Librogame: le nuove uscite di ottobre 2021

Finalmente si è tenuta la prima grande fiera dell’anno, Modena Play, ed è stata già l’occasione per l’annuncio di almeno un nuovo librogame, Le Cronache di Catusia. Ma in questo mese di ottobre – oltre a dover vedere finalmente stampati dei librigame annunciati nei mesi scorsi – si apre anche un Kickstarter per finanziare una nuova collana di librigame, con ben tre titoli. Ma procediamo con ordine.

Autoproduzione

Dopo la Mezzanotte

Dopo la Mezzanotte è il nuovo librogame autoprodotto dal prolifero autore Salvatore Mascaro. Quest’ultimo lo definisce un “grotesque splatter gamebook” e ne descrive come segue la genesi.

“Questo libro-game è nato da un improvviso ricordo legato ad uno dei primi numeri di Dylan Dog letto ormai trent’anni fa. In quel numero l’indagatore dell’incubo smarrisce o dimentica le chiavi di casa e si ritrova suo malgrado a trascorrere una notte assurda in compagnia di killer psicopatici e di un’umanità ai margini.

Parte tutto da quel mitico albo: ho semplicemente sostituito le ballate dylaniane con versi di De André e di altri poeti e poi ho dato libero sfogo alla fantasia inserendo: Alex e i drughi di “Arancia meccanica“, i guerrieri della notte di Long Island, Capo ramazza (Qualcuno volò sul nido del cuculo), Jules e Vincent (Pulp fiction), il clown Pennywise (IT) e ancora l’ammiraglio Nelson, il negromante Eliodoro di Catania, l’ultimo sopravvissuto tra i nani di Biancaneve, diavoli dell’inferno dantesco (Canto XXII) ecc. Ci sono poi altri riferimenti a libri e film, ma più nascosti, difficilmente individuabili.”

Un librogame sicuramente grottesco e poco adatto a un pubblico giovane e facilmente impressionabile.

Collana Trivio

L’Artiglio in Fiamme

Collana Trivio è la nuova linea editoriale del Barone Games dedicata ai Librigame che inizia con tre generi: Fantasy, Horror e Fantascienza. Il Kickstarter è attualmente attivo, mentre l’uscita dei libri è prevista per la prima metà del 2022.

Il libro prescelto per il genere fantasy è L’Artiglio in Fiamme, di Stefania Ricco.

Nel Kindsgard tutto segue la legge di Natura, l’unica Dea indifferente e crudele: tutto soffre e tutto lotta per sopravvivere, contro le Fiere, creature di ogni genere, e contro l’ambiente stesso.

L’Anello di Fuoco, un cerchio di torri di guardia, si erge a barriera delle terre liberate per la sopravvivenza della Specie Umana e gli instancabili Draghieri, unica difesa degli Umani, combattono ogni giorno per la sopravvivenza.

Mentre accompagniamo uno sparuto gruppo di Umani alla sicurezza dell’Artiglio del Fiume Rosso, una luce si spegne: l’Artiglio di Fuoco è in pericolo.

Non possiamo ancora sapere quale Fiera ha attaccato l’Artiglio o quanti Umani ci siano da portare in salvo: dobbiamo lasciare il tuo gruppo alle cure del Draghiere di stanza al Fiume e partire, sperando di essere abbastanza veloci. Siamo un Draghiere, un Eroe infuso di Fierezza: il nostro compito è assicurare la sopravvivenza degli Umani, a qualsiasi costo.

In questa avventura vestiremo i panni di un Draghiere del Grifone, della Mandragora o della Cockatrice, sceglieremo il nostro Istinto e i nostri colori araldici, e non conosceremo nient’altro che la crudeltà di un mondo in cui tutto è un pericolo. Dovremo usare le nostre abilità per affrontare le Fiere che troveremo sul cammino senza abbandonare mai un Umano in pericolo, o la nostra intera esistenza sarà stata vana.

Echo 931

Il libro prescelto per il genere fantascienza è Echo 931 di Alberto Tronchi.

Anno 3330. La nave colonica Dante X399 della Van Der Mer Corporate è in viaggio verso Echo 931, una Super Terra su cui è stata rilevata la presenza di vita. La colonizzazione spaziale è guidata dalla tecnologia Echo, capace di sfruttare una nuova gamma di frequenza che collega la materia tramite una rete di correlazioni energetiche.

Con la tecnologia Echo è stato possibile mappare una distanza astronomica di oltre 30.000 anni luce, e la lista dei vari pianeti generata dalle rifrazioni è stata stilata con la codificazione definita Echo numerica, fino all’ultimo scoperto: Echo 931.

