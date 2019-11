Lucca Comics & Games, un sabato ricco di appuntamenti!

La programmazione del Lucca Comics & Games prosegue con tantissimi appuntamenti dedicati agli appassionati del fumetto e del videogioco.

Dopo un venerdì scoppiettante e pieno di impegni, la programmazione del Lucca Comics & Games prosegue con tantissimi appuntamenti, eventi e incontri. Ci saranno infatti l’anteprima della serie Sky His Dark Materials, il ritorno di Cristina d’Avena e tanto altro ancora, che vi proponiamo di seguito.

La giornata inizia “all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca (ore 12) con il panel Comics & NON Fiction – L’ANTIMAFIA A FUMETTI se ne discuterà con autori che si sono cimentati nel racconto delle vite di vittime di mafia come Lelio Bonaccorso, o che si occupano di raccontare il reale attraverso progetti sinergici con le forze dell’ordine come Luca Scornaienchi, o che hanno inserito il tema in una narrazione popolare come Thomas Pistoia“, recita il comunicato ufficiale.

Successivamente, o meglio “alle ore 15.00, al cinema Astra, grazie a Sky arriva a Lucca l’attesa anteprima della serie His Dark Materials – Queste Oscure Materie. Alle 12 (Sala Tobino – Palazzo Ducale), invece, i fan del maestro Noboru Rokuda, non potranno mancare lo showcase in cui racconterà la genesi del suo personaggio più noto, Dash Kappei“.

Se siete interessati a Nihal a Zoe&Lu non potete certamente mancare “all’incontro che alle 14, all’Auditorium San Girolamo coinvolgerà Licia Troisi. L’autrice fantasy italiana più conosciuta al mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe “Mondo Emerso”, “Ragazza Drago” e “Regni di Nashira”, festeggia con il pubblico ripercorrendo tutte le tappe di questi 15 anni che hanno condotto da Nihal, la prima eroina nata dalla sua fantasia, a Zoe&Lu, le due indagatrici dell’incubo protagoniste del suo ultimo libro“.

Nel corso della giornata, inoltre, “alle 14.30 per le vie del centro storico ancora un appuntamento dedicato alla serie originale Netflix The Witcher: The Witcher Experience, la Parade curata dall’associazione The Witcher Cosplay Italia con Flash Mob finale Silver For Monsters a cura della Witcher Cat School“.

Gli eventi dedicati a Dungeon & Dragons non sono terminati nei precedenti giorni, infatti, “alle 15 D&D: Pop & Culture: l’attore hollywoodiano Joe Manganiello, il comico scozzese Paul Foxcroft e Mark Hulmes raccontano la rinascita e il futuro di D&D. Alle 16, D&D Live Game (Eberron – Level 3-6): Joe Manganiello, Mark Hulmes, Kim Richard, Paul Foxcroft, giocheranno per la prima volta in diretta a “Dungeons & Dragons” davanti alla community del festival. In streaming sul canale Twitch LuccaComicsAndGames“.

“La giornata si chiuderà alle 19.30 con Arriva Cristina – Cristina d’Avena Live, l’attesissimo ritorno dell’icona delle sigle tv sul Main stage di Lucca Comics & Games, a cui seguirà alle 21.30 The Rockets Live“, conclude il comunicato stampa degli organizzatori dell’evento.

Lucca Comics & Games, la lista completa degli eventi

10:00 [Si3] Sala Ingellis – La TSR negli anni ’80: Ripercorriamo insieme a Jeff Grubb un pezzo di storia del Gioco di Ruolo. Dalle parole e dalle esperienze di chi l’ha vissuta, l’epopea della TSR negli anni ’80.

11:00 [Si3] Sala Ingellis – Match Letterario: Steampunk VS Cyberpunk: In una sfida all’ultima pagina si scontreranno l’immaginario Steampunk e quello Cyberpunk, chi sarà il vincitore? Saranno i partecipanti a scegliere! Con la partecipazione straordinaria di Armand Baltazar, Dario Tonani e Adil Bellafquih.

12:00 [Si10] Chiesa dell'Agorà – Le emozioni degli umanoidi. Un dibattito fra fantascienza e realtà: Emozioni, sentimenti, coscienza, affetto, amore, sono ancora esclusività dell'essere umano? Che cosa succede nei nostri corpi e nelle nostre menti quando ci emozioniamo? Possiamo modellare queste proprietà in un robot a nostra immagine e somiglianza? A che punto siamo nella ricerca e come questo può aiutarci? Queste le tematiche che saranno trattate in un confronto tra mondo accademico e immaginario che coinvolgerà esperti di robotica umanoide, neuroscienze e fantascienza. Con Bruce Sterling, Danilo Emilio De Rossi, Pietro Pietrini, Lorenzo Cominelli, Renato Raimo, Pericle Salvini.

12:00 [Si3] Sala Ingellis – Il rinascimento del librogame: Un viaggio nel tempo fra passato presente e futuro del librogame in compagnia di Andrea Angiolino, Pierdomenico Baccalario, Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro. Dagli evergreen ai titoli meno conosciuti da non perdere, passando dalle novità più interessanti di questa stagione.

