Lucca C&G: svelato il vincitore del concorso “Il Labirinto Del Fauno”

E’ stato svelato il vincitore del concorso “Il Labirinto Del Fauno”, indetto da Lucca Comics & Games in collaborazione con la casa editrice Mondadori, con lo scopo di dare un’opportunità concreta a tutti gli esordienti di essere notati nel panorama nazionale e internazionale.

Il concorso è stato indetto in occasione della pubblicazione del libro omonimo “Il labirinto Del Fauno”, scritto da Cornelia Funke e dal premio Oscar Guillelmo Del Toro, da Mondadori lo scorso 15 Ottobre 2019.

Il vincitore è stato Francesco Corli con la sua opera “Innocenza”, con la seguente motivazione della giuria:

“Un autore giovane ma con uno stile sicuro e personale che evoca la trama della storia con la giusta atmosfera e con una forte astrazione simbolica.”

L’autore avrà la possibilità di soggiornare per la durata di una settimana a Bonsall, la residenza artistica dell’autrice Cornelia Funke, che dista a pochi chilometri da Los Angeles ed è concesso a titolo corrispettivo di prestazione dell’opera.

Inoltre, è stato assegnato anche un premio speciale a Laura Pizzasegale per “Labirintosofia” e a Elisa Bellotti per “Il Gesso Disegna Porte”, entrambe distintesi nella selezione dei finalisti.

In totale al concorso hanno preso parte ben 70 artisti diversi, ognuno con la propria opera ispirata all’omonimo film di Del Toro, ed è stato annunciato durante l’edizione 2019 del Lucca Comics & Games, nella quale l’autrice tedesca Cornelia Funke ha partecipato ad un panel in videochiamata con Licia Troisi, uno degli esponenti del fantasy italiano.

“Il Labirinto Del Fauno” nasce come un concorso atto a valorizzare e a spingere tutti gli artisti esordienti e vuole essere un’opportunità per farsi notare nel panorama nazionale e internazionale. Questo si colloca all’interno di una serie di programmi e attività organizzati da Lucca Comics & Games insieme ai partner, in maniera tale da valorizzare la community di artisti del fantasy in nome dell’inclusione e del rispetto per tutte le arti del fantastico.