Colonizzare nuovi pianeti è il business del nuovo millennio. Intere famiglie di coloni decidono di imbarcarsi sulle navi allestite da compagnie private, accettando i rischi di una corsa verso l’ignoto alla ricerca di un nuovo paradiso. Ed è proprio la Dante X399 che sta per approcciare Echo 931, e per il suo equipaggio sta per compiersi un destino ben diverso da ciò che si aspettano.

Seguiremo le vicende dell’equipaggio della Dante X399 su un pianeta selvaggio ricolmo di pericoli e tesori: il capitano Anneke Van Der Mer, una determinata combattente, l’intelligenza artificiale Blue, desiderosa di comprendere meglio gli esseri umani, e il tanto abile quanto sensibile ingegnere di bordo Hazel.

La Città che Ride

Infine, La Città che Ride di Viviana de Simone è il librogame horror della collana.

Il sole sta per tramontare e a Midday, una normale cittadina americana, in tanti si apprestano a tornare a casa dopo una giornata come tante. Un uomo entra in un cinema con la sua fidanzata, una donna termina il proprio lavoro nel suo ufficio, a venti piani di altezza. Uno studente si appresta a fare le valigie per tornare a casa. Tre sconosciuti che non sanno nulla l’uno dell’altro sono ancora svegli quando il buio cala. E l’orrore improvvisamente li circonda. Un morbo sconosciuto si diffonde a velocità folle e mentre i tre si rendono conto gradualmente che la loro vita è cambiata per sempre, rimane un solo dubbio da affrontare. Ce la faranno, a rivedere l’alba?

Nathan è un uomo buono è quieto, con un grande senso di responsabilità e fiducia nel genere umano: dovrà trovare il modo di restare in vita senza perdere se stesso e i suoi valori.

Nausica ha ventisette anni ed è un ingegnere informatico metodico, positiva ma molto cauta: il suo carattere riflessivo andrà bene anche in un mondo rovesciato?

Ben ha vent’anni e studia medicina al College di Midday. Quando il buio cala sulla città, Ben si ritrova solo e in sedia a rotelle. La sua testardaggine sarà sufficiente a farne un sopravvissuto?

MS Edizioni

Il Vampiro e la Farfalla

MS Edizioni inaugura una nuova collana di librogame, “Horror Business”, aprendo le danze con Il Vampiro e la Farfalla di Claudio Vergnani, uno dei più famosi autori pulp italiani.

In una città caduta in mano a vampiri, maniaci, bande mascherate e di faccendieri senza scrupoli, Claudio e Vergy sono due ex operatori delle Forze Speciali ormai caduti in disgrazia, che vendono i propri servigi al miglior offerente.

Un antico vampiro a capo della sicurezza di un’organizzazione chiamata Il Nuovo Patto di Sangue, che intende pacificare i rapporti tra Umani e Vampiri, ingaggia Claudio e Vergy per fermare un misterioso assassino che si fa chiamare la “Farfalla”, intendo a sabotare il processo di pace uccidendo uno dietro l’altro i membri principali dell’organizzazione. Nessuno lo ha mai visto, nessuno conosce il suo aspetto, l’unica cosa che si sa è che è in grado di arrivare ovunque in ogni momento e che dopo ogni delitto svanisce come uno spettro.

Si tratta di un ingaggio complicato, ma vitale per garantire la continuazione dei negoziati, anche a costo della vita dei due avventurieri.

Il librogame non avrà un sistema di gioco, ma conta la bellezza di quasi 500 pagine e dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di ottobre.

Librarsi Edizioni

Le Cronache di Catusia – Il Consiglio dei Topi

A Modena Play è stata finalmente annunciata la nuova edizione del primo numero delle Cronache di Catusia, Il Consiglio dei Topi, ad opera di Mauro Longo. Il librogame, edito per la prima volta esclusivamente in versione digitale da Tombolini editore, sta per avere una nuova edizione – questa volta cartacea – ad opera di Edizioni Librarsi.

Il personaggio che andremo ad interpretare è sicuramente una novità, trattandosi non di un solito anonimo avventuriero, neppure un appartenente alla razza degli elfi o a qualche civiltà aliena: si tratta, bensì, di un gatto!

Ma non di un gatto qualsiasi. Il suo nome è Zampalesta Scarmiglione della Malapena, detto l’Acchiappatopi Rosso, un esperto avventuriero e un fidato agente di Sua Maestà Rexfelis, sovrano della città di Catusia e dei gatti della Foresta delle Orme.

Di recente, i nemici del Regno dei Gatti si sono nuovamente mossi per ordire un complotto ai danni della famiglia reale. Si vocifera di un misterioso Consiglio dei Topi che si riunisce di nascosto per pianificare nei minimi dettagli la caduta del Regno.

Al momento non è ancora prevista una data di uscita per il librogame, che dovrebbe giungere però nel prossimo anno.