Conclusa la prima giornata di Lucca Changes passiamo al secondo giorno con quest’edizione speciale nata dalla necessità di far fronte all’emergenza sanitaria del Covid-19. Continuate a seguire le pagine di Cultura Pop per rimanere aggiornati su tutti gli eventi che arriveranno in questi giorni dedicati alla manifestazione lucchese.

Passiamo dunque agli appuntamenti di Lucca Changes dedicati al settore game di oggi 30 ottobre. Per seguirli basterà andare sul link all’ora d’inizio indicata per ogni evento.

Lucca Changes: tutti gli eventi game del 30 ottobre

Dungeon Crawling: lo stato dell’arte – Ore 12:00

Il Dungeon Crawling è un genere che continua a essere amato da molti giocatori, e la prova è il successo che ha ottenuto il ritorno di HeroQuest. L’affrontare mostri scendendo sempre più nelle profondità di luoghi misteriosi alla ricerca di tesori sempre più grandi con cui potenziare i propri personaggi mantiene sempre un certo fascino. A parlare dell’argomento interverranno diversi esperti di questo genere: Marco Signore (redattore per IoGioco), Marco Fregoso (redattore Tana dei Goblin), Simone Romano (game designer Gremlin Project), Andrea Sfiligoi (game designer, Ganesha Games)

Game Showcase – Ghenos Games: da Bumuntu a Undaunted Normandy – Ore 13:00

Ghenos Games presenta le sue novità di questa stagione autunnale con tante attesissime localizzazioni. In questo contesto arriveranno anche diversi approfondimenti su alcuni giochi come Bumúntú e Undaunted Normandy. Alfredo Genovese, editore di Ghenos Games condurrà la conferenza.

Game Showcase: Le nuove proposte inedite di Giochi Uniti – Ore 13:30

Il famoso editore partenopeo Giochi Uniti presenterà le novità che arriveranno presto nel suo catalogo, tra cui diverse novità per giochi da tavolo e RPG molto cari ai giocatori, come ad esempio le novità su Pathfinder. Ospite della conferenza sarà Stefano De Carolis, editore di Giochi Uniti.

Introduzione alla pittura del soldatino – Ore 18:00

Avete sempre voluto iniziare a dipingere delle miniature, ma avete sempre pensato di non essere capaci? Questa conferenza allora fa per voi. In questa occasione verranno mostrate alcune tecniche di base e una guida a come dipingere dei soldatini con tecniche accessibili a tutti.

Giocare il Signore degli Anelli: ieri, oggi, domani – Ore 19:00

L’opera magna di Tolkien, Il Signore degli Anelli, è da sempre un’icona nel mondo ludico, tra innumerevoli giochi da tavolo, giochi di ruolo e card game sin dagli anni ’70. Nel 2020 è ancora una serie attuale? Cosa ci si potrà aspettare nel futuro dopo le nuove traduzioni e una serie Amazon in arrivo? Arriveranno nuovi giochi dalgi autori di Guerra dell’anello e L’unico anello? Le risposte a queste e ad altre domande in questa conferenza.

Serpentarium Live: L’Ultima Bomba – La città contaminata – Ore 20:00

L’autore Leonardo “Moro” Moretti ci parlerà dell’ultima espansione dedicata al gioco di ruolo L’ultima bomba, gioco completamente italiano edito da Serpentarium Games.

Drawing & Dragons – Ore 21:00

Un progetto nato nel 2018, che unisce il gioco di ruolo ad alcuni professionisti del mondo del fumetto e del mondo ludico, tutti grandi appassionati del gioco di ruolo in tutte le sue forme. In Drawing & Dragons un cast d’eccezione si unisce attorno a un tavolo in uno dei più bei palazzi storici di Lucca per dare il via all’ultima sessione di questa storia. Gli avventurieri di questa campagna sono: Lorenzo Fantoni, Lorenzo Magalotti, Roberto Recchioni, Dario Sicchio, Riccardo Torti e Denise Venanzetti, masterati dall’arbitro Nicola DeGobbis. A loro si unirà anche Daniele Bossari, da sempre un grande appassionato del mondo ludico, per dare il via al gran finale di questa campagna narrata in streaming.

