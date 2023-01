Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Febbraio 2023 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Il nuovo anno è arrivato portando con sé anche il brutto tempo, allora cosa c’è di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dal lavoro o dallo studio stando al calduccio? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Febbraio 2023 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

I libri da leggere: le uscite di Febbraio 2023

Incontro alla villa delle stoffe

Uscita: 1 febbraio 2023

Augusta, 1939. Sono tempi durissimi per la famiglia Melzer e i suoi dipendenti. La Seconda guerra mondiale è alle porte e la vita di tutti gli abitanti della Villa delle Stoffe è in pericolo. La fabbrica di tessuti sta per fallire e Paul si troverà a prendere decisioni scomode, ma questa volta sarà da solo a farlo. Da qualche anno, ormai, sua moglie vive a New York con il figlio, e il peso della distanza comincia a essere insopportabile. Nonostante i sentimenti di Marie siano rimasti intatti, un’altra donna è entrata nella vita di Paul, e la signora Melzer dovrà fare ritorno prima che sia troppo tardi, se vuole riconquistare il suo amato marito.

Autore: Anne Jacobs

Anne Jacobs Editore: Giunti

Collana: A

Genere: Ambientazione storica

Incontro alla villa delle stoffe è disponibile per l’acquisto online

L’imprevedibilità del bene

Uscita: 1 febbraio 2023

Franco Rocchi è un attore diventato una star televisiva interpretando il commissario Cardone. Ora però il suo matrimonio è al capolinea e la nuova stagione è stata cancellata. Anche il suo migliore amico, Daniele Lucci, regista della stessa serie, è disoccupato, ma almeno può gioire per l’esito della TAC che ciclicamente decreta l’assenza del cancro contro cui combatte da anni. Ma il caso sta per cambiare ancora la loro vita. Nel tentativo di ricostruire la dinamica di un banale incidente nel quale è coinvolto il padre di Franco, i due subiscono un’imprevista aggressione, e vengono in possesso di una grossa somma di denaro, oltre a fotografie e video che testimoniano una rete di loschi traffici. Contemporaneamente, in diverse parti del mondo, avvengono alcuni omicidi: uno stilista a Parigi, un industriale tedesco a l’Havana, un mediatore culturale a Milano, un cantante a Roma. Daniele e Franco capiscono che c’è un filo che lega tutto, quando vengono contattati da un uomo misterioso che si offre di aiutarli. Sullo sfondo di una Roma cupa e violenta, tra fughe rocambolesche, sparatorie e cambi d’identità, emerge un piano internazionale dai confini ambigui. A cosa è disposto un uomo per difendere la propria famiglia? E nella lotta spietata tra bene e male chi è davvero innocente?

Autore: Angelo Longoni

Angelo Longoni Editore: Giunti

Collana: —

Genere: Thriller

L’imprevedibilità del bene è disponibile per l’acquisto online

Il filo del cuore

Uscita: 1 febbraio 2023

Dopo aver assistito a uno spettacolo al teatro delle marionette di Augusta, in Baviera, una ragazzina scopre una porta nascosta e come Alice entra in un mondo meraviglioso, la soffitta di quel teatro, dove la aspettano “la signora Wutz e il pinguino Ping, il varano Schusch con il suo berretto, l’elefante marino e il gatto con gli stivali, e tra tutti quegli animali il professor Habakuk Tibatong e Aladino, Naso Nasaccio, Fata Piumetta e il brigante Ozziplozzi, la piccola strega, Zoppo Trump, il piccolo principe con la volpe, Seppel e la nonna, il maresciallo Diplomesso e Jim Bottone”. Ma soprattutto lì c’è la donna che ha creato queste marionette, Hatü, pronta a raccontare la propria storia. Tutto ha avuto inizio durante la Seconda guerra mondiale, quando Walter e Rose Oehmichen decidono di allestire uno spettacolo di marionette per le loro figlie. Il teatrino viene distrutto durante un bombardamento nel 1944, ma come tutte le storie di senso anche questa non finisce lì. Sospeso tra fantasia e realtà, Il filo del cuore è l’affresco di un’epoca, la storia di una famiglia e una fiaba.

Autore: Thomas Hettche

Thomas Hettche Editore: Bompiani

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il filo del cuore è disponibile per l’acquisto online

Pigiama party

Uscita: 1 febbraio 2023

Un angolo dimenticato del sud degli Stati Uniti, una distesa di campi di granturco, cimiteri e distributori di benzina. È qui che si intrecciano in un vagabondare senza meta le storie di un’adolescente in fuga, un venditore di materassi, un’insegnante d’arte frustrata. Attraverso il loro sguardo disilluso prende forma una comunità come tante, brulicante di vita e di legami ma anche claustrofobica, al punto che non si può che desiderare di abbandonarla. Ammesso che andarsene sia possibile. Una raccolta grottesca e toccante come i personaggi che la popolano, destinata a chi ama la prosa nitida, ricca d’amore e di mistero.

