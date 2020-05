Librogame maggio 2020: le nuove uscite

Continuano con ritmo lento ma inesorabile le uscite di librogame in Italia, anche nel mese di Maggio. Gli attuali eventi hanno avuto, tra i numerosi effetti collaterali, anche quello di posticipare e (forse) sospendere le fiere di settore. Come se non bastasse, con la chiusura di edicole e librerie, gli editori si trovano in difficoltà nel rispettare la propria tabella di marcia. Di seguito, si cercherà di fare il punto della situazione per il mese di Maggio 2020, con la precisazione che le informazioni qui fornite sono provvisorie e soggette a cambiamenti e/o ritardi determinati dalle difficoltà attuali. Ecco le uscite previste sul mercato italiano dei Librogame Maggio 2020.

Aristea

Storia a Bivi 1: Dopo Tutankhamon

Fra i librogame la cui uscita è certa c’è il nuovo volume di Aristea, atteso per il 15 maggio.

Dopo Tutankhamon, che inaugura la serie Storia a Bivi, per le prime settimane sarà venduto esclusivamente su Amazon tramite il negozio Aristea, poi a giugno passerà in distribuzione fisica, compatibilmente con la situazione generale.

Pur essendo un’opera di fantasia, è ancorata a solide basi storiche, fornite dall’egittologa professionista Marta Valerio.

L’impianto storico è quindi ben documentato ma, come in Vesta Shutdown, serve da background a un’avventura interattiva che vede un protagonista diverso da solito: Ramose, un tombarolo, che si cimenterà con l’impresa del secolo: saccheggiare la tomba di Tutankhamon!

L’autore, Matteo Cresci, è un esperto del settore: ha vinto più volte i Corti di Librigame’s Land, ed è un autentico esperto di alcune serie classiche, come Lupo Solitario e Oberon. Qui, nella sua prima opera lunga, ha profuso la sua lunga frequentazione del genere creando un’avventura ricca di un fascino. Le illustrazioni, cover compresa, sono opera di Fabio Porfidia, già illustratore, tra gli altri, di Oberon per Vincent Books.

Autoproduzione

Darkwing 2- La Voce di Greyven

Prevista anche per la metà di maggio l’uscita del secondo numero della serie Darkwing, spinoff della fortunata serie di romanzi scritta dall’autore indipendente Davide Cencini.

La Voce di Greyven è il sequel diretto de La Caccia e ci vedrà continuare a vestire i panni di Wyvern, agente speciale dei solar dotato di poteri straordinari.

La guerra tra l’Euras e Greyven ha raggiunto un punto di svolta. Un usurpatore siede sul trono delle Terre Grigie, e solo un piccolo gruppo di ribelli ha il coraggio di opporsi al suo dominio: sono le Piume, un movimento rivoluzionario capeggiato dalla regina Ashadi, moglie del precedente sovrano.

Il Talashar ha mandato noi a rintracciarla, ma per riuscirci dovremo attraversare un territorio ostile e pieno di pericoli. Toccherà a noi scoprire se Ashadi potrà diventare una preziosa alleata nel costruire una pace duratura tra i vostri popoli… o se si tratta di un nemico contro cui dovrai agire senza esitare. Il futuro di Corown dipende da Wyvern.

Come per il primo numero, il librogame potrà essere giocato con un doppio regolamento: uno più semplice, contenuto nel libro stesso, ed un regolamento più complesso, acquistabile a parte, che rende La Caccia e La Voce di Greyven dei veri e propri giochi di ruolo.

Vincent Books – Raven Edizioni

Lupo Solitario 18: L’Alba dei Dragoni

In Lupo Solitario 18, l’Alba dei Dragoni, il nostro eroe è appena reduce dall’epico scontro con il Signore della Morte Ixiataaga quando viene informato di un tragico evento: il Signore del Male Naar ha approfittato dell’assenza del Grande Maestro Kai per inviare un’orda di creature demoniache all’attacco del nuovo Monastero Kai. Si tratta della prima prova della nuova generazione di guerrieri Kai contro le forze del male e, senza la guida del loro Maestro, è impossibile sapere quanto possano resistere allo spietato assedio.

Lupo Solitario, che si trova dalla parte opposta del mondo, deve quindi iniziare un viaggio disperato che lo porterà a macinare chilometri nel disperato tentativo di accorrere in soccorso dei suoi allievi. Come se non bastasse, non solo il tempo è contro il Grande Maestro Kai: lungo la sua strada, misteriosi e terribili seguaci di Naar sono in agguato, pronti a tutto pur di impedire che Lupo Solitario raggiunga il monastero.

Come al solito, la splendida copertina del volume è stata realizzata da Alberto Dal Lago.

Il volume è atteso entro la fine del mese di maggio.

Edizione Librarsi

Blood Sword 3 – L’Artiglio del Demone

Dopo l’uscita nel mese scorso dell’inedito Il Cuore Pulsante del Male, maggio dovrebbe vedere l’uscita anche del terzo numero della fortunata serie Blood Sword, L’Artiglio del Demone.

Dopo aver recuperato l’elsa della Spada della Vita dalle grinfie del Re Stregone di Wyrd, il party deve ora recarsi nel desolato deserto di Crescentium. Ora che siamo in possesso di elsa e fodero, rimane solo un ultimo pezzo per completare la spada: la lama.

Siamo venuti a conoscenza che dovrebbe trovarsi nell’Outremer, la terra della Crociata. Ci dovremo quindi recare a Crescentium, brulicante porto fondato dai crociati nella loro guerra contro i Ta’ashim, città infestata in egual misura da infidi assassini e militari fanatici.

L’Artiglio del Demone presenta chiari rimandi non solo alla storia del Medio Oriente e alle crociate, ma anche alle fiabesche e oniriche ambientazioni delle “Mille e una Notte”. La fanno da padrone, infatti, deserti infiniti, potenti geni e navi volanti.

Il volume è atteso per la fine di maggio.

MS Edizioni

Misteri d’Oriente 2 – L’Occhio della Sfinge

Anche MS Edizioni non ha perso tempo. E’ stato infatti annunciato il secondo numero della serie Misteri d’Oriente, intitolato l’Occhio della Sfinge, atteso per giugno.

Il Prete Gianni deve ora tornare indietro nel tempo, per recarsi nell’Egitto dei Faraoni, alla ricerca di un uomo che potrebbe conoscere la via per Shangri-la, la leggendaria e misteriosa città meta del crociato.

Purtroppo, l’uomo che cerchiamo, il sacerdote Antarsis, è dovuto fuggire dall’Egitto dopo che il faraone Akhenaton ha dichiarato come unico culto concesso quello del Disco Solare, bandendo la venerazione degli antichi dei.

Di conseguenza, il Prete Gianni dovrà raggiungere i luoghi più remoti dell’Antico Egitto, in cerca dell’unica persona che lo possa guidare a Shangri-la.

La casa editrice ha precisato che il volume presenta, nel regolamento, alcuni chiarimenti in merito a regole poco chiare già contenute nel volume precedente.