LEGO Star Wars: arrivano i set The Skywalker Saga

Annunciato lo scorso 4 maggio durante lo Star Wars Day, il nuovo videogioco di Warner Bros. Interactive Entertainment e TT Games LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è atteso sugli scaffali per il prossimo 31 dicembre. Nel frattempo però, scopriamo che tutti i set in uscita della nuova wave estiva LEGO Star Wars in vendita dal 1° agosto prossimo saranno giocabili anche nel videogioco.

Il videogame

La sinossi del nuovo titolo recita:

La galassia è tua con LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker. Gioca attraverso tutti e nove i film della saga di Star Wars in un nuovo videogioco LEGO diverso da qualsiasi altro. Per la prima volta in assoluto in un gioco LEGO, esplora la galassia a modo tuo e vola nei luoghi più iconici della saga. Grazie a centinaia di personaggi e di veicoli, i giocatori possono immergersi nei loro momenti preferiti di Star Wars con un approccio tutto nuovo, completato dal tipico humor del brand LEGO per un divertimento che delizierà i giocatori di ogni età. Viaggia in una galassia lontana, lontana con LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker.

I set LEGO Star Wars

I nuovi set LEGO Star Wars annunciati per il 1° agosto e già tutti presenti come “Disponibile a breve”su LEGO Shop @Home, saranno “vivi” e potranno essere giocati nel videogame grazie al QR Code che potrete trovare all’interno. I giocatori potranno quindi sperimentare questi set nella vita reale così come nel gioco e interagire con veicoli, astronavi e personaggi di LEGO Star Wars!

LEGO Star Wars # 75280 Clone Trooper della Legione 501 | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

Partecipa a un epico scontro tra i Clone Trooper Elite della Legione 501 e i droidi da battaglia dell’Esercito separatista. Osserva come i droidi utilizzano gli elettrobinocoli dalla cabina di guida dell’AT-RT. Lanciati all’attacco con il BARC Speeder e spara con gli shooter. Rispondi agli assalti con i blaster dei droidi da battaglia. Pezzi: 285.

LEGO Star Wars # 75281 Jedi Interceptor di Anakin | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

Anakin Skywalker si lancia in battaglia alla guida del suo Jedi Interceptor. Il modello include una cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, deflettori alari ripiegabili con spazio per R2-D2 e clip per le munizioni di riserva e per la spada laser di Anakin. Pezzi: 248.

LEGO Star Wars # 75283 Armored Assault Tank (AAT) | € 39,99 su LEGO Shop @ Home

Il set permette di organizzare azioni e scontri epici. L’AAT dispone di numerosi dettagli realistici, tra cui portelli apribili con spazi per i droidi da battaglia, minifigure LEGO, 2 shooter a molla e una torretta rotante con un cannone sollevabile. Pezzi: 286.

LEGO Star Wars # 75284 Nave da trasporto dei Cavalieri di Ren | € 69,99 su LEGO Shop @ Home

Gli “sci” nascosti sotto questo veicolo spaziale dei cattivi di Star Wars consentono di ricreare l’effetto volo. La nave è inoltre dotata di 2 cabine di pilotaggio apribili per i Cavalieri di Ren, uno scomparto per la minifigure LEGO di un prigioniero e 2 shooter a molla per stimolare il gioco creativo. Pezzi: 595.

LEGO Star Wars # 75286 Starfighter del Generale Grievous | € 84,99 su LEGO Shop @ Home

I fan ameranno i dettagli realistici che stimolano il gioco, come la cabina di pilotaggio apribile, gli shooter a molla e il carrello di atterraggio retrattile. Il set include include 3 minifigure LEGO (il Generale Grievous, Obi-Wan Kenobi e un Airborne Clone Trooper) con le rispettive armi. Pezzi: 487.

LEGO Star Wars # 75288 AT-AT | € 154,99 su LEGO Shop @ Home

Rivivi la Battaglia di Hoth e altre classiche scene della trilogia di Star Wars con questo veicolo All Terrain Armored Transport, che è composto da diverse sezioni apribili e di shooter a molla, oltre a trasportare al suo interno una speeder bike. Il modello include l’argano per issare Luke, l’elemento detonatore termico e 6 minifigure LEGO (Luke Skywalker, il Generale Veers, 2 piloti di AT-AT e 2 Snowtrooper), tutte dotate delle rispettive armi. Pezzi: 1267.

LEGO Star Wars # 75291 Il duello finale della Death Star | € 104,99 su LEGO Shop @ Home

La scena della sala del trono dell’Imperatore Palpatine è dotata di numerosi dettagli, tra cui una minifigure LEGO della funzione Salto della Forza. Le scale e il ponte possono crollare e Darth Vader può scagliare l’Imperatore nel condotto del reattore proprio come nella scena del film. Il set include 5 minifigure LEGO armate di spade laser e picche. Pezzi: 775.

LEGO Star Wars # 75292 Razor Crest | € 134,99 su LEGO Shop @ Home

Questo modello di navetta da trasporto corazzata è dotata di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e altri dettagli autentici. Il set include 5 personaggi LEGO Star Wars da collezione, tra cui le minifigure LEGO del Mandaloriano e del Bambino. Pezzi: 1023.

LEGO Star Wars # 75293 Nave da trasporto I-TS della Resistenza | € 104,99 su LEGO Shop @ Home

Il modello della nave da trasporto IT-S della Resistenza è anche la versione in mattoncini una nuova attrazione di Walt Disney World Resort e Disneyland Resort. La parte superiore della nave si solleva e i lati si aprono per facilitare il gioco e i 4 shooter rotanti sulla cabina di pilotaggio e i 4 shooter posteriori funzionano davvero. Il set include 4 minifigire LEGO (il Tenente Bek e Vi Moradi, oltre ai personaggi del Droide astromeccanico e del Power Droid GNK). Pezzi: 932.

LEGO Star Wars # 75279 Calendario dell’avvento | € 29,99 su LEGO Shop @ Home

I bambini possono svegliarsi con un regalo ogni giorno prima di Natale con il set del Calendario dell’Avvento di LEGO Star Wars. Dietro ciascuna delle 24 finestrelle c’è una minifigure LEGO di Star Wars, oppure un’astronave, un veicolo o un luogo costruibile. Pezzi: 311