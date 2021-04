LEGO: ritorna R2-D2, il più adorabile dei droidi della Galassia

E’ stato presentato pochi minuti fa dal Gruppo LEGO, in occasione del 50esimo anniversario della nascita di Lucasfilm, il nuovo set della serie UCS – Ultimate Collector Series, ovvero il modello costruibile di uno dei droidi più amati dai fan della saga di Star Wars: è il set LEGO Star Wars #75308 R2-D2. Andiamo a scoprirlo insieme?

Migliorata esteticamente (le varie superfici sono state rese più “lisce” grazie ai nuovi elementi slope curved, non disponibili all’epoca di uscita del predecessore) e arricchita di numerose funzioni rispetto alla precedente versione del set LEGO Star Wars #10225 R2-D2, la nuova versione del simpatico droide in mattoncini LEGO è ora quella più ricca di funzionalità tra quelle realizzate dal gruppo LEGO fino ad oggi. I costruttori adulti (ma non solo) e i fan di Star Wars si troveranno tra le mani una versione di R2-D2 completa di gamba centrale retrattile, di testa rotante e dell’iconico periscopio. Il modello ha anche strumenti nascosti, come la spada laser nascosta in un vano segreto nella testa, proprio come si vede in Ep. VI: il ritorno dello Gedi. Vediamoli a confronto: a sinistra il nuovo set LEGO Star Wars #75308 R2-D2 e a destra il precedente set LEGO Star Wars #10225 R2-D2:

Il set è perfetto per chiunque cerchi un’esperienza di costruzione divertente e coinvolgente. Una volta finito, la replica di R2-D2 fa un punto focale di tutto rispetto quando visualizzato con la versione esclusiva della propria minifigure del set dell’iconico droide e uno speciale mattoncino stampato LEGO Lucasfilm 50 ° anniversario.

Nel 2021, Lucasfilm festeggia mezzo secolo di narrazione con una serie di prodotti commemorativi e preferiti dai fan per il 50° anniversario di Star Wars, tra cui questo nuovo modello del set LEGO Star Wars #75308 R2-D2.

Commentando il nuovo set, Jens Kronvold Frederiksen, Creative Lead di LEGO Star Wars presso il Gruppo LEGO ha dichiarato:

“Abbiamo avuto il piacere di creare centinaia di modelli ispirati a Star Wars negli ultimi due decenni, da quando abbiamo lanciato per la prima volta i set LEGO Star Wars. Mentre Lucasfilm celebra il suo 50° anniversario, ci è sembrato giusto sfidare noi stessi e spingere i limiti di ciò che è possibile con i mattoncini LEGO ricreando un personaggio di Star Wars preferito dai fan in grande dettaglio come non avevamo mai fatto prima. Siamo felici del risultato e speriamo che i nostri fan si divertano a costruire il set tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarlo”

Il set sarà disponibile in esclusiva su LEGO.com e nei LEGO Store a livello globale dal 1° maggio 2021 al prezzo di € 199,99

Caratteristiche del set LEGO Star Wars #75308 R2-D2