Arriva sul mercato Home Video, con una speciale edizione numerata, il film L’occhio del Gatto in versione 4K Ultra HD + Blu-ray. Si tratta di un’antologia horror scritta dal genio di Stephen King, che rende omaggio ai fumetti horror degli anni ’50 della EC Comics amati dallo scrittore durante la sua giovinezza. Il lungometraggio è composto da tre storie separate e presenta personaggi irriverenti e deliziosamente malvagi che si divertono a tormentare gli altri con il loro sarcasmo e costringere le loro vittime in giochi mortali.

L’occhio del Gatto

Edito in Italia da Midnight Factory, arriva in edizione Home Video una nuova proposta da collezione dedicata a un grande capolavoro del brivido prodotto da Dino De Laurentis con alla regia Lewis Teague (noto anche per Alligator e Cujo): L’occhio del gatto.

L'occhio del Gatto 4K

Il lungometraggio porta sullo schermo tre racconti della paura scritti in prima persona da Stephen King che, nel prologo, si diverte a strizzare l’occhio al suo universo da incubo. Il primo racconto si chiama Quitters Inc, e vede James Wood intento ad affrontare nefande conseguenze di una drastica cura per smettere di fumare. Si passa poi al secondo racconto, Il cornicione, dove Robert Hays scoprirà che intraprendere una relazione con la moglie del boss mafioso non è proprio una buona idea. Infine, il terzo racconto è intitolato Il generale e vede Drew Barrymore e un intrepido gatto alla prese con un repellente essere che ruba il respiro durante il sonno.

Il cast e la produzione del film

L’occhio del Gatto vede nel cast Drew Barrymore vestire i panni di Our Girl/Amanda, James Woods quelli di Dick Morrison, Alan King interpreta il ruolo del Dr. Vinny Donatti e Kenneth McMillan è Cressner. Si continua poi con Robert Hays impegnato a vestire i panni di Johnny Norris, Candy Clark quelli di Sally Ann, James Naughton intrpreta Hugh e infine Tony Munafo è Junk.

L'occhio del Gatto 4K

Il lungometraggio è basato su una sceneggiatura di Stephen King mentre alla regia troviamo il nome di Lewis Teague. La colonna sonora fu frutto del lavoro del grande maestro Alan Silvestri mentre la fotografia fu curata da Jack Cardiff e infine il montaggio fu a cura di Scott Conrad.

L’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray del film

Questa nuova proposta targata Midnight Factory si presenta con un bellissimo cofanetto in cartone robusto e contiene al suo interno il film sia in versione 4K UHD sia in versione Blu-ray per tutti i fan che non dispongono di un lettore e un pannello apposito. Il cofanetto è specificatamente pensato per gli appassionati che cercano il massimo in termini di qualità ma anche di esclusività. Infatti, questa nuova proposta è prodotta e distribuita in tiratura limitata. La copia in nostro possesso, com’è possibile vedere dall’adesivo dedicato posto nella parte posteriore del cofanetto, è la numero 716 di 1000.

L'occhio del Gatto 4K

Entrambi i dischi sono contenuti all’interno di un case cartonato apribile a libri, che una volta aperto mostra anche una tasca dedicata ai gadget. Nello specifico, questa edizione contiene, oltre ai dischi del film, anche una cartolina con la grafica del lungometraggio e uno speciale booklet ricco di ulteriori fotografie di repertorio e approfondimenti dal film.

L'occhio del Gatto 4K

La presenza di questi gadget, unita alla tiratura limitata, e ai contenuti extra come ad esempio il commento del regista, rende questa edizione decisamente interessante per tutti i fan del brivido.

Il comparto video

Passiamo ora ad analizzare quella che è stata la nostra esperienza di visione relativa a questa nuova masterizzazione in 4K UHD del film.

Il cult, nella sua versione 4K Ultra HD, viene proposto con una codifica HEVC H.265 che sin dai primi frame si mostra notevolmente d’impatto rispetto alla sua controparte a 1080p. Dopo un’attenta analisi, riteniamo che il motivo principale di questo forte impatto sia da imputare al lavoro svolto sulla colorimetria presentata a schermo. Le immagini virano molto ai toni verdi, cambiando di conseguenza anche il resto delle tonalità. Onestamente non sappiamo quali considerazioni siano state fatte in fase di lavorazione, tuttavia possiamo dire che a livello personale preferiamo le tonalità più fredde viste nella versione Blu-ray. Sotto questo punto di vista, il disco 4K ci sembra un passo indietro in termini di visione.

L'occhio del Gatto 4K

Tuttavia, non tutto è perduto! Va infatti segnalato come questa scelta abbia però portato a un quadro generale più contrastato, complice anche la presenza del Dolby Vision HDR, con neri profondi e ombre più presenti. La tridimensionalità generale è quindi aumentata e i volti, special modo nei campi corti, appaiono più vivi. Il tutto, parallelamente, si ha anche una sensazione percepita di un aumento complessivo della luminosità. Nel complesso, riassumendo, il comparto video ha mostrato una serie di migliorie seppur la scelta sulla colorimetria non ci abbia assolutamente convinto.

Il comparto audio

L’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray de L’occhio del Gatto presenta le stesse identiche tracce indipendentemente dal disco utilizzato per la visione. La lingua italiana è relegata a un semplice 2.0 DTS-HD mentre per godere della traccia multicanale sarà necessario visionare il lungometraggio utilizzando la traccia in lingua inglese 5.1 DTS-HD.

Tuttavia, anche utilizzando la traccia multicanale, vi informiamo che la parte più attiva è sempre quella legata al fronte, che comprende dunque il canale centrale e la coppia di diffusori anteriori. Quello che salta più maggiormente all’orecchio è sicuramente la gamma media, con dialoghi facilmente seguibili e non affaticanti. I bassi invece si presentano nelle rare scene d’azione, non sono quindi assolutamente dominanti ne di particolare rilievo.

Le conclusioni sul cofanetto de L’occhio del Gatto in 4K UHD + Blu-ray

Per concludere, questa edizione de L’occhio del Gatto in 4K UHD è attualmente la miglior scelta possibile per tutti i fan del franchise. Il cofanetto è numerato in tiratura limitata in 1000 copie, e al suo interno contiene una cartolina con la grafica del film e un booklet ricco di ulteriori fotografie e approfondimenti. Sul piano tecnico abbiamo rilevato punti a favore e qualche a sfavore. Le immagini della versione 4K UHD sono pià contrastate rispetto alle versione Blu-ray ma mostrano una colorimetria che non abbiamo particolarmente apprezzato. Tuttavia, i dettagli non mancano e parametri importanti come luminosità e profondità sono stati ampiamente migliorato. Sul fronte audio invece, la traccia in italiano è a soli due canali, avremmo sicuramente apprezzato una versione multicanale come quella presente per la lingua inglese.