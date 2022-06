LEGO si dà ai crossover e porta il Sancta Sanctum di Dr. Strange nel quartiere dei palazzi modulari. Durante l’ultima edizione della LEGO Con 2022 è stato presentato il nuovo set del tema Marvel dedicato al Signore delle Arti Mistiche, ovvero il set LEGO Marvel #76218 Sanctum Sanctorum, che per la prima volta è stato progettato in versione Modular Building. Vediamolo in dettaglio.

Non è la prima volta che un set viene dedicato alla magica dimora del Dr. Strange: già il set LEGO Marvel #76108 La Resa dei conti al Sancta Sanctorum portava il mistico palazzo nei quartieri e nelle strade di LEGO City, ma in quella versione si trattava di un playset/casa delle bambole, ovvero un modello “aperto” che sul fronte riproduceva l’edificio mentre sul retro dava accesso alle stanze e ai locali interni. In sintesi, per realizzare una versione completa e “chiusa” dell’edificio, era necessario comprare due copie del set e aggiungere un certo numero di elementi LEGO per completare la modifica.

Il nuovo set presenta invece tutte le caratteristiche peculiari degli Modular Building canonici:

3 piani costruibili separatamente e sovrapponibili a creare un unico edificio

ambenti interni arredati

“agganciabile” agli altri Modular Building tramite la baseplate sulla quale viene costruito

Inoltre, il modello composto da 2.708 pezzi del Sanctum Sanctorum incorpora le scene dei film Avengers: Infinity War e Doctor Strange nel Multiverso della follia:

il piano superiore ospita il museo delle collezioni mistiche

la sezione centrale contiene la biblioteca

il piano terra presenta caratteristiche familiari sia all’interno che all’esterno

una volta costruito, il modello misura 32 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 26 cm di profondità

Il set include ben nove Minifigure: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Ebony Maw, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e The Scarlet Witch, oltre ad una serie di accessori e diversi elementi personalizzabili. La configurazione stessa delle pareti esterne è configurabile: la sezione con il Portale Mistico e quella con l’attacco del Gargantos sono posizionabili a discrezione di chi costruisce e si possono intercambiare durante il gioco per riprodurre le scene preferite dei film.

Il set include anche il modello costruibile di Gargantos che attacca Dr. Strange, in riferimento diretto a Doctor Strange nel Multiverso della follia. Non ho ancora visto il film… quindi non posso dire se le scene sono accurate. All’interno potremo trovare anche molti dettagli interessanti e nascosti, dei veri e propri Easter Egg, come ad esempio il poster con l’Antico nell’attico.

LEGO Marvel #76218 Sanctum Sanctorum



Il set sarà disponibile dal prossimo 1° agosto al prezzo di € 249,99.