Autore: Ashleigh Bryant Phillips

Ashleigh Bryant Phillips Editore: Bompiani

Collana: Narrativa straniera

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Pigiama party è disponibile per l’acquisto online

Fenix e la chiave di Brokk. La figlia dei tre. Ediz. illustrata

Uscita: 2 febbraio 2023

Il secondo anno ai Giardini sta per iniziare e Fenix ha trascorso i tre mesi di pausa a rimettere insieme i cocci del suo cuore, in frantumi dopo l’annuncio della futura unione tra Lyght e Scarleth. Come se non bastasse, la vittoria al Torneo di Hûn l’ha messa al centro delle mire dei Corvi, che vedono in lei la Figlia dei Tre, la mista in grado di ostacolare il ritorno del loro signore: il sanguinario Tragokadon. Mentre i loro attentati si fanno più violenti e drammatici, delle voci insinuano la ricomparsa, dopo quasi vent’anni, dell’Incantatrice, una potente strega la cui penna divina fa gola a molti. Intanto, nelle carceri di Sòdoma, aiutata da un misterioso complice, una temibile guerriera prepara la sua vendetta.

Autore: Alessandro Amoruso

Alessandro Amoruso Editore: bookabook

Collana: Fantasy

Genere: Young Adult

Fenix e la chiave di Brokk. La figlia dei tre. Ediz. illustrata è disponibile per l’acquisto online

Cieli verticali

Uscita: 2 febbraio 2023

Rino non ha studiato, ma è un uomo di lettere. Giorgio ha aspettato così a lungo il momento giusto per dichiararsi a Lulli da non riconoscerlo quando gli si presenta davanti. Tea, venuta al mondo senza piangere e con il nome di una rosa gialla, lotta per costruirsi un futuro migliore. Liliana ha imparato ad amare anche chi, credendosi nel giusto, le ha fatto del male in passato. Elio è stordito ed emozionato quando scopre di essere la fonte di ispirazione di suo padre. Francesco e Sayo aspettano da sempre un altro temporale. Una vita felice non contempla solo momenti di allegria e ogni piccola storia è il nodo di una rete più grande: l’universo.

Autore: Isabella Gabusi

Isabella Gabusi Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Cieli verticali è disponibile per l’acquisto online

Stringi la mia vita. Storia di una crocerossina

Uscita: 2 febbraio 2023

Ettorina è una giovane donna, fa la crocerossina e vive a New York, sul finire degli anni Cinquanta. Ben presto si ritrova a dover compiere scelte difficili, come quella di assistere i condannati a morte che hanno offerto la loro vita per sperimentazioni scientifiche. Il suo cuore, però, è rimasto in Italia, dove ha lasciato Carlo. Il loro è un amore ostacolato da differenti visioni del mondo e dall’intransigenza del padre di lei. Quando poi Ettorina viene convocata nel Comitato sanitario delle Olimpiadi di Roma del 1960, si trova a dover prendere una scelta di vita: tornare a casa e vivere finalmente la promessa di futuro con Carlo, oppure portare a termine la sua missione umanitaria.

Autore: Maria Giovanna Fantoli

Maria Giovanna Fantoli Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Stringi la mia vita. Storia di una crocerossina è disponibile per l’acquisto online

Cavalchiamo la marea

Uscita: 3 febbraio 2023

Eulabee e Maria Fabiola hanno tredici, quasi quattordici anni, e non soltanto la vita, ma anche le strade di Sea Cliff, il lindo e ricco quartiere di San Francisco, appartengono a loro. Ogni giorno le percorrono per andare alla loro scuola, appollaiata in alto in faccia al Pacifico, o per scendere alle spiagge affollate di pescatori e di freak. Conoscono ogni angolo, ogni casa di quelle stradine. Quella del mago, ad esempio, col tavolo da pranzo che sbuca da una botola nel pavimento, o quella del cantante della rock band con l’altalena sospesa sul mare. Eulabee e Maria Fabiola girano con altre due compagne: Julia, la pattinatrice con gli occhi a suo dire «cobalto» e una sorella che, coi pantaloni a zampa e i capelli arruffati, non ha ancora capito che corrono gli anni Ottanta, anni puliti e dai colori accesi e netti; e Faith, che fa il portiere in una squadra di calcio e somiglia ad Anna dai capelli rossi per alcuni o a Pippi Calzelunghe per altri. Le vere regine delle spiagge di Sea Cliff sono però lei, Eulabee, figlia di una parsimoniosa famiglia di origine svedese, e Maria Fabiola, che a volte dice di essere italiana, a volte no, ed è di una bellezza cosí imbarazzante da avere sul viso un’espressione di sorpresa costante, come se fosse lei stessa incredula davanti alla propria fortuna. Un giorno, tuttavia, cambia tutto: nel tragitto verso la scuola, le ragazze si ritrovano al cospetto di un evento oscuro e perturbante. Sarà il punto di non ritorno per la loro amicizia, l’origine di una serie di conseguenze incontrollabili. Rese ancora piú gravi da una scomparsa improvvisa, un rapimento, forse, che minaccia di far affiorare verità inaspettate nella privilegiata comunità di Sea Cliff.

