Lucca Changes: gli appuntamenti principali del 1° novembre

Giunge alla conclusione anche questa edizione della kermesse lucchese, quest’anno arrivata in un’edizione speciale chiamata Lucca Changes a causa dei problemi dovuti alla pandemia globale. L’ultima giornata sarà pregna di incontri tra cui alcuni molto attesi dal pubblico, tra cui la premiazione annuale del Gran Guinigi, gli awards del fumetto italiano.

Le premiazioni saranno presentate questa sera 31 ottobre in esclusiva in seconda serata su Rai 4 all’interno della puntata speciale di Wonderland. In quest’occasione si premieranno sia i migliori fumetti e sia i migliori giochi dell’anno. La puntata sarà poi disponibile dal 1° novembre su RaiPlay nella sezione dedicata a Lucca Comics & Games.

Gli eventi dell’1° novembre nel mondo del fumetto

Passiamo ora agli appuntamenti più importanti della giornata.

[11:00] Il futuro degli eventi

Un dibattito dedicato al futuro degli eventi sociali e culturali che quest’anno hanno subito un brusco stop per via della pandemia. Cosa ci aspetterà da ora in poi e che impatto avrà l’esperienza dovuta al virus? A cercare le risposte saranno il sociologo Domenico De Masi, la professoressa Barbara Maussier e Alfredo Accatino, moderati da Fabio Viola. Interverranno il viceministro degli interni Vito Crimi e il direttore del festival Emanuele Vietina.

[12:00] Talk Show with Artist Kim Jung-Gi

Si parlerà di cambiamenti anche in questo talk show con l’artista Kim Jung-Gi che racconterà delle sue esperienze all’interno del suo lavoro e condividerà le sue idee riguardo la nuova era digitale e sulla cultura delle arti visive.

[12:00] Buffy, l’Ammazzavampiri: legends never die

Si parlerà della famosa serie Buffy, L’Ammazzavampiri di recente riportata in auge per il suo inserimento nel catalogo di Amazon Prime Video e dai nuovi fumetti portati in Italia da SaldaPress. Nell’incontro ci sarà anche Barbara de Bortoli, doppiatrice di Sarah Michelle Gellar nella serie, Eleonora Carlini disegnatrice del crossover Buffy/Angel e Simone di Meo cover artist per il fumetto.

[14:00] Dietro la maschera di Diabolik

Ultimo appuntamento anche per l’Area Movie che sarà insieme ai Manetti bros. per un incontro legato al Re del Terrore Diabolik e al film da poco presentato dai due registi. I Manetti Bros saranno insieme a Mario Gomboli e Roberto Recchioni per raccontare la genesi del loro film.

[14:00] Dodò e l’avventura spaziale

I più piccoli potranno vedere in streaming l’avventura di Dodò e il suo tentativo di viaggiare nello spazio. Con l’aiuto di una bella filastrocca di Gianni Rodari Il treno dell’avvenire e una buona dose di fantasia, Dodò e i suoi amici vivranno una divertente avventura spaziale.

[15:30] Elettra Lamborghini – Queen of Comics

Elettra Lamborghini debutta nel mondo del fumetto per ragazzi con il volume Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo. La cantante parlerà di sé e della genesi del suo fumetto insieme agli autori.

[16:00] Dampyr tra Lucca e Matera

Dopo un mese, la mostra “Sassi, Nuvole e Lupi” nell’Open Space Basilicata a Matera volge al termine insieme ai quattro giorni di Lucca Changes. Ma un nuovo albo dedicato proprio alla città della Basilicata, è in arrivo. Gli Audaci moderano l’incontro tra l’art director del Matera Film Festival Silvio Giordano, Giorgio Giusfredi, editor della Sergio Bonelli Editore e autore della storia dampyriana e Alessio Fortunato e Giuseppe Palumbo, gli artisti che hanno esposto le loro tavole nella città dei sassi.

[18:00] Pazienza Night

Teatro e fumetto si incontrano per dare corpo alle parole dell’autore Andrea Pazienza. Lo spettacolo sarà messo in scena dall’attore Andrea Santonastaso.

[21:00] Nathan Never e ASI decollano di nuovo insieme – Destinazione Luna

Dopo il successo dell’albo di Nathan Never scritto in collaborazione con l’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, Sergio Bonelli Editore presenta una nuova collaborazione tra il personaggio di Nathan Never e l’agenzia spaziale per tornare di nuovo oltre le stelle. Nell’incontro si parlerà della nuova storia a fumetti che porterà Nathan Never sulla Luna.

Gli appuntamenti dell’area games e videogiochi

Ci sono poi diversi altri appuntamenti da seguire per gli appassionati di videogame e giochi di ruolo, senza dimenticare anche le proposte sui canali Rai.

Tra gli appuntamenti dedicati ai videogiochi ci sarà l’intervista allo studio di sviluppo toscano LKA, autore di The Town of Light che presenterà Martha is Dead, un thriller psicologico ambientato nel 1944.

Altra intervista sarà dedicata a Mario Malagrino, autore dello shoot’em up Remote Life. Infine un talk su Baldur’s Gate 3 in cui verrà approfondito il mondo del gioco di ruolo di Larian Games, e anche una sessione di let’s play con l’espansione di Doom Eternal chiamata The Ancient Gods insieme alla redazione di The Games Machine e Frogbyte.

Per gli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo ci sarà l’appuntamento Ruolimpiadi Anthology alle ore 11:00, che ripercorrerà il percorso delle Ruolimpiadi.

Su RaiPlay arriverà lo speciale su Vincenzo Mollica: una vita tra fumetti, l’omaggio di Lucca Comics & Games al giornalista Rai, grande esperto e divulgatore del fumetto in Italia, intervistato da Riccardo Corbò. In questo speciale ci saranno gli interventi di Milo Manara, Silver e del direttore del festival Emanuele Vietina.

Infine dalle 18:30 di questa sera sarà presente sul canale Youtube di Lucca Comics & Games l’intervista esclusiva a Brian Horton, direttore creativo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, in uscita in Italia il 19 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e la nuova PlayStation 5.