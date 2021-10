Lucy Lawless vorrebbe tornare nel reboot di Xena solo per passare il testimone

Chi non conosce Lucy Lawless attrice parte di alcune delle produzioni più iconiche e famose di sempre, come Battlestar Galactica, Spartacus (recuperate il DVD su Amazon!), Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. e Ash vs Evil Dead? Tutti noi però, la ricorderemo sempre come Xena, la protagonista di Xena: Principessa Guerriera (Xena: Warrior Princess).

Lucy Lawless ha recentemente parlato del suo desiderio di tornare per un reboot di Xena: Principessa Guerriera, ma solo per passare il testimone e ritirarsi.

Xena: Principessa Guerriera – le dichiarazioni di Lucy Lawless

Xena: Principessa Guerriera, serie televisiva fantasy, è andata in onda dal 1995 al 2001 e fu un successo quasi immediato. TV Guide avrebbe continuato a classificare la serie nel 2004 e nel 2007 come il nono e il decimo “Top Cult Shows Ever”. Il personaggio di Xena della Lawless si sarebbe anche classificato al numero 100 nella classifica di Bravo “100 Greatest TV Characters”.

Il successo di Xena ha portata alla nascita di videogiochi, libri e fumetti. La serie ha persino generato delle convention che si tengono annualmente a Pasadena, in California, e a Londra dal 1998. Per tutti e sei gli anni di Xena: Principessa Guerriera, lo show è rimasto tra i primi cinque posti nella classifica delle serie drammatiche in onda sulla TV americana.

Parlando dell’uscita del suo film d’animazione, The Spine of Night, Lucy Lawless ha rivelato che le piacerebbe ritornare in un reboot di Xena: Principessa Guerriera. Tuttavia, le piacerebbe trovare una nuova Xena, alla quale “consegnerebbe la corazza”, aggiungendo che lei e la co-star Renee O’Connor potrebbero “stabilirsi a Lesbo e gestire un B&B”:

“Beh, mi piacerebbe essere in qualche modo inclusa nel prossimo reebot. Io e Renee [O’Connor] torneremo nei nostri ruoli, ma sicuramente troveremo una nuova Xena a cui consegnare la corazza o qualcosa del genere. E poi, io e lei possiamo andare a stabilirci a Lesbo e gestire un B&B o qualcosa del genere”.

La Lawless ha anche ricordato che effettivamente, si era pensato, nel 2015, di fare un reebot della serie. La NBC voleva infatti che Sam Raimi e Robert Tapert (i creatori originali dello show) tornassero come produttori esecutivi. Tuttavia, quel reboot di Xena è stato scartato dalla stessa NBC.

Comunque, se mai verrà realizzato un reboot di Xena: Principessa Guerriera, sarà davvero difficile trovare qualcun altro in grado di interpretare Xena come aveva fatto Lucy Lawless. Chissà però se la volontà di tornare della Lawless possa davvero spingere a creare un reboot. Staremo a vedere.