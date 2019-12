LibriGhibli di Kappalab, un nuovo romanzo arriva nelle scuole!

I romanzi targati “LibriGhibli” di Kappalab sono già presenti nelle biblioteche delle scuole elementari, medie e superiori. Tuttavia, l’editore ha confermato che il contatore sale a quattro, con una new entry che farà sicuramente gioire tutti gli appassionati.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, i cosiddetti “LibriGhibli” non sono altro che le storie originali da cui lo Studio Ghibli ha tratto i suoi meravigliosi lungometraggi, che hanno incantato proprio tutti, da un pubblico più maturo a quello di adolescenti e bambini.

Nelle scuole italiane sono attualmente presenti Conan – Il Ragazzo del Futuro, In questo Angolo del Mondo e Il Tesoro del Bigatto. A questi tre romanzi si aggiunge finalmente Quando c’era Marnie. Si tratta del libro che ha ispirato l’omonimo film diretto da Hiromasa “Arrietty” Yonebayashi.

Gli interessati che hanno intenzione di acquistare uno o più “LibriGhibli” possono tranquillamente trovarli nelle migliori librerie e fumetterie italiane, e sono anche disponibili al sito ufficiale di Kappalab.

Insomma, la grande narrativa internazionale di Kappalab si spinge verso nuovi lidi, e passa dalle librerie alle biblioteche delle scuole italiane. Quale sarà il prossimo passo?