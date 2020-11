Lucca Changes: Ruolimpiadi Anthology: 25 anni e oltre

Gli eventi Ruolimpiadi, che hanno aperto le loro iscrizioni lo scorso 12 ottobre 2020, rappresentano oramai uno storico torneo di giochi di ruolo a Lucca Comics & Games, quest’anno particolarmente importanti a causa dell’incredibile traguardo raggiunto: si tratta infatti della venticinquesima edizione.

Questa particolare edizione delle Ruolimpiadi, capitata tra l’altro in una diversa edizione di Lucca Comics, la quale quest’anno si è votata al digitale e ha cambiato nome in Lucca Changes, segna un passaggio nel coordinamento del torneo. Infatti, Davide Scano cede quest’anno il ruolo di coordinatore all’amico Omar Lombardi, già coordinatore del Torneo di Mastering.

Lucca Changes: Ruolimpiadi Anthology

Le Ruolimpiadi 25: Anthology avranno come punto di riferimento il server Discord Ruolimpiadi 25: Anthology appositamente creato, all’interno del quale si troveranno i canali dedicati alle sessioni giocate durante Lucca Changes.

L’evento, previsto per oggi 1 novembre 2020, coinvolgerà come sempre tantissimi giocatori nella città toscana, ad oggi oltre 100 a ogni edizione. A moderare questo particolare evento che comincerà alle 11:00 e si concluderà alle 12:00 ci pensa lo storyteller e giocatore di ruolo Vanni Santoni, che ha raggiunto la notorietà grazie a narrazioni corali di ambientazione realistica, come quelle del primo romanzo Gli interessi in comune.

Per seguire l’evento vi basterà raggiungere la sua specifica pagina creata all’interno del sito di Lucca Changes, quest’anno davvero ricchissimo di panel ed eventi disponibili gratuitamente sui canali social di Lucca.