Autore: Vendela Vida

Vendela Vida Editore: Neri Pozza

Collana: Bloom

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Cavalchiamo la marea è disponibile per l’acquisto online

Le ragazze dell’isola

Uscita: 3 febbraio 2023

1996. Una donna elegante, seduta in poltrona, è persa nei ricordi: le risate spensierate di sua sorella, gli stivali scuri di un soldato tedesco, la piccola barca rimasta ferma ancorata al porto… Quelle immagini sono come pagine di un diario, impresse nella sua memoria. E l’unica costante, presente in ogni singolo frammento, è la luce del faro. 1940. I nazisti hanno appena preso il controllo dell’isola di Jersey, stravolgendo il destino di due sorelle. Mentre Alice lavora nell’ospedale quasi interamente requisito dai tedeschi, Jenny si unisce agli isolani che intendono ribellarsi agli occupanti. Due strade che sembrano aver preso direzioni opposte e che le porteranno di fronte a scelte in grado di cambiare per sempre il corso della loro esistenza. Riuscirà anche stavolta la luce del faro a indicare la strada verso la salvezza?

Autore: Gill Thompson

Gill Thompson Editore: Newton Compton Editori

Collana: 3.0

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Le ragazze dell’isola è disponibile per l’acquisto online

Il Re del gelato

Uscita: 7 febbraio 2023

Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, poi un omicidio. Questo è solo l’inizio di un mistero parecchio strano che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere. Per fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno imparato subito ad apprezzarla. A fare il resto ci pensano l’istinto e il metodo investigativo che segue da sempre: scavare nel passato delle vittime.

Autore: Cristina Cassar Scalia

Cristina Cassar Scalia Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Giallo

Il Re del gelato è disponibile per l’acquisto online

C’era una volta ed era la prima

Uscita: 7 febbraio 2023

Levi’s 501 addosso, Dr. Martens ai piedi, il grunge di Kurt Cobain nelle cuffiette del Walkman e il cuore che batte al ritmo di Mtv. L’adolescenza narrata a cuore aperto sullo sfondo degli inimitabili anni ’90, quando per parlare con gli amici si chiamava il numero di casa, l’unico modo per flirtare era cercare per locali la persona che ti piaceva e per condividere i propri pensieri si usavano carta e penna. Tra musica rock e locali bui, look alternativi e capelli arcobaleno, un viaggio spacca cuore nell’universo straordinario di una ragazza alle prese con i primi amori e la vibrante, intensissima attesa dell’incontro giusto, dolce come Vodka alla pesca e Lemonsoda sciolte tra le note di una canzone. Un romanzo nato dalle pagine della Smemoranda dell’autrice, diario intimo di un’adolescenza diventato un podcast e una rubrica su Radio Deejay.

Autore: Fosca Donati

Fosca Donati Editore: Villardi A.

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

C’era una volta ed era la prima è disponibile per l’acquisto online

Un alibi di ferro

Uscita: 7 febbraio 2023

Amy Whyte e Penny Brogan non sono più tornate a casa dopo un sabato sera trascorso insieme. Le loro famiglie temono il peggio: anni prima Amy ha fatto finire in carcere un uomo, Conor Dowling, che è da poco tornato a piede libero. E se si fosse consumata una spietata vendetta? Quando vengono ritrovati i due cadaveri, il caso viene affidato alla detective Lottie Parker, che nota un dettaglio agghiacciante: entrambe le ragazze stringono tra le mani una monetina d’argento. Quale oscuro significato si cela dietro quell’indizio? Mentre Lottie indaga sugli ultimi giorni di vita di Penny e Amy, i corpi di altre due ragazze vengono rinvenuti in un complesso di appartamenti di lusso. Dowling sembra avere un alibi di ferro, ma con l’aumentare delle vittime nessuna pista può essere trascurata. Quando le due figlie di Lottie, Katie e Chloe, scompaiono improvvisamente, il caso si fa molto più personale di quanto la detective avrebbe mai potuto temere. Riuscirà a mantenere la freddezza necessaria per portare a termine l’indagine e trovare l’assassino?

Autore: Patricia Gibney

Patricia Gibney Editore: Newton Compton Editori

Collana: Nuova narrativa Newton

Genere: Thriller

Un alibi di ferro è disponibile per l’acquisto online

I piaceri degli dei

Uscita: 7 febbraio 2023

C’è sempre un prezzo da pagare per ottenere quello che si desidera. L’Olimpo non fa eccezione. Psiche Dimitriou conosce le regole, sa che ci sono occhi e orecchie ovunque. E che a certe persone è meglio non avvicinarsi. Specialmente se si tratta di Eros, il figlio di una delle donne più potenti e pericolose della città. Ma quando lo vede ferito e vulnerabile, così diverso dal famigerato mostro di cui tutti parlano, non riesce a voltargli le spalle. Un atto di gentilezza che le costerà caro, perché a causa di una foto compromettente che li ritrae insieme, Eros viene mandato da sua madre Afrodite a ucciderla per ristabilire così l’ordine secolare che vuole le loro famiglie in guerra. Il sangue è l’unico rimedio per lavare via ogni traccia di debolezza. Ma è proprio il sangue a prendere fuoco nelle vene di Eros quando si trova di nuovo faccia a faccia con Psiche. Incapace di ucciderla, fa l’unica cosa che può per tenerla in vita: lega indissolubilmente il proprio destino al suo. Si dice che logica e passione non possano convivere, se fosse vero il contrario?

