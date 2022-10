Lucca Comics and Games 2022 : anche quest’anno sarà presente Armenia (posizione CAR 232) con uno stand dove sarà possibile trovare i fantasy degli ultimi anni e una grande novità. vediamo di cosa si tratta!

Lucca Comics and Games 2022: le proposte di Armenia

In occasione della kermesse dedicata al gioco e ai fumetti Armeni proporrà tutta la selezione di romanzi fantasy pubblicati negli ultimi anni.

Ad affiancare questa folta selezione ci sarà una novità assoluta, in uscita il 26 ottobre: EROE (di R.A. Salvatore). Dopo ARCIMAGO (Libro I) e MAESTRO (Libro II), arriva il volume finale della trilogia “Il ritorno”, saga che vede protagonista il leggendario elfo scuro Drizzt Do’Urden. Qui la sinossi del romanzo

Qualcosa di simile alla «pace» aleggia nel Buio Profondo. Le orde di demoni si sono ritirate e le matrone madri discutono sul destino di Drizzt Do’Urden e comprendono che i drow rinnegati possono anche andare e venire da Menzoberranzan, eppure la Città dei Ragni continuerà lentamente ad arrancare verso il futuro. E così Drizzt è libero di tornare ancora una volta a casa, in superficie. Eppure è cambiato: Guardo le stelle, le stesse stelle che hanno illuminato le mie notti per decenni, e mi sembrano estranee. Perché temo che sia tutto una bugia. E così ogni vittoria mi suona vuota. Ogni verità a cui mi sarei tanto aggrappato mi scivola via tra le dita. Alla resa dei conti, alcune vite sono troncate, mentre altre continuano a seguire il proprio corso. Un barbaro e un halfling partono alla ricerca di una nuova vita. Un arcimago drow e una maga umana iniziano un viaggio al fianco di un re nano, un’ultima marcia verso il ritorno a casa finale. Al drow solitario, alla fine, non rimane che cercare la pace, la famiglia, la casa, il domani…

La selezione di pubblicazioni Armenia proposte a Lucca si inserisce all’interno dell’incredibile assortimento di prodotti a marchio ufficiale D&D sui quali Lucca Comics ha scelto di imperniare la proposta di quest’anno: la mappa della fiera verrà ridisegnata come una enorme plancia di gioco costellata da un altissimo numero di licenziatari ufficiali del più famoso gioco di ruolo fantasy di sempre, attraverso il quale sarà possibile intraprendere un vero e proprio percorso che, in perfetto stile ‘Dungeons & Dragons’, condurrà i fan attraverso i più iconici oggetti a marchio ufficiale.