14:00 [Si7] Auditorium S. Girolamo – 15 anni di eroine fantasy, da Nihal a Zoe&Lu: Licia Troisi, autrice fantasy italiana più venduta al mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe del “Mondo Emerso”, della “Ragazza Drago” e dei “Regni di Nashira”, festeggia con il pubblico ripercorrendo tutte le tappe di questi 15 anni che hanno condotto da Nihal, la prima eroina nata dalla sua fantasia, a Zoe&Lu, le due indagatrici dell’incubo protagoniste del suo ultimo libro.

14:00 [Si3] Sala Ingellis – Immersi nelle storie: raccontare nell’era dei giochi: Il rapporto tra i giochi, qualsiasi forma essi prendano, e l’arte dello storytelling. Come un creativo può usare il suo background ludico per creare storie che funzionano, che ingaggino il pubblico e che diano vita a veri e propri universi transmediali. Come le dinamiche dei giochi stimolano nuove forme di narrazione. Evento in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. Con Matteo Corradini, Ilja Rotelli e Vanni Santoni.

15:00 [Si7] Auditorium S. Girolamo – La storia [è] fantastica: Un libro che ha incantato intere generazioni, anche grazie al successo del film “La storia fantastica” di Rob Reiner con Robin Wright. Sarà perché dentro questa fantastica storia c’è tutto quello che una persona può desiderare: avventura, vero amore, umorismo, lotta, satira, colpi di scena. Sarà perché Goldman è un genio della scrittura, cinematografica e letteraria, capace di catturare i lettori, di sorprenderli, di regalargli amare delusioni per poi farli ridere sguaiatamente. In occasione dell’edizione speciale della Principessa Sposa in uscita a un anno dalla scomparsa di William Goldman, un evento tra racconto, letture e messe in scena con un reading speciale di Eugenio Marinelli, storica voce di Inigo Montoya.

15:00 [Si2] Chiesa S. Francesco – D&D: Pop & Culture: Joe Manganiello, Paul Foxcroft e Mark Hulmes raccontano la rinascita e il futuro di D&D. In streaming sul canale Twitch LuccaComicsAndGames. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente presso la biglietteria di Chiesa di San Francesco dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

16:00 [Si2] Chiesa S. Francesco – D&D Live Game (Eberron – Level 3-6): Joe Manganiello, Mark Hulmes, Kim Richard, Paul Foxcroft, in streaming sul canale Twitch LuccaComicsAndGames. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente presso la biglietteria della Chiesa di San Francesco dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

17:00 [Si3] Sala Ingellis – Mondo9, nascita e sviluppo della grande saga di fantascienza italiana: L’autore Dario Tonani e l’illustratore Franco Brambilla espongono il loro metodo di lavoro a quattro mani per la creazione di un concept multipiattaforma tra scrittura e disegno: Mondo9.

17:00 Cinema Centrale – Better Things: The Life and Choices of Jeffrey Catherine Jones: Un viaggio profondo, intenso e drammatico, nella vita e nelle scelte dell’artista. Un primo piano sulle sue opere e la sua transizione attravervo gli occhi di Maria Paz Cabardo, che intervista la stessa Catherine Jones e alcuni dei più grandi artisti contemporanei come Moebius, Dave McKean, Rick Berry, Michael Wm. Kaluta, Neil Gaiman, Rebecca Guay, Mike Mignola, Roger Dean e molti altri. Per la prima in Italia sarà possibile visionare l’intero documentario e partecipare ad un panel con la regista Maria Paz Cabardo e l’artista Phil Hale.

18:00 [Si3] Sala Ingellis – ARTE DALLE MACCHINE ovvero VERSO LA “SINGOLARITÀ CREATIVA”: La singolarità creativa sta arrivando? L’intelligenza artificiale e le reti neurali applicate ai processi creativi ci hanno mostrato risultati incredibili negli ultimi anni: dai video deep fake alle immagini di sintesi, i computer stanno diventando sempre più bravi a produrre risultati che imitano i risultati creativi di capacità artistiche umane. Ricerche di Google e Open AI del 2019 hanno svelato tecnologie di trasformazione testuale che sono state in grado di scrivere brani coerenti, così apparentemente reali che gli sviluppatori non hanno rilasciato il codice completo temendo la comparsa in rete di un’ondata software per la creazione di fake news Con Bruce Sterling, Cosimo Pancini e Vanni Santoni.

21:00 [Si1] Teatro del Giglio – Voci Di Mezzo: Lo spettacolo unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l’illustrazione in collaborazione con Audible. Sul palco saranno letti brani tratti da “Alien, oltre l’oscurità” per festeggiare i 40 anni dall’uscita del celebre film di Ridley Scott. Gli altri testi selezionati sono “La leggenda del Pianista sull’Oceano”, “V for vendetta”, “Death Note”, “300”, “It” e “Il miglio Verde”, “Il trono di Spade”, “La storia fantastica” e “Il Signore degli Anelli” per la parte dei classici fantasy. Per partecipare è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.