Lost Odyssey: The Book of Knowledge una serata a sostegno dell’autismo

Lost Odyssey: The Book of Knowledge sarà una serata di beneficienza in cui un cast speciale giocherà a D&D presso l’Alex Theater a Los Angeles.

Roll20, sito internet che permette di giocare a giochi da tavolo e di ruolo online creando un tavolo da virtuale, ha annunciato l’evento benefico Lost Odyssey: The Book of Knowledge. L’evento sarà volto a raccogliere fondi a sostegno delle persone soggette a disturbi dello spettro autistico e vedrà coinvolte personalità della community internazionale di Dungeons & Dragons in una sessione di gioco davvero epica.

Il gioco di ruolo può essere un mezzo molto potente per sensibilizzare l’opinione pubblica verso argomenti rilevanti, ecco perché quando questa realtà si mobilita a fin di bene, la community degli appassionati accoglie sempre in maniera entusiastica questo genere di operazioni.

Lost Odyssey: The Book of Knowledge sarà un evento benefico in favore della Autism Society of America (ASA) e avrà luogo presso l’Alex Theater a Los Angeles, in California, il prossimo 15 novembre 2019. A rendere questo evento, di per sé già speciale, ancora più unico sarà l’incredibile cast coinvolto, che sarà composto da alcuni tra i nomi più noti della scena internazionale. Nel ruolo di DM avremo infatti l’attrice Deborah AnnWoll (True Blood, Daredevil), conosciuta nell’ambiente per lo show Relics and Rarities, mentre dall’altra parte del tavolo troveremo Matthew Lillard (Scream, Scooby-Doo), Satine Phoenix (Gilding Light), TJ Storm (Godzilla: King of the Monsters), Kate Welch (Acquisitions Incorporated: The C-Team), Xander Jeanneret (Relics and Rarities) e un altro misterioso giocatore non ancora annunciato.

Nonostante il grosso dell’azione sia riservato al gruppo di giocatori illustri, anche il pubblico, la cui partecipazione in costume è incoraggiata, sarà coinvolto in qualche modo.

L’evento sarà ripreso e trasmesso in diretta su Twitch e Tiltify, durante la quale sarà possibile per gli spettatori effettuare delle donazioni in favore dell’ASA.

Nel caso foste interessati a partecipare come pubblico, sappiate che i biglietti sono disponibili all’acquisto e hanno un costo variabile tra i 29 e i 179 dollari, a seconda della tipologia di posto. Il biglietto vi darà diritto anche ad una sottoscrizione di un anno a Roll20 Plus e altri vantaggi. Potete trovare tutte le informazioni sul costo dei biglietti a questo link.

Roll20 devolverà all’ASA il 25% di ogni biglietto e il 100% delle donazioni che avverranno durante le dirette su Twitch e Tiltify. La somma raccolta servirà per potenziare i programmi di sostegno scolastico, legale e di supporto alle persone affette da autismo attraverso le realtà locali e nazionali che fanno parte del network ASA.