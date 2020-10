Lucca Changes: cosa succederà ai grandi eventi?

Nell’ultimo giorno di Lucca Changes si parlerà del futuro nell’incontro chiamato “Il futuro degli eventi” che riguarda tutto il mondo dell’intrattenimento dopo la situazione imprevista e impensabile fino a un anno fa dovuta alla pandemia globale. Il 2020 è stato travolto da un’onda che ha cancellato e trasformato tutti gli eventi più importanti dell’anno; persino le Olimpiadi sono state rimandate al 2021, e la situazione sembra ancora lontana dall’essere risolta. Innumerevoli concerti, sfilate, convention, festival e molto altro sono stati annullati o convertiti in una nuova forma, e proprio con questa nuova forma in digitale si parla del futuro di questo mondo a Lucca Changes, la versione completamente in digitale di Lucca Comics & Games a causa di forze maggiori.

A intervenire in questo incontro ci saranno lo scrittore e sceneggiatore Alfredo Accatino, Barbara Maussier docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Roma Tor Vergata ed esperta in festival management, Domenico De Masi sociologo e docente di Sociologia del lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Emanuele Vietina il direttore del festival e il viceministro degli interni Vito Crimi. A moderare l’incontro ci sarà invece Fabio Viola. In questo incontro si parlerà con alcuni esperti di cosa ci aspetterà da qui in avanti, con un focus a come i maggiori eventi legati all’ambiente della cultura pop, come Lucca stessa, si dovranno riorganizzare e modificare per adattarsi alle nuove condizioni che sono comparse nel mondo, sperando prima o poi di poter tornare a una normalità tanto agognata dalla società tutta. Una conferenza dunque dove si analizzerà la situazione e che impatto avrà questa su lavoro, turismo e soprattutto sulla dimensione comunitaria e sul modo in cui concepiamo la vita moderna. Per vedere la conferenza sintonizzatevi sui canali di Lucca alle ore 11:00 nella giornata del 1 novembre.