Autore: Katee Robert

Katee Robert Editore: Newton Compton Editori

Collana: Anagramma

Genere: Rosa

I piaceri degli dei è disponibile per l’acquisto online

Mappa del Canada

Uscita: 8 febbraio 2023

Dai fiordi della Norvegia alle brulicanti metropoli nordamericane, da un palchetto per la caccia alle luci di Copenaghen: le donne e gli uomini descritti da Dorthe Nors sono persone in fuga da rapporti dissestati o solitari in cerca di legami, ognuno con una solitudine da colmare e un altrove da raggiungere. Una scrittrice si rifugia in una baita e fa amicizia con la madre di un ex amante. Un uomo decide di andare a caccia per sfuggire qualche ora alla moglie ma non sa se riuscirà più a tornare indietro. Uno scapolo in là con gli anni mette tutto sé stesso al servizio delle socie di un circolo per anziani.

Autore: Dorthe Nors

Dorthe Nors Editore: Bompiani

Collana: Narrativa straniera

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Mappa del Canada è disponibile per l’acquisto online

L’ombra del chaos

Uscita: 9 febbraio 2023

La vita di Caronte è un inferno: i compagni di classe lo ignorano, i professori lo disprezzano e i suoi genitori lo credono pazzo. Costretto a trovare un modo per sopravvivere, egli si chiude in se stesso e innalza un muro per tenere lontano qualsiasi dolore e sopprimere ogni sentimento. Tutto fila liscio, fino a quando, vittima di una rissa, non chiude gli occhi sperando che ogni cosa cambi o svanisca. Quando li riapre, il suo desiderio è stato esaudito: i professori gli sorridono, i suoi genitori si prendono cura di lui e ora ha addirittura una compagna di studi, Vera. È tutto reale o Caronte sta vivendo un sogno? A dargli una risposta è Laerte, suo gemello e, allo stesso tempo, suo opposto. Attraverso lo scontro con Laerte e grazie all’aiuto di Vera, Caronte scoprirà che spesso la verità ha più volti, e che il potere più grande deriva dall’accettazione di se stessi.

Autore: Marcello Fontana

Marcello Fontana Editore: bookabook

Collana: Fantasy

Genere: Fantasy

L’ombra del chaos è disponibile per l’acquisto online

Gli spettri della sera

Uscita: 10 febbraio 2023

«È bello arrivarci col tramonto, a Sansenesio…Con la luce radente che si posa sulle cose sembra, chissà perché, che tutto sia irreale, come sospeso». In un giorno di agosto degli anni Ottanta, Stella, sedici anni e il «sogno americano» in testa, coltivato sulle pagine di On the Road, e suo cugino Michele, dieci anni scarsi e il naso ficcato sempre in qualche libro, arrivano in un piccolo borgo del Monferrato. Partiti dalla stazione centrale di Napoli, si ritrovano in un paesaggio di vigneti arrampicati sulle colline, dove, a ridosso di una strada provinciale cinta da pali della luce su cui si appollaiano spesso falchetti, nibbi e poiane, si erge il cascinale di Rensín. Con i calzoni macchiati dalle gore di grasso del trattore, un rigo nero di terra sotto le unghie, Rensín vive in quella casa da quando è nato. Quando assomigliava a Mastroianni, ha fatto breccia nel cuore di Marina, la zia di Stella che lavorava in una clinica a Napoli come inserviente prima di trasferirsi nel Munfrà, il nomignolo fraterno con cui Rensín chiama il Monferrato. In quel cascinale del Munfrà, Stella, Michele e poi Angela, la sorella di Stella, assisteranno, nel corso degli anni, allo svolgersi delle vite racchiuse tra quelle mura. Alla vita della zia Marina, innanzi tutto, che sarchierà la terra, legherà le viti, raccoglierà le uova dal pollaio, ma resterà sempre prigioniera di un amore impigliato, incapace di sciogliersi dalla trama del destino. A quella di Rensín, che, attaccato alle leggi della terra, tratterà le bestie da bestie finché non si ammalerà. Alla vita, infine, di Lodovina, la nonna piccola, bassina, con la bocca grande e gli occhi enormi e distanziati, che narrerà degli spettri celati in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni paese, spettri che non l’aiuteranno, però, ad alleviare la spietata durezza della vecchiaia. Vite appartate, lontane dai clamori della Storia, vite tuttavia che hanno il proprio posto nel mondo e, sapendo che l’amore si nutre soltanto della creatura che lo genera, sono capaci di cogliere gli istanti di felicità che l’esistenza riesce a elargire.

