhetta che riporta una citazione dalle battute del film:

“ La Forza scorre potente in lui ” per il set LEGO Star Wars #75329 Diorama “Volo nella trincea della Morte Nera”

” per il set “ Una cosa è sicura. Diverremo tutti magrissimi ” per il set LEGO Star Wars #75339 Diorama “Compattatore di rifiuti Morte Nera”

” per il set “Fare. O non fare. Non c’è provare” per il set LEGO Star Wars #75330 Diorama “Addestramento Jedi su Dagobah”

I dettagli

Andiamo a vedere i tre set nel dettaglio.

LEGO Star Wars #75329 Diorama “Volo nella trincea della Morte Nera” | € 59,99

Il set riproduce la superficie della Morte Nera nella scena ad alta tensione dei modelli costruibili del caccia TIE Advanced di Darth Vader e dei 2 caccia TIE all’inseguimento dell’X-wing di Luke Skywalker. Una targhetta che riporta le parole di Darth Vader (“La Forza scorre potente in lui”) completa il modello da esposizione. Una volta costruito, il set composto da 665 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per acquistare il set)

LEGO Star Wars #75330 Diorama “Addestramento Jedi su Dagobah” | € 79,99

Il set permette di costruire il modello della capanna di Yoda nella palude sul pianeta Dagobah e l’ala dell’X-wing affondato di Luke Skywalker. Include le minifigure LEGO di Yoda e Luke Skywalker, oltre al droide R2-D2 LEGO (Luke e R2-D2 sono novità di maggio 2022). Completa il set una targhetta con la celebre frase di Yoda: “Fare. O non fare. Non c’è provare”. Una volta costruito, il set composto da 802 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per acquistare il set)

LEGO Star Wars #75339 Diorama “Compattatore di rifiuti Morte Nera” | € 89,99

Il set permette di costruire il modello della scena del Compattatore di rifiuti di Ep. IV: Una nuova speranza. Luke Skywalker e Han Solo travestiti da assaltatori, la Principessa Leia, Chewbacca e C-3PO, oltre al droide R2-D2 LEGO si ritrovano nel Compattatore dopo aver liberato Leia dalla cella dove era rinchiusa. Il set include pareti mobili, la testa di un Dianoga, il pannello di controllo del compattatore di rifiuti e una targhetta con la celebre battuta di Han Solo “Una cosa è sicura. Diverremo tutti magrissimi”. Una volta costruito, il set composto da 1.000 pezzi misura 16 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

(» Clicca qui per acquistare il set)

Pronti a rivivere le avventure degli eroi della Ribellione?