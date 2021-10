Lucca Comics and Games 2021: presentato Totò in L’erede di Don Chisciotte di Fabio Celoni

Il 15 aprile 2022 sarà una giornata davvero molto speciale per gli amanti della commedia e del buon cinema: in questa data, infatti, verrà celebrato il 55° anniversario della scomparsa di Totò, il Principe della risata. Per celebrare questo evento che ha segnato la storia del nostro Paese, uscirà per Panini Comics Totò in L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni. La graphic novel si svilupperà in due volumi e comprenderà anche un cofanetto raccoglitore. Sia i due volumi di Totò in L’erede di Don Chisciotte che il cofanetto saranno distribuiti in fumetteria, libreria e sullo store online Panini.it. Ma scopriamo insieme i primi dettagli e delle splendide tavole inedite dell’opera!

Totò in L’erede di Don Chisciotte: i dettagli della nuova graphic novel di Fabio Celoni

L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione delle novità 2022 Panini Comics nell’ambito di Lucca Comics & Games 2021. Se volete scoprire i vincitori per le categorie fumetto potete leggere questo nostro articolo, mentre trovate qui i vincitori del premio per i giochi.

I primi dettagli di questo nuovo lavoro sono stati annunciati dallo stesso Fabio Celoni. Il fumetto nasce a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Un’occasione unica per portare alla luce un progetto che celebri il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, con la grande maestria artistica di Fabio Celoni.

Qui di seguito, trovate la copertina e le prime tavole inedite di Totò in L’erede di Don Chisciotte:

Queste le dichiarazioni dell’autore fabio Celoni:

“Totò aveva un grande sogno: realizzare un film su Don Chisciotte, che però non riuscì mai a girare. Io ho un grande debito di riconoscenza verso di lui, per tutta la gioia che mi ha regalato, e questo è l’unico modo che ho per ringraziarlo: fargli finalmente realizzare quel sogno, non su pellicola, ma tra le pagine di un fumetto. Per la Maiella e per la Mancia!”.