Autore: Piera Ventre

Piera Ventre Editore: Neri Pozza

Collana: Bloom

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Gli spettri della sera è disponibile per l’acquisto online

La legge delle lande. Mistborn. Era due. Vol. 1

Uscita: 14 febbraio 2023

Su Scadrial sono passati trecento anni dall’Origine e dagli eventi narrati nella Trilogia di Mistborn ; il Mondo di Cenere è ormai tornato un luogo prospero e fertile che si sta affacciando verso una modernità fatta di ferrovie, luce elettrica e dei primi grattacieli che si innalzano verso le nubi. I protagonisti della lotta contro il lord Reggente sono diventati personaggi mitici; nuove religioni sono nate e ne sono riemerse di antiche. Anche se scienza e tecnologia sembrano dominare, ci sono ancora i poteri feruchemici e allomantici. Nelle terre di frontiera note come le Lande, anzi, sono strumenti cruciali per gli uomini e le donne che, con incredibile coraggio, tentano di ristabilire ordine e giustizia. Uno di loro è Waxillium Ladrian, un raro duomante che può muovere i metalli e modificare il proprio peso. Dopo vent’anni trascorsi nelle Lande come giustiziere, però, Wax è costretto a tornare nella città di Elendel, culla della civiltà e del progresso, per assumere la gestione dell’importante casata Ladrian. La vita nell’alta società gli impone di lasciare da parte le pistole e le acrobazie che i suoi poteri gli consentono. O almeno così crede, fino a quando non si rende conto che le ricche dimore e gli eleganti viali della città possono essere persino più pericolosi delle polverose piane delle Lande.

Autore: Brandon Sanderson

Brandon Sanderson Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Fantasy

La legge delle lande. Mistborn. Era due. Vol. 1 è disponibile per l’acquisto online

Dark rise Vol. 1

Uscita: 14 febbraio 2023

Londra, 1821. Il mondo antico è scomparso insieme alla sua magia. Gli eroi sono morti, i castelli giacciono in rovina, e l’epica battaglia tra la Luce e l’Oscurità è caduta nell’oblio. Solo l’Ordine dei Custodi ne tramanda la memoria e vigila, secolo dopo secolo, per preservare l’umanità dal ritorno del Re Nero. Will, un ragazzo in fuga dagli uomini che gli hanno ucciso la madre, viene rintracciato da un vecchio servitore che, prima di morire, lo indirizza dai Custodi. È così che Will si trova catapultato in un mondo di leggende e magia, e scopre di avere un ruolo fondamentale nella lotta contro le Tenebre sempre più vicine. In una Londra minacciata dal ritorno del Re Nero, gli eroi e gli antieroi di una guerra a lungo dimenticata iniziano a pianificare le proprie strategie. E mentre i giovani discendenti delle due parti assumono i ruoli a cui sono destinati, si risvegliano antichi conflitti, vecchi amori e si forgiano nuove alleanze. In questo scenario, Will si schiererà al fianco degli ultimi eroi della Luce per impedire che ciò che ha distrutto il loro mondo torni per annientare anche il suo.

Autore: C. S. Pacat

C. S. Pacat Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Fantasy

Dark rise Vol. 1 è disponibile per l’acquisto online

La casa. Blackwater III

Uscita: 14 febbraio 2023

1928, Perdido. Il clan Caskey è dilaniato dalla spietata lotta tra Mary-Love ed Elinor. Ma all’orizzonte si allungano altre ombre: sui legami, sui patrimoni, sulle anime. E le ripercussioni varcheranno i confini dell’immaginazione. Da quando Elinor ha preso possesso della casa più bella di Perdido, negli angoli bui della magione allignano ricordi spaventosi che, come ragni instancabili, tessono tele mortali.

Autore: Michael McDowell

Michael McDowell Editore: BEAT

Collana: BEAT

Genere: Horror

La casa. Blackwater III è disponibile per l’acquisto online

Rubare la notte

Uscita: 14 febbraio 2023

Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe , uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell’immaginazione. Orfano di padre, Tonio vive un’infanzia felice nel castello di Saint-Maurice-de-Rémens, amato, celebrato, avviluppato al mostruoso quasi ossessivo amore per la madre; un’infanzia che gli resta incollata all’anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L’infanzia lo tallona come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un’idea di Francia che forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi.

Autore: Romana Petri

Romana Petri Editore: Mondadori

Collana: Scrittori italiani e stranieri

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Rubare la notte è disponibile per l’acquisto online

La strada di Clara

Uscita: 14 febbraio 2023

In un’Italia straziata dalla guerra, un fratello e una sorella si perdono e si separano. Lei viene adottata da una famiglia fascista. Lui viene accolto in una casa di partigiani. E niente sarà più come prima… È sera, sono esausti per il viaggio, eppure Clara e suo fratello Filippo arrivano in città col cuore pieno di speranza. Lontani dal paesino in cui sono nati, ormai avvelenato dall’ideologia fascista e da un odio cieco che ha portato loro via il padre, potranno finalmente iniziare una vita diversa. Non appena si sistemano nella nuova casa, la madre è costretta a uscire e promette loro che sarà di ritorno prima del loro risveglio. La mattina successiva, però, Clara e Filippo sono ancora soli in quelle stanze vuote. Preoccupati, vanno alla ricerca della madre, commettendo un errore che cambierà le loro esistenze: si dividono. Fuori del portone del palazzo, Clara gira a destra, Filippo a sinistra. E, confusi da un dedalo di vie sconosciute, i due fratelli si perdono. Clara s’imbatte in una signora elegantissima e gentile, che la accoglie nonostante l’iniziale diffidenza del marito, un fedelissimo del regime. Filippo, invece, viene adottato da una famiglia operaia che collabora segretamente coi partigiani. Sebbene sognino di rincontrarsi, i due fratelli non sanno che il destino li sta allontanando ogni giorno di più: mentre Clara fa del suo meglio per inserirsi nella buona società fascista, Filippo segue le orme del padre adottivo nella Resistenza. E, quando finalmente si ritroveranno, forse sarà troppo tardi…

