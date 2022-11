Dopo aver realizzato il remake di Suspiria, progetto che ha diviso critica e pubblico, Luca Guadagnino vorrebbe cimentarsi nella rivisitazione in chiave horror di un altro, storico progetto, ovvero La Mummia, film del 1932 diretto da Karl Freund. Il regista nostrano avrebbe già delle idee al riguardo e ne ha parlato di recente ai microfoni di Collider.

Un remake de La Mummia? Luca Guadagnino avrebbe già un’idea

“Sarebbe fantastico realizzare un remake de La Mummia. Si tratta di un corpo tumefatto ricoperto da bende. L’aspetto interessante non è soltanto l’interno, bensì anche l’esterno. Dovrebbe essere un film molto spaventoso e al tempo stesso molto terminale. Un film piccolo, ma com molta profondità”. In realtà La Mummia ha già avuto un remake, uscito nel 1999, e che ha catapultato Brendan Fraser nella notorietà Hollywoodiana. Un film più improntato all’action/adventure e che ha generato diversi seguiti, prima di diventare oggetto di un reboot nel 2017, non particolarmente riuscito. L’attore si è detto disponibile a recitare in un potenziale quarto capitolo se si dovesse presentare l’occasione.

Luca Guadagnino tornerà presto al cinema con Bones and All, film con Timothée Chalamet e Taylor Russell, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Alla protagonista Taylor Russell è andato il Premio Marcello Mastroianni per la Migliore attrice emergente. Nel cast anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Questa la sinossi ufficiale: Bones and All è la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo. I due intraprenderanno un’odissea di centinaia di chilometri lungo l’America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere “altro” rispetto al mondo che li circonda.