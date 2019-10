Lucca Comics & Games 2019: tutte le novità di Dylan Dog

Sergio Bonelli Editore sarà presente in forze all'edizione 2019 di Lucca Comics & Games. In quest’articolo presentiamo, dal Dylan Dog Talks al primo crossover tra l'Indagatore dell'Incubo e Batman, tutte le novità dylaniate che saranno proposte in anteprima alla kermesse toscana.

Dylan Dog – Talks

Negli stand lucchesi della Sergio Bonelli Editore si potrà trovare in anteprima il volume cartonato “Dylan Dog – Talks”, che raccoglierà, dietro la splendida copertina di Gigi Cavenago, una serie d’interviste ad alcuni degli autori che, nel corso della lunga vita editoriale dell’Indagatore dell’Incubo, hanno creato alle straordinarie avventure dell’inquilino di Craven Road 7. Il volume, curato da Marco Nucci, è un’ideale “continuazione” del “Dylan Dog – Diary”, e partendo da Tiziano Sclavi, per finire a Claudio Villa, passando tra gli altri per Mauro Marcheselli, darà voce a ventisei dei tanti sceneggiatori e disegnatori che si sono succeduti nelle pagine delle collane dedicate al nostro Old Boy. A fare da corollario a queste interviste ci saranno delle brevi introduzioni agli albi, su cui si focalizzeranno le chiacchierate firmate da Roberto Recchioni e un’inedita storia a fumetti scritta dallo stesso Nucci, per i disegni di Gigi Simeoni. Il volume, di 208 pagine in formato 18,50×25, sarà poi disponibile nelle librerie, nelle fumetterie, al Bonelli Point di Milano e sullo Shop online della Sergio Bonelli Editore dal prossimo 14 novembre, al prezzo di € 26,00.

Dylan Dog in puzzle

Tutti i lettori dylaniati che sono anche appassionati di puzzle potranno poi acquistare, al prezzo di € 14,90, il puzzle da 1.000 pezzi di Dylan Dog, che riproporrà uno dei disegni più iconici dell’immaginario legato all’Indagatore dell’Incubo. Il puzzle, in formato 50×70 cm, riproporrà, infatti, il disegno di Angelo Stano realizzato in occasione del primo incontro tra Dylan e Martin Mystère, “Ultima fermata: l’incubo”. Questo puzzle, come quello degli altri eroi bonelliani realizzati in occasione di Lucca Comics, saranno disponibili sullo Shop online della Sergio Bonelli Editore in contemporanea alla fiera toscana.

Dylan Dog – Wedding Box

Come ormai tutti i fan dell’inquilino di Craven Road 7 a Lucca Comics sarà presentato un evento esclusivo. Un evento talmente speciale che sarà festeggiato con un box pieno di gadget e albi. Se, infatti, con l’uscita del numero 400, la serie dedicata all’Indagatore dell’Incubo non sarà più la stessa, nel numero 399, un altro grande evento sconvolgerà la vita di Dylan: il suo matrimonio. “Oggi sposi” scritto da Roberto Recchioni e disegnato da una vera e propria parata di disegnatori all star: Marco Nizzoli, Luca Casalanguida, Nicola Mari, Sergio Gerasi e Angelo Stano, uscirà nelle edicole il prossimo 29 novembre, ma potrà essere acquistato in anteprima a Lucca e sullo Shop online della Bonelli all’interno della Dylan Dog – Wedding Box. L’ormai tradizionale scatola di legno che compone la Wedding Box, che sarà venduta a € 24,90, avrà al suo interno: la versione “regular” di “Oggi sposi”, una versione “variant” con copertina bianca che sarà venduta anche separatamente, una seconda “variant” con copertina nera e una nuova edizione con colorazione “pop” di “Finché morte non vi separi”. Inoltre il box conterrà un’esclusiva partecipazione nuziale, una speciale fialetta di bolle di sapone e un peculiare anello di nozze, ben noto agli storici lettori di Dylan Dog, perché già apparso nel sopracitato albo “Finché morte non vi separi”.

Dylan Dog – E ora, l’apocalisse!

Dopo il 399 viene il numero 400 e a Lucca Comics arriverà anche lo spledido volume che presenterà l’attesissimo quattrocentesimo episodio di Dylan Dog. L’“Apocalisse” dylaniata arriverà nelle edicole il prossimo 27 dicembre nell’abituale “formato” a colori dedicato ai numeri centenari dell’Indagatore dell’Incubo, ma sempre a Lucca i fan del nostro Old Boy potranno acquistare, al prezzo di € 19,00, il volume in grande formato da libreria, dello storico numero 400. Oltre alla storia a fumetti, proposta in bianco e nero, il volume presenterà diversi contenuti speciali, tant’è che sarà composto da 128 pagine in formato 22×31 cm. Dietro la splendida copertina di Angelo Stano, Roberto Recchioni, Corrado Roi e lo stesso Stano, creeranno a un’avventura dai toni surreali e spiazzanti, che sconvolgerà le basi dell’universo narrativo del nostro Old Boy, mettendo in scena una lunga odissea che condurrà Dylan al cospetto di un impensabile, gigantesco avversario, dalla cui vita o morte dipende il destino del mondo.

Dylan Dog – I Racconti di domani

A Lucca sarà presentato anche un altro attesissimo volume, “Il libro impossibile” il primo numero di “Dylan Dog – I racconti di domani”, che segnerà il grande ritorno di Tiziano Sclavi, alla sceneggiatura dell’inquilino di Craven Road 7. A coadiuvare il Maestro di Broni nelle pagine di questo primo volume, gli splendidi disegni di Gigi Cavenago. Dopo due anni dall’uscita nelle edicole di “Nel mistero”, al prezzo di € 19,00 a Lucca Comics sarà possibile acquistare il primo volume di questa nuova miniserie che sarà poi disponibile, il prossimo 21 novembre, nelle librerie, fumetterie, al Bonelli Point di Milano e sullo Shop online della Bonelli. Dietro la bellissima copertina dello stesso Cavenago, Sclavi ci racconterà “quattro avventure che hanno avuto un domani, che forse non è mai arrivato”, quattro episodi che racconteranno quattro domani, che forse nel mondo di Dylan Dog non hanno mai avuto un dopo domani e forse neppure uno ieri.

Dylan Dog e Batman

Infine a Lucca Comics & Games Dylan Dog incontrerà Batman, e soprattutto il Jocker incontrerà Xabaras. Alla fiera lucchese sarà possibile acquistare l’albo che farà da introduzione al primo crossover tra gli eroi della Sergio Bonelli Editore e la DC Comics. Dylan e Bruce Thomas Patrick Wayne possono sembrare due personaggi agli antipodi, ma in realtà hanno entrambi il cuore dalla stessa parte: condividono, infatti, una profonda compressione del diverso e credono che tutti, anche i mostri, abbiano diritto a una seconda possibilità. Per questo un loro incontro è apparso alle due storiche case editrici del tutto naturale. Prima di far entrare le cose “davvero nel vivo” la Sergio Bonelli Editore e la DC hanno però deciso di presentare ai fan una “storia di origini”, per porre le basi di quanto accadrà in futuro. “Dylan Dog – Relazioni pericolose” è un albo di 32 pagine che sarà disponibile in due versioni: con una copertina gialla dedicata agli eroi e una viola dedicata ai cattivi. Entrambe le versioni saranno disponibili, al prezzo di € 3,50, a Lucca e in contemporanea sullo Shop online delle casa editrice milanese e al Bonelli Point di Milano.