Autore: Diana Rosie

Diana Rosie Editore: Nord

Collana: Narrativa Nord

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La strada di Clara è disponibile per l’acquisto online

Il dolore crea l’inverno

Uscita: 14 febbraio 2023

Intorno c’è solo neve. E bianco. La neve copre le cose, le case, le persone. Anzi, alle persone la neve cade dentro e il freddo le circonda ma, soprattutto, si diffonde nelle ossa, negli occhi e nei pensieri. Elia Legasov è nato in un paese circondato dal bianco, e da lì non è mai andato via. Il suo lavoro è spalare la neve, liberare strade su cui nessuno camminerà. La neve è sua amica, fino a quando non lo tradisce. Finché non fa emergere qualcosa dalle sue profondità. Qualcosa che ha a che fare con la sua famiglia e che doveva restare sepolto. Da quel momento, nella mente di Elia si affollano ricordi che aveva soffocato. Parlano di un padre, scomparso tanti anni prima, e di una madre, partita per sempre. Sono parole dolci, gesti delicati, sorrisi sinceri. Ma anche duri come il ghiaccio. E dolorosi. Elia capisce allora che quello che si dice dei membri della sua famiglia è vero: la neve non li protegge, ma li tenta, li provoca, per vedere se sono capaci di dimenticare, perché tutti dimenticano, ma i Legasov ricordano, sempre. Ora è venuto il suo turno di ricordare. Qualunque sia il prezzo. Qualunque cosa venga a galla. Perché è nelle case che il passato nidifica. È nelle famiglie che si riproduce, nei giorni bianchi e nei giorni neri. Perché il dolore crea l’inverno. Ma ogni inverno è diverso da quello precedente e da quello successivo. Matteo Porru arriva in libreria con un romanzo sospeso nel tempo e nello spazio che parla di legami familiari, rimpianti e vissuti indelebili. Un romanzo che ci ricorda che siamo tutti fatti di carne e neve.

Autore: Matteo Porru

Matteo Porru Editore: Garzanti

Collana: Narratori moderni

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il dolore crea l’inverno è disponibile per l’acquisto online

Il miglio di cenere. Con poster

Uscita: 15 febbraio 2023

In un futuro improbabile, il Vesuvio si risveglia spazzando via la vita dal Golfo di Napoli. Anni dopo, una nuova città iper-tecnologica sorge dalle sue rovine. Dell’antica Napoli resta solo una lingua di macerie chiamata il Miglio di Cenere, un luogo vietato ai cittadini perché tossico e invivibile. Nascono leggende che narrano di mostri paurosi che Arrigo, il nostro protagonista, chiama uomini di lava. Il ragazzo vuole sapere cosa si nasconde “lì sotto”, spera di ritrovare i genitori scomparsi al tempo dell’eruzione. In questa sua follie impresa trascina i suoi amici, scoprendo che la Vecchia Napoli non è il luogo spaventoso di cui tutti parlano. In questa lingua di terra, la natura si riprende forte e rigogliosa. Arrigo scopre anche che un gruppo di persone lavorano per far rifiorire la ginestra, fiore di cui l’antico Miglio d’Oro era un tempo ricoperto, simbolo di speranza e di rinascita.

Autore: Dario Orilio

Dario Orilio Editore: Edizioni Piuma

Collana: I codici

Genere: Young Adult

Il miglio di cenere. Con poster è disponibile per l’acquisto online

I delitti dell’anatomista

Uscita: 15 febbraio 2023

Firenze, 1504. Alcuni misteriosi delitti insanguinano le strade della città: le vittime non vengono solo uccise, ma anche anatomizzate secondo i più scrupolosi dettami della scienza. Niccolò Machiavelli, in quanto capo della Seconda Cancelleria, riceve l’incarico di assicurare rapidamente alla giustizia l’autore degli efferati omicidi, costringendo Michelangelo, Leonardo e Fracastoro a indagare negli ambienti dell’arte e della medicina. Sarebbe infatti facile trovare un colpevole a tutti i costi nel sottobosco di ladri, meretrici e zingare dei bassifondi fiorentini, ma solo un medico o un artista dall’anima malata può aver compiuto uno scempio simile. Mentre i tre improvvisati “detective” sono impegnati a superare le reciproche diffidenze per catturare l’assassino, un mostro cerca vendetta.

