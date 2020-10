Lupin III – The First arriva in DVD e Blu-Ray, in un’edizione 3DCG da collezionare disponibile già da oggi 29 ottobre.

È di poche settimane fa la notizia della pubblicazione su Amazon Prime Video del lungometraggio Lupin III – The First e adesso, dopo il successo dello streaming, arriva per il pubblico anche la possibilità di possedere la copia fisica del film dedicato al ladro gentiluomo. Anime Factory, costola di Koch Media specializzata nella distribuzione di anime, ne ha reso infatti disponibile la versione home video con un DVD e un Blu-Ray con contenuti esclusivi.

Sono trascorsi ben quarant’anni dall’uscita del lungometraggio Lupin III – Il Castello di Cagliostro, opera indimenticabile diretta da Hayao Miyazaki, ma adesso, a distanza di tempo, è giunto un nuovo film dedicato a Lupin III che è una promessa d’innovazione. Lupin III – The First arriva in DVD e Blu-Ray ed è il primo lungometraggio riguardante uno dei ladri più celebri di sempre interamente realizzato in 3D per mezzo della computer grafica; dietro a questo lavoro vi è la firma dello studio Marza, lo stesso che ha prodotto Capitan Harlock 3D e Sonic – Il film, ma vi è anche la volontà del papà di Lupin, Monkey Punch. In un’intervista, il mangaka aveva infatti dichiarato che gli sarebbe piaciuto vedere il prossimo film di Lupin III realizzato in 3D.

Lupin III – The First arriva in DVD e Blu-Ray, quindi, in una nuova veste CGI, per raccontarci l’avventura di Lupin alla ricerca del Diario di Bresson, un misterioso manoscritto che conterrebbe oscuri segreti bramato anche da un’altra, pericolosa organizzazione, contro cui il ladro gentiluomo ed i suoi amici dovranno scontrarsi. Il titolo del lungometraggio, The First, fa quindi riferimento al nonno del protagonista, Lupin I, il quale non era mai riuscito a rubare soltanto il fatidico Diario durante le sue avventure; tuttavia, indica anche che questo è il primo film di Lupin III ad essere prodotto in 3DCG e ad essere diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon – Il Film).

L’edizione, disponibile da oggi 29 ottobre, conterrà sei card da collezione e un booklet da ventiquattro pagine, oltre ad alcuni contenuti extra come lo Speciale Doppiaggio che vede Stefano Onofri, Alessandra Korompay e Rodolfo Bianchi in sala doppiaggio, un trailer cinematografico ed uno Anime Factory, il teaser e la preview originale.