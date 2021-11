L’Inganno di Freya: Magic Press Edizioni annuncia il manga

La casa editrice Magic Press Edizioni ha annunciato, attraverso la sua pagina Facebook, la prossima pubblicazione del manga L’Inganno di Freya di Keiko Ishihara (Barahime no Mezame, Strange Dragon), una tra le serie shoujo contemporanee più seguite in Giappone.

Quando sbarcherà in fumetteria? Non abbiamo una data precisa ma sappiamo che verrà pubblicato all’inizio del 2022.

L’inganno di Freya (Itsuwari no Freya – Artificial Freya) di Keiko Ishihara è stato serializzato a partire dal 10 agosto 2017 sulle pagine della rivista LaLa DX di Hakusensha, con sette volumi per ora usciti, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nelle librerie del Giappone il 5 ottobre 2021.

Questa la trama del manga:

Freya è una giovane ragazza che vive con la madre malata in un villaggio al confine tra il Regno di Tyr e il bellicoso Regno di Sigurd.

Quando Sigurd decide di invadere il villaggio, il principe di Tyr, Edward, viene avvelenato e i suoi cavalieri tentano di risolvere il problema utilizzando l’astuzia: Freya, inspiegabilmente somigliante al principe Edward, dovrà sostituirlo come sosia per ingannare i nemici.

La giovane Freya si ritroverà, vestita da ragazzo, a guidare l’esercito di Tyr contro le potenti schiere di Sigurd e ad assolvere a tutti i doveri di un principe. L’inganno verrà svelato o Freya riuscirà a uscire incolume da questa improbabile avventura?