Autore: Bruno Vitiello

Bruno Vitiello Editore: Giunti

Collana: —

Genere: Giallo

I delitti dell’anatomista è disponibile per l’acquisto online

Il mistero del Fiore dell’Apocalisse

Uscita: 16 febbraio 2023

Allison Dixon è una giovane ricercatrice dell’Università di Oxford e trascorre il suo tempo tra vecchi e impolverati manoscritti. Un giorno come un altro, il suo professore, Eric Palmer, le affida un nuovo incarico: setacciare un vecchio testo di Guglielmo di Ockham per scovare qualche dettaglio nascosto, magari sfuggito ad altri studiosi. Quasi per caso, la ragazza scopre un simbolo, il primo di una serie di indizi che la porteranno in giro per mezza Europa alla ricerca di una pergamena risalente alla costruzione della Torre di Babele, l’imponente struttura con cui gli uomini osarono sfidare Dio. Ciò che Allison non sa è che non è l’unica a cercare il rotolo: un antico ordine è sulle sue tracce, deciso a distruggere il reperto e impedire che i suoi segreti vengano svelati.

Autore: Alessio De Fazio

Alessio De Fazio Editore: bookabook

Collana: —

Genere: Avventura

Il mistero del Fiore dell’Apocalisse è disponibile per l’acquisto online

Better. Dannazione

Uscita: 21 febbraio 2023

Per Thomas e Vanessa amarsi non è mai stato facile. La loro storia è sempre in bilico fra estasi e dannazione, sospesa in un equilibrio instabile. Non bastano un cielo stellato da contemplare o una casetta sull’albero in cui rifugiarsi, il sentimento che li lega vive di notti infuocate e gelosia feroce, scintille di romanticismo e incomprensioni che paiono insormontabili. Dopo aver rischiato di perdersi, però, le cose sembrano aver preso finalmente a girare per il verso giusto. Per la prima volta Thomas accetta di mostrarsi vulnerabile e svela a Vanessa quali fantasmi lo perseguitano. Nel suo passato, infatti, c’è uno strappo, una tragedia che lo ha reso il grumo di rabbia e dolore che è oggi, un’anima spezzata incapace di legarsi. Eppure nemmeno questa ritrovata vicinanza sembra essere sufficiente, perché la sofferenza che lo attanaglia è troppo profonda. Mentre Thomas è prigioniero di una spirale autodistruttiva, Vanessa e Logan tornano a frequentarsi. Il ragazzo non si è mai rassegnato alla fine del loro rapporto ed è pronto a starle ancora accanto, dandole il sostegno che merita. È in lui la risposta a tutte le domande di Vanessa, nei suoi modi gentili e nei suoi gesti premurosi? Può esistere il lieto fine per due cuori in collisione?

Autore: Carrie Leighton

Carrie Leighton Editore: Magazzini Salani

Collana: —

Genere: Rosa

Better. Dannazione è disponibile per l’acquisto online

Il prete e il killer

Uscita: 23 febbraio 2023

Santa Giulia è un paese all’ombra del Monte Somma, tra le province di Napoli e Caserta, dove strozzini e commercianti vivono insieme alla luce del giorno. Un negoziante, Stefano, per non cadere nelle mani degli usurai, chiede un finanziamento per pagare le cure mediche del figlio ma, non riuscendo a saldare il debito nei tempi previsti, decide di togliersi la vita. Don Ciccio, il prete del paese, stanco della malavita e delle banche senza cuore, tiene un’omelia volta ad accusare un sistema senza pietà e attira su di sé l’attenzione degli strozzini, che decidono di dargli una lezione. Carmine, suo vecchio amico d’infanzia e killer professionista, si sentirà in dovere di intervenire come ultimo atto prima di ritirarsi dalle scene. Una storia di camorra, ma soprattutto di amicizia e riscatto, di un clergyman e di una fondina, che appartengono a due anime affini, e di un uomo di Chiesa che non giudica né un suicida né un killer.

Autore: Vitaliano D’Angerio

Vitaliano D’Angerio Editore: bookabook

Collana: Narrativa

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il prete e il killer è disponibile per l’acquisto online

Cenere alla cenere

Uscita: 28 febbraio 2023

Aba Abate, nome in codice Ice. Una doppia vita che corre su binari paralleli. Da un lato la quotidiana finzione con la sua famiglia, convinta che lei sia soltanto un’impiegata e una mamma come tante; dall’altro un lavoro in cui cammina incessantemente sul filo del rasoio. Aba è una donna normale, ma Ice è una spia dei Servizi segreti italiani. E queste due donne hanno una sola cosa in comune: un segreto del passato da tenere sepolto a qualunque costo. Per vent’anni, infatti, Aba ha finto di non conoscere Johnny Jazir e di non averlo mai amato. Ma ora lui è morto e lei ha sulla coscienza la sua fine. Per trovare un po’ di sollievo da un dolore insostenibile, Aba si concentra sulla sua famiglia. E continua a servire il Paese con tutta se stessa. La minaccia che deve affrontare ora si cela dietro la figura del Generale. Di lui si sa pochissimo: figlio del deserto, uomo senza scrupoli, da decenni agisce nell’ombra e adesso è sul punto di mettere in atto un piano di puro terrore. Il Generale ha un unico punto debole: un bambino che aveva allevato con durezza, il figlio segreto del vecchio amico Mike Balistreri, e che era diventato un combattente, uno spietato mercenario. Quell’uomo di cui lui andava fiero è morto, a causa dell’amore per una spia italiana… Per il Generale è arrivato il momento di agire e costringere tutti i suoi nemici – dall’agente Ice fino all’Europa intera – alla resa dei conti.

