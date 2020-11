Lucca Changes – Intervista al game designer Chris Pramas

L’edizione 2020 di Lucca Comics, come saprete quest’anno digitale e denominata Lucca Changes, è ormai agli sgoccioli. Chris Pramas, game designer e scrittore americano, nonché uno dei fondatori della Green Ronin Publishing (realtà editoriale legata al mondo dei giochi di ruolo), è protagonista di questo panel.

Chris Pramas è noto per i giochi di ruolo Dragon Age, Warhammer Fantasy Roleplay e Freeport: The City of Adventure. Ha praticamente cominciato la sua carriera nell’industria dei videogiochi come libero professionista, contribuendo a giochi come Underground di Mayfair Games e Over the Edge.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Lucca Changes: Chris Pramas si racconta

In questo ultimo panel dedicato ai videogiochi, Chris Pramas ha raccontato la sua carriera, dagli albori ad oggi. Tutto è cominciato con l’editoria, il buon Pramas comprava riviste di videogiochi e piano, piano si appassionava sempre di più al genere degli RPG. Abbandonò in seguito il settore a causa della bassa paga, del resto il mondo dell’editoria è sempre stato complicato. Infatti, ad una delle domande che indagava sul perché dell’avvicinamento a questo mondo, Chris ha risposto di averlo fatto per soldi, “per comprare altri videogiochi” e soddisfare la sua passione, ben presto capì che non sarebbe finita così, e con i 100 dollari guadagnati finì per pagarci solamente l’affitto.

Dopo questa esperienza, tuttavia, cominciata da molto giovane (circa 11 anni), scoppiò la scintilla, quindi decise di voler creare dei giochi di ruolo.

Nel video qui sotto è possibile recuperare il panel dedicato, sul sito ufficiale di Lucca Changes trovate invece tutti gli eventi; infine nella nostra pagina riepilogativa c’è tutta la nostra copertura di Lucca Changes!