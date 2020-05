Lupin III: Nome in codice Tarantola su Italia 2

Dalla guida TV delle reti Mediaset si apprende che mercoledì 6 maggio, in prima serata quindi dalle 21.15 circa, su Italia 2 andrà in onda Lupin III: Nome in codice Tarantola.

Si tratta del nono speciale televisivo del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, datato 1997 ma arrivato in Italia solo nel 1999, e diretto da Hiroyuki Yano.

Il titolo originale era Lupin III – P38 Rupan Sansei – Warusā P38?, venne trasmesso il 7 novembre del 1999 da Italia 1 con il titolo Lupin III: Nome in codice Tarantola, uscendo poi in VHS per Medusa Video nel 2000 in edizione integrale e successivamente nel 2004 in DVD per Dynit rispettivamente con i titoli Lupin III – Walther P38 e successivamente Lupin III – Walther P38: Nome in codice Tarantola.

Eccovi la sinossi:

Lupin, in compagnia dei suoi inseparabili amici Jigen, Goemon e Fujiko, questa volta si reca su un’isola maledetta mosso non soltanto dal desiderio dei lingotti ma anche per “chiudere un capitolo della sua vita”. Con un tuffo nel passato si vedrà un giovanissimo Lupin ed una delle sue prima rapine, tanti dollari ed un amico non davvero tale. Questi, infatti, sparerà a Lupin con la sua Walther P38 gettandolo in mare. Però quella pistola non è stata dimenticata e, dopo averla rivista anni dopo durante un furto in cui viene ferito gravemente anche Zenigata, Lupin decide di saperne di più. Sull’isola si nasconde la spietata organizzazione di assassini, conosciuta come “la tarantola”, di cui fa parte anche la bella e triste Ellen. Lupin a questo punto si ritroverà prigioniero dell’organizzazione e vittima di un veleno che gli impedirà di evadere. Dovrà così trovare il proprietario della Walther P38, riuscire a portare a casa il tesoro ed aiutare la sfortunata Ellen fra sostanze tossiche, gas venefici e alleanze segrete…

Lupin III è un manga incentrato sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch e liberamente ispirato al personaggio di Arsène Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono stati tratti vari anime, sia trasposizioni televisive che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising ispirato ai personaggi della serie a fumetti e alla loro versione animata. Debutta il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della casa editrice Futabasha.