Autore: Roberto Costantini

Roberto Costantini Editore: Longanesi

Collana: La Gaja scienza

Genere: Spionaggio e thriller spionistico

Cenere alla cenere è disponibile per l’acquisto online

Never never. Non dimenticare mai di ricordarti di me

Uscita: 28 febbraio 2023

Charlie Wynwood e Silas Nash sono migliori amici sin da piccoli e sono innamorati dalla tenera età di 14 anni. Ma un giorno, quando di anni ne hanno 17, al risveglio si ritrovano estranei. La loro memoria è svanita e con essa il ricordo del loro primo bacio, del loro primo litigio e del momento in cui è nato il loro amore. Per questo, Charlie e Silas devono indagare fianco a fianco per scoprire la verità e perché tutto ciò sia capitato. Tuttavia, più informazioni ottengono, più cominciano a domandarsi come mai siano stati insieme. Dimenticare è terribile, ma se ricordare lo fosse persino di più?

Autore: Colleen Hoover e Tarryn Fisher

Colleen Hoover e Tarryn Fisher Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Genere: Rosa

Never never. Non dimenticare mai di ricordarti di me è disponibile per l’acquisto online

Ci vediamo per un caffè

Uscita: 28 febbraio 2023

Tra le montagne del Giappone si nasconde un luogo leggendario. Sono tanti coloro che lo cercano, perché si racconta che chi è abbastanza determinato possa riuscire a trovarvi le risposte di cui ha bisogno. Per raggiungerlo basta seguire l’aroma intenso del caffè, varcare la soglia, sedersi e ordinare una tazza fumante. Ma solo chi non lascerà raffreddare la bevanda potrà rivivere l’istante del suo passato in cui ha preso una scelta alla quale continua a ripensare, in cui è rimasto in silenzio quando avrebbe voluto dire la verità, in cui ha dato la risposta sbagliata. Sono pochissimi i fortunati che hanno saputo cogliere l’occasione. Tra di loro ci sono il professor Kadokura, che ha trascurato la famiglia per il lavoro; i coniugi Sunao e Mutsuo, addolorati per la scomparsa dell’amatissimo cane; Hikari, pentita di non aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Yoji; e infine Michiko, che è tornata nel locale in cui aveva incontrato il padre. Ognuno ha una storia diversa, ma tutti hanno lo stesso sguardo rivolto all’indietro,verso il momento in cui avrebbero potuto agire diversamente. Solo chi ha il coraggio di rievocare quell’istante avrà la possibilità di vederlo sotto un’altra luce e vivere con serenità il presente.

Autore: Toshikazu Kawaguchi

Toshikazu Kawaguchi Editore: Garzanti

Collana: Narratori moderni

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Ci vediamo per un caffè è disponibile per l’acquisto online

Project Hail Mary

Uscita: 28 febbraio 2023

Quando Ryland Grace si risveglia, non ha assolutamente idea di dove si trovi né di chi sia. Vede solo che il suo corpo è collegato a decine di tubi, che gli oggetti intorno a lui cadono troppo velocemente e che i suoi due compagni di viaggio giacciono inermi nello spazio angusto che condividono. Poi, lentamente, la memoria riaffiora: Grace si trova a migliaia di chilometri dalla Terra, su una minuscola navicella spaziale lanciata a tutta velocità nelle profondità insondate dello spazio, unico sopravvissuto di una missione disperata per salvare il pianeta. Se fallisce, l’umanità è destinata a sparire a causa di misteriosi organismi che si nutrono dell’energia solare e che stanno rapidamente portando la Terra verso una nuova era glaciale. A bordo di Hail Mary , Grace è consapevole che ha pochissimo tempo a disposizione per neutralizzare il pericoloso nemico e che il destino della specie dipende unicamente da lui. O forse non è solo? Dopo il grande successo di L’uomo di Marte , Andy Weir torna con una nuova odissea spaziale, ricca di suspense, humour e sorprese.

Autore: Andy Weir

Andy Weir Editore: Mondadori

Collana: Omnibus stranieri

Genere: Space opera

Project Hail Mary è disponibile per l’acquisto online

La guerra. Blackwater IV

Uscita: 28 febbraio 2023

1938. È l’alba di una nuova èra per il clan Caskey e nulla sarà mai più come prima. La determinazione di Elinor finalmente dà i suoi frutti. I nemici di ieri diverranno gli amici di domani e i mutamenti giungeranno da luoghi inaspettati. Anche per il mondo si apre una nuova èra, portatrice però di pericolo e distruzione: il conflitto in Europa farà affluire sangue nuovo a Perdido. Nella proprietà dei Caskey, gli uomini vanno e vengono. Come marionette che non sanno di essere appese a un filo.

Autore: Michael McDowell

Michael McDowell Editore: BEAT

Collana: BEAT

Genere: Horror

La guerra. Blackwater IV è disponibile per l’acquisto online