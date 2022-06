Lena Headey, nota al pubblico mainstream per il ruolo della cinica Cersei Lannister in Game of Thrones, sarebbe stata rimossa dal montaggio finale di Thor: Love & Thunder, nuovo film dedicato alle avventure del dio del tuono. Decisione che ha portato la sua ex agenzia di management a citarla in giudizio.

Lena Headey rimossa da Thor: Love & Thunder

Stando a quanto riportato da un portavoce di Troika, questo il nome dell’agenzia britannica che collaborava con l’attrice, Lena deve loro 1,5 milioni di dollari di danni per commissioni non pagate. Tra queste figurerebbero i guadagni del nuovo film Marvel, nonostante le sue scene siano state tagliate, e di progetti passati.

Al momento non sono stati rivelati dettagli precisi sul ruolo che Lena avrebbe dovuto interpretare ma, a quanto pare, Taika Waititi ha dovuto rimuovere numerose cose dal montaggio finale, tra cui interi pianeti.

L’attrice ha rispedito al mittente le accuse, asserendo di non aver mai firmato un contratto ufficiale con l’agenzia o con il suo co-founder, Michael Duff, e che la partnership in questione fosse soltanto frutto di un accordo verbale. Lena ha anche aggiunto che il ruolo ottenuto in Love & Thunder non sia avvenuto grazie all’intermediazione dell’agenzia.

L’uscita del film nelle sale italiane è fissata al 6 luglio: a fare compagnia al dio del tuono in questa nuova, mirabolante avventura ci saranno i Guardiani della Galassia e Natalie Portman nei panni di Mighty Thor. Il villain sarà invece Gorr, un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. A interpretarlo ci penserà un camaleontico Christian Bale.

Non sappiamo se Love & Thunder segnerà l’ultima apparizione di Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono, ma il recente post pubblicato sui social dall’attore australiano è sembrato un vero e proprio commiato. Nuovi aggiornamenti in merito potrebbero arrivare al San Diego Comic-Con quando i Marvel Studios torneranno dopo ben 3 anni nell’iconica sala H.