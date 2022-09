Quella che sembrava soltanto una voce di corridoio si è alla fine tramutata in realtà. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri sera a Las Vegas, la WWE ha ufficializzato il main event della prossima edizione di Crown Jewel, show in programma in Arabia Saudita il 5 novembre: la megastar dei social Logan Paul affronterà Roman Reigns in un match valevole per l’Undisputed Universal Championship.

Logan Paul affronterà Roman Reigns a WWE Crown Jewel

Una scelta che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan sui social, ma che risulta perfettamente coerente con l’impegno della WWE di espandersi a livello globale al di fuori del mondo dello Sport-Entertainment. Logan Paul (oltre 23 milioni di follower su Instagram) ha firmato un mega contratto con la Compagnia di Stamford nei mesi scorsi e ha all’attivo due match, entrambi vinti: il tag team a WrestleMania e il match contro The Miz a SummerSlam.

La conferenza stampa è stata moderata da Triple H, ormai promosso anche a Chief Content Officer della WWE, che ha elogiato le doti carismatiche e atletiche di Logan Paul, sottolineando la sua incredibile performance a SummerSlam. A soli 27 anni Logan Paul è ormai diventato un fenomeno virale non solo per i suoi contenuti su YouTube, spesso controversi, ma anche per la sua breve carriera nel mondo della boxe. Ha infatti combattuto contro la leggenda Floyd Mayweather in PPV e contro lo YouTuber britannico KSI.

A WrestleMania Logan Paul è finito sulla bocca di tutti per un ingresso sensazionale: è entrato in scena indossando al collo una carta Pokémon, il celebre Pikachu Illustrator, che ha raggiunto il valore di ben oltre i 5 milioni di dollari. Carta entrata addirittura nei Guinness World Records per essere stata la più costosa mai venduta in un’asta privata. In conferenza stampa Roman Reigns, invece, accompagnato dal resto della Bloodline (e dal membro onorario Sami Zayn) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore commesso e di come il 5 novembre verrà messo in imbarazzo dinnanzi al mondo intero.

Dove vedere WWE Crown Jewel

Crown Jewel sarà visibile in diretta e in differita in esclusiva sul WWE Network.