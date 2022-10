Con il ritorno in presenza di Lucca Comics and Games 2022, abbiamo ricevuto una copia delle edizioni limitate dedicate al vasto mondo piratesco di One Piece. La Figuarts Zero che andremo ad analizzare oggi è quella di Monkey D. Luffy Bandai Event Exclusive codificata con nome Gear 4 Leo Bazooka. Questa magnifica linea di statue con il passare degli anni sono diventate sempre più dettagliate, sono in scala 1/12 e realizzate interamente in pvc, infatti per chi non ne fosse a conoscenza “Zero” sta per zero snodi.



Monkey D. Luffy – Il Personaggio

Capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, noto come “Luffy Cappello di Paglia”, cresciuto nel villaggio di Foosha con suo fratello Ace. Da bambino incontrò il grande pirata Shanks e prese il mare per mantenere la promessa ritrovarlo, restituirgli il cappello e diventare il Re dei pirati. Dopo la guerra di Barbabiaca, Luffy si è allenato con Rayleigh per imparare a usare l’ambizione; tuttavia, come chiunque abbia mangiato il Frutto del Diavolo, non è in grado di nuotare. Adora la carne, che lo aiuta a riprendersi molto velocemente, dopo uno scontro, grazie al particolare metabolismo di gomma. Il Gear 4, è un ulteriore livello del Gear. Luffy soffiando aria nei muscoli, diventa più grande e combatte mentre è potenziato dall’Ambizione dell’armatura. In particolare sono le braccia e il torso a essere potenziati, aumentando l’elasticità dell’interno del corpo che gli permette di muoversi rimbalzando.

Monkey D. Luffy Bandai Event Exclusive

Confezione

Già da qualche anno il layout grafico è identico sia per le due statue sia per tutta la linea di Event Exclusive Color Edition, che è contraddistinto da un fondale completamente nero con scritte bianche e la sagoma del personaggio utilizzata con un colore a contrasto. Il colore utilizzato in questo caso è il rosso che richiama proprio la camicia del protagonista. Come sempre nella parte frontale è presente una parte trasparente che lascia intravedere cosa c’è all’interno. Una volta aperta la scatola e tolto il blister, troviamo un velo di plastica molto semplice da rimuovere, che ha la funzione di preservare il prodotto e le parti più delicate da eventuali danni accidentali. Tolta la pellicola, non dovrete far più nulla, perché la statua è già pronta per essere esposta ed è già fissata, grazie ai piccoli incastri adottati, alla basetta di forma esagonale. Teniamo a precisare che la basetta ai fini espositivi non è indispensabile, perché gli effetti stessi della statua la bilanciano e la sorreggono senza avere bisogno di nulla, in prati tutto va a concludersi con la vostra scelta personale.

La statua

Questa statua si presenta in una posa davvero dinamica, che mostra il pirata mentre sta per sfoderare uno dei suoi colpi più micidiali, ovvero il “Leo Bazooka”. Luffy sviluppa un’altezza di circa 18 cm ed è interamente realizzato in PVC. Il volto risulta molto fedele al character design originale, il pirata è raffigurato in una posa d’attacco con sguardo incazzato, mentre sta per colpire il suo avversario con questo micidiale attacco. Il fumo che funge anche da base d’appoggio, in questa versione è stato realizzato in plastica gialla con sfumature arancio, in modo da enfatizzare maggiormente la posa dinamica. La figure si presenta ben dettagliata, i tratti fisici sono riprodotti con particolare minuziosità mettendo in evidenza la parte anatomica della muscolatura toracica, immortalata durante la trasformazione derivata dai poteri del Frutto del Diavolo. Nel volto di Luffy c’è la cura e la minuziosità data dagli scultori per evidenziare la sua aggressività unita alla sua devastante rabbia nei confronti del nemico. Tra l’altro bisogna stare molto attenti a maneggiare la statua con cura proprio perché è molto appuntita in parecchie estremità.



Conclusioni

In conclusione Monkey D. Luffy Bandai Event Exclusive, denominata Gear 4 Leo Bazooka Extra Battle è un’ottima figure molto ben realizzata, con un painting con minimi difetti e una posa molto appagante alla vista. La statica ha un grandissimo effetto visivo e con questa colorazione particolare è in grado di entrare di prepotenza tra le nostre preferite.

Monkey D. Luffy – Gear 4 Leo Bazooka (Special Color Edition) è un’esclusiva Italiana di Lucca Comics and Games 2022. Per chi fosse interessato all’acquisto l’unico modo per averlo è presso lo stand di Tamashii Nations/Cosmic Group al loro Stand Tamashii Nations in Piazza San Pietro Somaldi dove troverete questa e tutte le altre incredibili esclusive da collezione.