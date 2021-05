Lupin: il ritorno di Omar Sy nel trailer ufficiale della Parte 2

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima parte (qui potete leggere la nostra recensione), Omar Sy è pronto a tornare nei panni di Assane Diop, uomo che si ispira alla figura di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo creato dalla penna di Maurice Leblanc. Netflix ha infatti diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda, in arrivo sulla piattaforma l’11 giugno.

L’attore è ben noto nel panorama cinematografico francese per la sua grande interpretazione in Quasi Amici, film del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, poi diventata la base per un remake americano dal titolo Sempre Amici, con Bryan Cranston e Kevin Hart, uscito nel 2017.

Dal video si evince come Assane dovrà affrontare nuovi pericoli e insidie. Per vendicarsi di Hubert Pellegrini ha infatti distrutto la sua famiglia e adesso dovrà escogitare un nuovo piano per risolvere il tutto. Nel cast troviamo anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Lupin, ecco il trailer ufficiale della Parte II

La serie è stata giramente interamente a Parigi con un cast francofono e multietnico, ricevendo apprezzamenti di critica e pubblico. Lupin è stato addirittura tra gli show più visti su Netflix nei primi mesi del 2021.

La produzione francese ha saputo reinventare in maniera originale il mito di una figura conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per via di Lupin III, uno dei personaggi più popolari in Giappone nato dalla penna del mangaka Monkey Punch, protagonista di numerosi fumetti, anime e film per TV e cinema.

Assane Diop, figlio di un immigrato del Senegal accusato ingiustamente di un furto mai commesso, decide di ispirarsi alla figura di Lupin per vendicarsi di chi ha incastrato il padre, ma la sua nuova identità gli crea immediatamente dei problemi.

In attesa della seconda parte di Lupin, potete rivedere la prima su Netflix. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basterà cliccare qui.