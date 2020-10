Lucca Changes – tutti gli annunci Panini Marvel Italia

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza di Panini Marvel Italia di Lucca Changes sottotitolata “MARVEL 21: Tra Spade, Re, Eterni e Meraviglie. Gli annunci del 2021” in cui l’editore modenese ha presentato tutte le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021 legati ai personaggi della Casa delle Idee. Presenti alla conferenza Marco M. Lupoi, Sara Mattioli, Nicola Peruzzi e Enrico Ferraresi.

Fra gli annunci spiccano l’arrivo in Italia degli eventi X of Sword e King in Black nonché la riproposizione integrale del ciclo di J.M. DeMatteis di Spider-man nella collana Marvel Integrale.

Gli annunci Panini Marvel Italia a Lucca Changes

Si pare dai due eventi che monopolizzeranno il 2021:

X of Swords – il crossover delle testate degli X-Men verrà proposto in tredici albi spillati. Primo numero previsto per il 14 gennaio 2021 all’11 marzo, cadenza settimanale.

– il crossover delle testate degli X-Men verrà proposto in tredici albi spillati. Primo numero previsto per il 14 gennaio 2021 all’11 marzo, cadenza settimanale. Sword, serie che lega Avengers e X-Men, in uscita ad aprile 2021. In spillato.

serie che lega Avengers e X-Men, in uscita ad aprile 2021. In spillato. Knull – King in Black – dettagli per la pubblicazione ancora in fase decisionale, si inizierà con Marvel Miniserie #244 e Venom #33 con la presenza di Knull. Uscita prevista ad aprile 2021.

– dettagli per la pubblicazione ancora in fase decisionale, si inizierà con Marvel Miniserie #244 e Venom #33 con la presenza di Knull. Uscita prevista ad aprile 2021. Operazione Classic Variant: 35 copertine variant di altrettanti albi disegnate da Alex Ross. Sugli albi che usciranno da dicembre 2020 ad agosto 2021.

Collana di ristampe:

Spider-man di di J. M. De Matteis su Marvel Integrale. Ogni volumetto avrà circa 100 pagine e costerà € 5.90. Data di uscita

Marvel Must Have, prossime uscite: Punisher – Bentornato Frank; Spider-Man – Nel Regno dei Morti e Capitan America – Winter Soldier

Ristampe in cartonati soft touch:

Daredevil di Chip Zdarsky e Marco Checchetto, il primo volume in uscita a gennaio 2021

di Chip Zdarsky e Marco Checchetto, il primo volume in uscita a gennaio 2021 Marvels Fotografie (Marvels Snapshot) – antologia di brevi racconti. I primi due saranno dedicati a Capitan America. In due volumi primo a febbraio e il secondo a maggio 2021.

(Marvels Snapshot) – antologia di brevi racconti. I primi due saranno dedicati a Capitan America. In due volumi primo a febbraio e il secondo a maggio 2021. Spider Woman di Karla Pacheco e di Pere Perez.

di Karla Pacheco e di Pere Perez. Strange Academy di Skottie Young e di Humberto Ramos

Avengers – Senza Ritorno

Marvel – antologia di racconti brevi, di poco più di 10 pagine ciascuno. Sarà un volume unico in uscita a giugno 2021

– antologia di racconti brevi, di poco più di 10 pagine ciascuno. Sarà un volume unico in uscita a giugno 2021 The Marvel’s – miniserie seguito di Marvels ambientate ai giorni nostri. In uscita a luglio 2021

– miniserie seguito di Marvels ambientate ai giorni nostri. In uscita a luglio 2021 Gli Eterni di Kieron Gillen e Esad Ribic

Le nuove proposte in formato Omnibus:

Occhio di Falco di Matt Fraction in uscita a gennaio 2021

di Matt Fraction in uscita a gennaio 2021 Namor Volume 2, ultimo volume della gestione di John Byrne in uscita a febbraio 2021

ultimo volume della gestione di John Byrne in uscita a febbraio 2021 Daredevil Volume 2 di Ed Brubaker in uscita a marzo 2021

di Ed Brubaker in uscita a marzo 2021 X – Men Volume 7 – Road to Onslaught in uscita ad aprile 2021

in uscita ad aprile 2021 Hulk Rosso di Jeph Loeb e Ed McGuinness in uscita ad aprile 2021

Cinque annunci in anteprima assoluta:

Cofanetto Conan il Barbaro contenente L’arte Marvel di Conan il Barbaro + statuetta di Conan il Barbaro in edizione limitata (200 pezzi a Paese), disponibile solo sullo store Panini. In uscita già nelle prossime settimane!

Ultraman in volume in uscita a Maggio 2021

Warhammer 4000 – Marneus Calgar

Star Wars – The High Republic – raccontano le storie avvenute circa 200 anni prima di Episodio I. In uscita a giugno 2021

Panini Comics sarà editore dei romanzi di Star Wars. Il primo titolo sarà Light of the Jedi, uscita: primavera 2021.