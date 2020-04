L’erede di Disney si indigna per come l’azienda tratta i lavoratori

In questo periodo di crisi sanitaria ed economica, The Walt Disney Company ha cercato di tamponare le emorragie finanziarie tagliando le paghe di (almeno) 100.000 lavoratori. La regista Abigail Disney, erede di Disney, ha espresso il suo malcontento su Twitter, lamentando che nonostante l’azienda stia chiedendo ai suoi dipendenti di tirare la cinghia i dirigenti continuano a ricevere milioni di dollari di bonus.

Sospendendo lo stipendio ai lavoratori e recidendo i contratti con le agenzie itinerarie, il mastodonte dell’intrattenimento riesce a tamponare $500 milioni di perdite al mese, tenendo conto dei soli hotel e parchi di divertimento. Nel frattempo gli ex-dipendenti si trovano a vivere situazioni molto diverse. Privati del sostegno economico-lavorativo, devono appoggiarsi all’assistenza sociale dei Paesi in cui vivono, con risultati eterogenei.

OK, I've been holding my tongue on the theory that a pandemic is no time to be calling people out on anything other than failing us in a public health sense. I thought it might be a moment for peace and reconciliation. But I feel a thread coming on….1/ https://t.co/G1mUq7RmAV

— Abigail Disney (@abigaildisney) April 21, 2020